Търсят 22-годишен мъж на Витоша, използват и дрон

Д ва екипа на „Търсене и Спасяване – България“ започнаха работа по сигнал за изчезнал 22-годишен мъж в района на планина Витоша, съобщава Агенция „Фокус“.

Дейностите по издирването се провеждат след подаден сигнал и в координация със Столичната дирекция на Вътрешните работи. Екипите на „Търсене и Спасяване - България“ са на терен, като в операцията се използва и безпилотен летателен апарат (дрон) за оглед на труднодостъпни райони.

Към момента се събира и анализира информация, като при промяна в обстановката и наличие на нови данни ще бъде предоставена допълнителна информация.

„Търсене и Спасяване - България“ апелира гражданите, които разполагат с информация, свързана със случая, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.