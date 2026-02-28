Дрон взриви небостъргач в Бахрейн

„Исторически урок“ от Техеран: Кои са елитните сили, с които Иран плаши САЩ и Израел

П оне три жилищни сгради в и около столицата на Бахрейн, Манама, бяха повредени от удари с дронове и отломки от прехваната ракета, предаде АФП.

Вътрешният министър на Бахрейн посочи, че цели на ударите са били и цивилни обекти. Той поясни че към поразените сгради са изпратени спасителни и противопожарни екипи.

Предполага се, че поне един от ударите е нанесен от ирански дрон "Шахед-136".

По-рано революционната гвардия на Иран обяви, че е изстреляла ракети и дронове към щаба на Пети американски флот в Бахрейн.

Американското посолство в Бахрейн обяви, че ще затвори врати на 1 март, а правителството посочи, че всички училища и университети преминават на дистанционно обучение до ново нареждане заради иранските атаки.