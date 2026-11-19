Xiaomi се стреми да направи по-силно впечатление на пазара на смартфони от висок клас със своите нови модели Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Двете флагмански устройства съчетават мощен хардуер, камери, разработени съвместно с Leica и все по-богат набор от AI функции, но най-отличителната им черта несъмнено е вторият дисплей на гърба. Този екран е проектиран да предлага практическа функционалност: от правенето на по-добри селфита до показването на известия и работата с уиджети.

Двата телефона споделят голяма част от технологиите си, но са насочени към малко по-различни потребители. Xiaomi 18 Pro разполага с 6,4-инчов дисплей, докато Pro Max предлага по-голям, 6,9-инчов панел. И двата модела използват новата технология HyperRGB 2.0 AMOLED на Xiaomi, която включва адаптивна честота на опресняване от 1 до 120 Hz и пикова яркост до 4000 нита. Те въвеждат и функцията Xiaomi Privacy Display - хардуерно решение, което ограничава видимостта под ъгъл, като по този начин помага за защитата на поверителна информация при използване на телефона на обществени места.

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Задните екрани са още една важна разлика. Xiaomi 18 Pro разполага с 2,7-инчов дисплей, докато при Pro Max той е 2,9-инчов. И двата използват AMOLED технология и могат да достигнат яркост от 4000 нита. На тях могат да се показват известия, навигационна информация, данни за пътуване и QR кодове, но най-интересното им приложение е свързано с фотографията. Потребителите могат да кадрират селфита и групови снимки, използвайки задните камери, като телефонът автоматично превключва към ултраширок обхват, когато бъдат засечени повече от трима души. Вторичният дисплей също така значително улеснява записването на влогове с помощта на основните камери.

Източник: Xiaomi

Фотографията несъмнено е един от най-големите приоритети на Xiaomi. И двата модела разполагат с двойна 200МР система камери Leica, съчетаваща голям главен сензор с перископична телефото камера. Pro Max отива още по-далеч със своя главен сензор Light Fusion 960L, който предлага динамичен обхват от 16,2 EV. Неговата телефото камера осигурява приближение с оптично качество в диапазона от 75 мм до 150 мм, а режимът „телемакро“ (с фокусно разстояние 12 см) позволява на потребителите да заснемат фини детайли.

Изкуственият интелект е интегриран във всички аспекти на работата с камерата. Функцията Essential Moment на Xiaomi предлага различни фотографски стилове, включително черно-бял, естетика на винтидж дигитални фотоапарати и съвременни тонове. Функцията AI Portrait Fill Light подобрява осветеността на лицата, а изкуственият интелект за композиция предлага по-добро кадриране. За създателите на видео съдържание са налични възможности за запис в 4K резолюция с до 120 кадъра в секунда и поддръжка на Dolby Vision, както и запис в 8K резолюция при 30 кадъра в секунда.

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Xiaomi 18 Pro Max използва процесора Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 на Qualcomm, докато моделът 18 Pro разполага със Snapdragon 8 Elite Gen 6. И двата чипа са произведени по 2-нанометров технологичен процес и поддържат по-тежки AI задачи, които се изпълняват директно на устройството. Xiaomi представя и GenAI Apps. Това е функция, която позволява на потребителите да създават прости приложения, като просто опишат какво искат на естествен език. Налични са над 50 шаблона, разработени специално за задния дисплей.

Софтуерното изживяване е базирано на HyperOS 4 и включва интеграция с Google Gemini, функцията Circle to Search, както и инструменти от пакета Xiaomi HyperAI за гласови бележки и обобщения на срещи. Друга интересна функционалност е AI Interpreter, която използва и двата дисплея, за да улесни превода в реално време при разговори лице в лице на 29 езика.

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Xiaomi 18 Pro Max разполага с батерия 7050 mAh, 100W кабелно и 50W безжично зареждане, в сравнение с 6000 mAh и 90W кабелно зареждане при модела Pro. И двата модела поддържат 50W безжично зареждане. Телефоните пристигат в България на 1 декември, като цените започват от 1399,90 евро за Xiaomi 18 Pro и 1599,90 евро за Pro Max.