Дрон взриви небостъргач в Бахрейн

П оне три жилищни сгради в и около столицата на Бахрейн, Манама, бяха повредени от удари с дронове и отломки от прехваната ракета, предаде АФП.
Вътрешният министър на Бахрейн посочи, че цели на ударите са били и цивилни обекти. Той поясни че към поразените сгради са изпратени спасителни и противопожарни екипи.
Предполага се, че поне един от ударите е нанесен от ирански дрон "Шахед-136".
По-рано революционната гвардия на Иран обяви, че е изстреляла ракети и дронове към щаба на Пети американски флот в Бахрейн.
Експлозия и пожар в Палм Джумейра след удар от Иран
Американското посолство в Бахрейн обяви, че ще затвори врати на 1 март, а правителството посочи, че всички училища и университети преминават на дистанционно обучение до ново нареждане заради иранските атаки.
BREAKING: Iranian drone hits high-rise building in Bahrain pic.twitter.com/Bx2Oaw47np— BNO News Live (@BNODesk) February 28, 2026