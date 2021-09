Птиците не са истински – историята на една от най-абсурдните конспиративни теории

З ад убийството на американския президент Джон Кенеди стои ЦРУ, а причината за покушението му е, че той не е одобрил план за избиването на милиони птици и заменянето им с дронове.

Правителството на САЩ събира екип от опитни инженери в „Зона 51“ за тайна мисия. Съществува секретна програма за създаването на робот, наречен “Turkey Х500” (в превод – „Пуйка Х500“), който ще може да извършва редица дейности, включително да ловува големи птици.

Всички тези твърдения, които могат да бъдат открити в интернет, са преплетени в една от най-странните конспиративни теории, създавани някога. Става въпрос за тази, според която птиците в САЩ не са истински, а са заменени от машини.

ЦРУ избива птиците

Теорията гласи, че между 1959 и 1971 г. ЦРУ избива около 12 млрд. птици с помощта на специални бомбардировачи В-52, разпръскващи отровни вещества. Каква е причината за тази мащабна операция?

Директорите на разузнавателната агенция били крайно недоволни от това, че пернатите животни цапали техните луксозни коли с изпражненията си. Те също така искали да заменят птиците с роботи, с помощта на които да могат да подслушват постоянно всеки един американец. Последните и най-модерни машини били създадени по време на управлението на президента Барак Обама. Според някои „разкрития“, публикувани в социалните мрежи, тези роботи зареждат своите батерии, кацайки по електропроводи.

Абсурдната теория е създадена в началото на 2017 г. (относително по същото време, когато Доналд Тръмп встъпи в длъжност като президент на САЩ) от 20-годишния по това време студент Питър Макиндоу.

Той започнал да скандира лозунги като „Птиците са илюзия, те са мит. Събуди се, Америка!“ по време на протест в защита на правата на жените, състоял се в Мемфис.

Изненадващо или не, акцията на Макиндоу веднага привлякла сериозен интерес. Няколко медии се свързали с него, за да му вземат интервю. Пред журналистите той иронично обяснил, че теорията му е базирана единствено и само на категорични факти.

