Тръмп току-що говори с Путин за Украйна

29 декември 2025, 18:58
Тръмп току-що говори с Путин за Украйна
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп е провел „положителен“ телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, съобщи Белият дом, ден след като републиканецът се срещна с украинския си колега Володимир Зеленски във Флорида.

„Президентът Тръмп приключи положителен разговор с президента Путин по темата за Украйна“, написа прессекретарят Каролайн Левит в социалната мрежа X.

Русия: Украйна опита да убие Путин

Тръмп и Путин са разговаряли и преди срещата на американския президент със Зеленски на 28 декември.

Путин: Руската армия уверено напредва в Украйна

Изявлението на Левит дойде малко след като Москва обвини Киев, че е изпратил дронове към резиденцията на Путин, и обяви, че ще „преразгледа“ позицията си в преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

Източник: БГНЕС    
Русия война Украйна САЩ
