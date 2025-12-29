Кейт Уинслет разкри, че е имала интимни преживявания с момичета като тийнейджърка

„Той няма да говори за Доли“ – тайната любов на звездата, която остана далеч от прожекторите

К ейт Уинслет разкри, че първите ѝ „интимни“ преживявания като тийнейджърка са били с жени.

50-годишната актриса сподели откровено в епизода от 24 декември на подкаста Team Deakins, че „първите ѝ интимни преживявания“ са били „с момичета“, докато е изследвала близостта в юношеските си години „с отворено съзнание“.

Актрисата размишлява върху ролята си във филма „Небесни създания“, в който заедно с Мелани Лински играят две тийнейджърки, свързани от обсесивно приятелство. Уинслет споделя, че връзките ѝ с жени в нейното тийнейджърство са ѝ помогнали да пресъздаде „наистина силната връзка“ между двете героини.

„Ще споделя нещо, което никога преди не съм споделяла. Някои от първите ми интимни преживявания като млада тийнейджърка всъщност бяха с момичета“, обясни тя. „Бях целувала няколко момичета и бях целувала няколко момчета, но не бях особено развита в нито една от двете посоки.“

„На този етап от живота си със сигурност бях любопитна и мисля, че имаше нещо в наистина силната връзка, която тези две жени имаха, което дълбоко разбрах“, добави актрисата. „Бях толкова веднага засмукана във водовъртежа на този свят, в който се намираха, което очевидно стана ужасно вредно и за двете, и те имаха огромни несигурности и уязвимости.“

„Небесни създания“ – издаден през 1994 г. и режисиран от Питър Джаксън – е пробивната ѝ роля. По-късно тя участва в други значими проекти, включително „Разум и чувства“ и „Хамлет“, преди да получи международна слава благодарение на „Титаник“ от 1997 г., където си партнира с Леонардо ди Каприо.

Наскоро Уинслет направи своя режисьорски дебют с коледната семейна драма „Сбогом, юни“, която вече е достъпна за стрийминг в Netflix. Тя също играе във филма, редом с актьорите Тони Колет, Джони Флин, Андреа Райзбъроу, Тимъти Спол и Хелън Мирън.

Актрисата е омъжена за Едуард Абел Смит. Двамата имат 12-годишен син – Беър Блейз. Освен това Уинслет е майка на 25-годишната Миа Трипълтън, която е от брака ѝ с Джим Трипълтън, и на 22-годишния Джо Мендес, син от връзката ѝ с бившия ѝ съпруг Сам Мендес.

Звездата от „Аватар: Огън и пепел“ е известна с това, че пази в тайна подробности за личния си живот. През септември 2015 г. тя заяви пред списание WSJ: „Никой всъщност не знае какво се е случило в живота ми. Никой всъщност не знае защо първият ми брак не е продължил; никой не знае защо вторият ми не е. И аз се гордея с тези мълчания.“

В интервю за The Sunday Times от 2021 г. Уинслет говори открито за отношенията в развлекателната индустрия, особено сред ЛГБТ+ хората, и за това как те понякога се страхуват да разкрият сексуалността си публично.

„Не мога да ви кажа колко млади актьори познавам – някои добре познати, други начинаещи – които се ужасяват, че сексуалността им ще бъде разкрита и че това ще им попречи да бъдат избрани за хетеросексуални роли“, казва Уинслет, допълвайки, че ситуацията е „скапана“.