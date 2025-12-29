Любопитно

„Мисия „Ноев ковчег" започва на 5 януари по DIEMA

Екип от космонавти ще търси спасение за човечеството всеки делничен ден от 21:00 ч.

29 декември 2025
„Мисия „Ноев ковчег“ започва на 5 януари по DIEMA
Д раматични обрати в преследване на оцеляване и светло бъдеще за човешката раса ще бележат екипажа на първата мисия в космоса в приключенския сериал „Мисия „Ноев ковчег“ – от понеделник до петък в 21:00 ч. Зрителите на DIEMA ще надникнат в бъдещето – сто години напред животът на Земята изглежда несигурен и всеки ден е борба за оцеляване. Човечеството е принудено да инвестира всичките си знания и умения в търсене на нов дом, ако иска да продължи да съществува.

Екипажът на космическия кораб, който тръгва на първата мисия, носи надежда и вяра в предстоящите по-добри дни. Началото на пътуването е белязано от катастрофално събитие, което води до мащабни разрушения и гибелта на много от висшите офицери. Младите специалисти на борда ще бъдат принудени да поемат командването и да се опитат да довършат започнатото.

Хората на кораба трябва да оцелеят затворени вътре повече от година преди да пристигнат на целевата планета. Те ще се сблъскат с криза заради липса на запаси, но най-тежкото, през което ще преминат, е липсата на лидер. Кой е готов да застане начело в този критичен момент?

Създател на фантастичната поредица „Мисия „Ноев ковчег“ е Дийн Девлин, който е работил по мащабни филмови проекти като „Денят на независимостта“, „Старгейт“ и „Годзила“.

Не пропускайте премиерния сериал „Мисия „Ноев ковчег“ от 5 януари всеки делничен ден от 21:00 ч. по DIEMA.

