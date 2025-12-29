България

Търсят 22-годишен мъж на Витоша, използват и дрон

Към момента се събира и анализира информация

29 декември 2025, 16:32
Търсят 22-годишен мъж на Витоша, използват и дрон
Източник: БТА

Д ва екипа на „Търсене и Спасяване – България“ започнаха работа по сигнал за изчезнал 22-годишен мъж в района на планина Витоша, съобщава Агенция „Фокус“.

Дейностите по издирването се провеждат след подаден сигнал и в координация със Столичната дирекция на Вътрешните работи. Екипите на „Търсене и Спасяване - България“ са на терен, като в операцията се използва и безпилотен летателен апарат (дрон) за оглед на труднодостъпни райони.

Към момента се събира и анализира информация, като при промяна в обстановката и наличие на нови данни ще бъде предоставена допълнителна информация.

„Търсене и Спасяване - България“ апелира гражданите, които разполагат с информация, свързана със случая, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

По темата

Източник: Агенция "Фокус"    
Последвайте ни
Търсят 22-годишен мъж на Витоша, използват и дрон

Търсят 22-годишен мъж на Витоша, използват и дрон

Русия: Украйна опита да убие Путин

Русия: Украйна опита да убие Путин

Разкриха къде ще погребат Бриджит Бардо, няма да зачетат волята ѝ

Разкриха къде ще погребат Бриджит Бардо, няма да зачетат волята ѝ

Кирил Петков отговори на Борисов: Как не го е срам!

Кирил Петков отговори на Борисов: Как не го е срам!

Коя банка кога спира плащанията онлайн и с карта заради еврото

Коя банка кога спира плащанията онлайн и с карта заради еврото

pariteni.bg
Как да се грижим за кучето си след операция

Как да се грижим за кучето си след операция

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 3 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 3 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 3 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 3 дни

Виц на деня

-От месец ходя на групова терапия за справяне с нарцистично личностно разстройство. -И, как е. -Аз съм най-хубавата от групата.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Протест и контрапротест пред общината в Минерални бани

Протест и контрапротест пред общината в Минерални бани

България Преди 34 минути

Общинският съвет гласува увеличение на такса "Битови отпадъци" за 2026 г.

Реакцията на ГЕРБ: Срам за вас ПП-ДБ

Реакцията на ГЕРБ: Срам за вас ПП-ДБ

България Преди 51 минути

Путин: Руската армия уверено напредва в Украйна

Путин: Руската армия уверено напредва в Украйна

Свят Преди 1 час

Путин: Целта за освобождаване на регионите Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон се реализира поетапно

Владимир Путин

Нов закон на Путин позволява на Русия да не признава решенията на МНС

Свят Преди 1 час

Мъж потроши и наводни ареста в Кърджали

Мъж потроши и наводни ареста в Кърджали

България Преди 2 часа

Tой е бил задържан, след като потрошил нощен клуб

Отразявал съм 40 войни - 2026 г. е най-тревожната година за световния мир

Отразявал съм 40 войни - 2026 г. е най-тревожната година за световния мир

Свят Преди 2 часа

2026 г. се очертава да бъде белязана от три много различни конфликта

Посочиха точното количество алкохол, което причинява махмурлук

Посочиха точното количество алкохол, което причинява махмурлук

Любопитно Преди 2 часа

Унищожиха ръчна граната, открита в Плевен

Унищожиха ръчна граната, открита в Плевен

България Преди 2 часа

Преди това боеприпасът беше иззет и транспортиран на безопасно място

България получи трето плащане от 1,47 млрд. евро по НПВУ

България получи трето плащане от 1,47 млрд. евро по НПВУ

България Преди 2 часа

Третото искане за плащане обхваща 22 реформи и 19 инвестиции и е най-голямото до този момент

Откриха тялото на жена, загинала при нападение от акула край Калифорния

Откриха тялото на жена, загинала при нападение от акула край Калифорния

Свят Преди 2 часа

Жертвата е била с „лента против акули“ на глезена си – електромагнитно устройство, предназначено да отблъсква хищниците

<p>Спрете да държите това на балкона</p>

Спрете да държите това на балкона

Любопитно Преди 2 часа

През зимата много хора използват балкона или терасата си като „допълнителен хладилник“, особено по време на празниците,

Антъни Джошуа пострада при тежка катастрофа в Нигерия

Антъни Джошуа пострада при тежка катастрофа в Нигерия

Свят Преди 3 часа

Антъни Джошуа е ранен и откаран в болница след катастрофа с джип в Нигерия, при която загинаха двама души, докато пътувал с екипа си по магистралата Лагос – Ибадан

Разследват петима лекари за смъртта на майка и дъщеря

Разследват петима лекари за смъртта на майка и дъщеря

Свят Преди 3 часа

По данни на разследването жената и дъщеря ѝ са били приети в болница два пъти

Завръщане след близо век: Вид, смятан за изчезнал, беше видян отново

Завръщане след близо век: Вид, смятан за изчезнал, беше видян отново

Любопитно Преди 3 часа

Дървесното кенгуру Вондивои, смятано за изчезнало от близо век, бе преоткрито в Нова Гвинея, а видът, документиран за последно през 1928 г., е заснет с камера от любител ботаник в изолиран планински район, което поднови интереса към опазването му

,

"Ще убия детето ти": Задържаха мъж за брутални закани на площадка в София

България Преди 3 часа

Софийската районна прокуратура поиска постоянен арест за 39-годишния обвиняем, който е и осъждан

Снимката е илюстративна

Голям пожар избуха на пазар в казахстанския град Атърау

Свят Преди 3 часа

По първоначална информация са се запалили дрехи

Всичко от днес

От мрежата

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg
1

Оцелял от Мальовишката трагедия преди 60 години разказва

sinoptik.bg
1

На ски по вулкан

sinoptik.bg

ЕКСКЛУЗИВНО! Диана Любенова откровено пред Евгени Генчев... за театъра, дъщеря си и обидата от фалшивите новини! (ВИДЕО)

Edna.bg

Кейт Уинслет сподели пикантна подробност: Първите ѝ интимни преживявания били с момичета

Edna.bg

Трансферна бомба: Мартин Георгиев подписа с лидера в Гърция

Gong.bg

Втори трансфер по оста ЦСКА 1948 – Левски

Gong.bg

КЗП и НАП - с хиляди проверки за необосновано покачване на цените

Nova.bg

Антъни Джошуа пострада при тежка катастрофа (СНИМКИ)

Nova.bg