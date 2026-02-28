Свят

Дрон взриви небостъргач в Бахрейн

Към поразените сгради са изпратени спасителни и противопожарни екипи

28 февруари 2026, 21:32
Над 11 400 българи са блокирани в Близкия изток

Над 11 400 българи са блокирани в Близкия изток

"България Еър" анулира полети до Близкия изток
Евакуираха Бурдж Халифа след ракетни удари и експлозии

Евакуираха Бурдж Халифа след ракетни удари и експлозии
Къде е Али Хаменей? Сателитни снимки разкриват мащабни разрушения в дома на аятолаха

Къде е Али Хаменей? Сателитни снимки разкриват мащабни разрушения в дома на аятолаха
Кървава сутрин в Иран: Десетки деца загинаха при удар по училище

Кървава сутрин в Иран: Десетки деца загинаха при удар по училище
Пирамидата на властта в Техеран: Кой и как управлява Иран

Пирамидата на властта в Техеран: Кой и как управлява Иран
„Исторически урок“ от Техеран: Кои са елитните сили, с които Иран плаши САЩ и Израел

„Исторически урок“ от Техеран: Кои са елитните сили, с които Иран плаши САЩ и Израел
Светът затаи дъх: Реакциите след атаката срещу Техеран

Светът затаи дъх: Реакциите след атаката срещу Техеран

П оне три жилищни сгради в и около столицата на Бахрейн, Манама, бяха повредени от удари с дронове и отломки от прехваната ракета, предаде АФП.

Вътрешният министър на Бахрейн посочи, че цели на ударите са били и цивилни обекти. Той поясни че към поразените сгради са изпратени спасителни и противопожарни екипи.

Израел току-що удари Исфахан

Предполага се, че поне един от ударите е нанесен от ирански дрон "Шахед-136".

По-рано революционната гвардия на Иран обяви, че е изстреляла ракети и дронове към щаба на Пети американски флот в Бахрейн.

Експлозия и пожар в Палм Джумейра след удар от Иран

Американското посолство в Бахрейн обяви, че ще затвори врати на 1 март, а правителството посочи, че всички училища и университети преминават на дистанционно обучение до ново нареждане заради иранските атаки.

Източник: AFP, Al Jazeera, Times of India    
Бахрейн Иран Дронове
Последвайте ни
Президентът Йотова с позиция за войната в Близкия изток

Президентът Йотова с позиция за войната в Близкия изток

Израел току-що удари Исфахан

Израел току-що удари Исфахан

Дрон взриви небостъргач в Бахрейн

Дрон взриви небостъргач в Бахрейн

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Китай пуска твърдотелни батерии тази година, обещава безумен пробег

Китай пуска твърдотелни батерии тази година, обещава безумен пробег

carmarket.bg
<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Ексклузивно

Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Преди 2 дни
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Ексклузивно

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Преди 2 дни
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Ексклузивно

Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Преди 2 дни
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Ексклузивно

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пеевски: Операцията срещу Иран променя стратегическата среда и изисква отговорни, премерени реакции

Пеевски: Операцията срещу Иран променя стратегическата среда и изисква отговорни, премерени реакции

България Преди 32 минути

Служебният кабинет трябва да взаимодейства с Народното събрание, вместо да политиканства на дребно, се казва в позицията

Нетаняху обяви, че Али Хаменей може да е убит

Нетаняху обяви, че Али Хаменей може да е убит

Свят Преди 55 минути

Нетаняху призова иранците да свалят режима в Иран

<p>Експлозия и пожар в Палм Джумейра след удар от Иран</p>

Експлозия и пожар в Палм Джумейра в Дубай след удар от Иран

Свят Преди 3 часа

ИТН: Войната в Иран ще се отрази на България с особена сила

ИТН: Войната в Иран ще се отрази на България с особена сила

България Преди 3 часа

ИТН: Тази война ще доведе до огромен миграционен натиск

Извънредно заседание в ООН заради Иран

Извънредно заседание в ООН заради Иран

Свят Преди 3 часа

Искането за свикването му е отправено от Франция и Бахрейн

Китай призова за незабавно прекратяване нa войната в Близкия изток

Китай призова за незабавно прекратяване нa войната в Близкия изток

Свят Преди 4 часа

Китай: Националният суверенитет, сигурността и териториалната цялост на Иран трябва да бъдат уважавани

Великобритания, Франция и Германия осъдиха иранските удари

Великобритания, Франция и Германия осъдиха иранските удари

Свят Преди 5 часа

Съвместно изявление на британския премиер, френския президент и германския канцлер

ГЕРБ-СДС: Йотова да поеме отговорност за кабинета

ГЕРБ-СДС: Йотова да поеме отговорност за кабинета

България Преди 5 часа

<p>След Съвета: Гюров с важни новини за националната сигурност</p>

Гюров след Съвета по сигурността: Няма директна военна заплаха за България

България Преди 6 часа

Рано тази сутрин Съединените щати и Израел започнаха военни операции срещу Иран. Техеран отвърна на удара с балистични ракети срещу Израел, Бахрейн и Обединените арабски емирства

Норвегия и Испания застанаха против атаката срещу Иран

Норвегия и Испания застанаха против атаката срещу Иран

Свят Преди 6 часа

Тя не съответства на международното право

<p>Тити Папазов от Израел: Има война. Няма хора по улиците</p>

Тити Папазов от Израел: Има война. Няма хора по улиците. В безопасност съм

България Преди 6 часа

Чакам да се намери решение как бързо да се приберем до България, казва още Папазов

Иран: Най-малко 57 ученички загинаха при израелска атака

Иран: Най-малко 57 ученички загинаха при израелска атака

Свят Преди 6 часа

53 ученички все още са под развалините

Костадин Костадинов и група негови привърженици блокираха входа на Министерски съвет

Костадин Костадинов и група негови привърженици блокираха входа на Министерски съвет

България Преди 7 часа

“Това е жалка трагедия. Нищо от това нямаше да се случи, ако бях допуснат до МС”, обясни Костадинов

Край на режима „бий се или бягай“: Как 20 минути навън променят химията на мозъка ни?

Край на режима „бий се или бягай“: Как 20 минути навън променят химията на мозъка ни?

Любопитно Преди 8 часа

Навикът за редовни разходки на чист въздух помага за намаляване на нивата на стрес, подобряване на настроението и възстановяване на емоционалния баланс

Шокиращо откритие: Химикалите, които носим в кръвта си, ускоряват биологичното стареене

Шокиращо откритие: Химикалите, които носим в кръвта си, ускоряват биологичното стареене

Любопитно Преди 8 часа

Епигенетичното стареене – измерване на биологичната, а не на хронологичната възраст – е било най-изразено при мъжете в изследване

Скандал в държавата заради ударите в Иран: Гаджев обвини Гюров, че се „крие“ от парламента

Скандал в държавата заради ударите в Иран: Гаджев обвини Гюров, че се „крие“ от парламента

Свят Преди 8 часа

Според него, с действията си, служебният премиер усилва страховете в обществото

Всичко от днес

От мрежата

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Марта Вачкова получи най-търсената играчка в света – плюшения Пънч

Edna.bg

Гласът, който всички разпознаваме: Честит рожден ден на Гeргана Стоянова

Edna.bg

Джудистът Георги Граматиков приключи участието си в Ташкент

Gong.bg

Разочарованият Илия Груев: Показахме мотивация и заслужаваме уважение

Gong.bg

Нетаняху: „Има много признаци, че Хаменей е мъртъв“

Nova.bg

Дронове се врязаха в жилищни сгради в Бахрейн (ВИДЕО)

Nova.bg