Експлозия и пожар в Палм Джумейра в Дубай след удар от Иран

Е ксплозии, стълб от дим се издига над прочутия изкуствен остров „Палм Джумейра“ в Дубай, в същото време властите потвърдиха за четирима ранени. Това съобщиха пред АФП двама очевидци.

Пораженията са от ответни удари на Иран след атаката на САЩ и Израел срещу Ислямската република.

Евакуираха Бурдж Халифа след ракетни удари и експлозии

Един от свидетелите разказва, че е видял гъст черен дим да се издига от хотел на острова и е чул сирени на линейки, насочващи се към мястото.

По-късно медийната служба на Дубай потвърди за „инцидент“ в сграда в района на Палм Джумейра, довел до пожар и четирима пострадали.

„Гражданската защита на Дубай потвърди, че пожарът вече е овладян. Четирима души са получили наранявания и са транспортирани до лечебни заведения“, се посочва в изявлението.

Инцидентът, насочен срещу една от емблематичните забележителности на Дубай, шокира жителите. Малко след това в града бяха чути още няколко силни взрива.

Иран отвърна на удара: Ракети летят към Израел, обявена е въздушна тревога

Около 90 процента от населението на Обединените арабски емирства се състои от чужденци, а Дубай е най-населеният град в страната, свързван с разкош и блясък, а не с военни действия.

Иран нанесе удари по всички богати на петрол държави от Персийския залив с изключение на Оман, който играе ролята на посредник в преговорите на иранския режим със САЩ.