Над 11 400 българи са блокирани в Близкия изток

Към момента посолствата в Техеран, Тел Авив и Бейрут оценяват, че не е необходима евакуация

28 февруари 2026, 17:08
Над 11 400 българи са блокирани в Близкия изток
Източник: AP/БТА

П риблизително 11 400 български граждани и стотици наши туристи са блокирани в Близкия изток, каза служебният министър на външните работи Надежда Нейнски след края на заседанието на Съвета по сигурността, свикан по-рано днес от служебния министър-председател Андрей Гюров във връзка с ескалиращите военни действия в региона на Близкия изток. 

"В контакт сме с всички съюзници, както и с всички наши посолства и дипломатически представителства в региона. Имаме подробни евакуационни планове, които бяха осъвременени още преди да започне конфликта, както и справка за намиращите се български граждани в региона", допълни Нейнски.

"България Еър" анулира полети до Близкия изток

В Ливан българските граждани са 498, в Иран има общо 47 български граждани и 14 ирански, които подлежат на евакуация. В Израел лицата с българско гражданство, постоянно пребиваващи там, са над 10 000, отчете Нейнски. По думите ѝ реалният брой на българите в региона надвишава няколко пъти тези числа.

В Ирак пребивават 140 български граждани и още над 360 с двойно гражданство. В Катар има 300 български граждани, като 185 от тях са регистрирани в посолството, допълни служебният външен министър.

Надежда Нейнски подчерта, че към момента посолствата в Техеран, Тел Авив и Бейрут оценяват, че не е необходима евакуация, но държавата има готовност във всеки един момент да реагира.

Във връзка с плановете за евакуация се обсъжда с правителството на Азербайджан преминаване през сухопътната граница.

"Имаме опит от 2025 г. когато осъществихме евакуация от Иран, Израел и Йордания", каза Нейнски и отбеляза, че няма да коментира възможните планове за евакуация с цел запазване на сигурността на разработените маршрути.

Нейнски призова граждани, които временно са в този регион или са туристи, да се регистрират в платформата „Пътувам за“.

Тя отбеляза, че има разработени алтернативни трасета за доставка на енергийни източници, които да не допуснат кризата в региона да се отрази на цената на енергоносетелите.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че американските въоръжени сили са започнали "мащабна военна операция" срещу Иран.

Говорителят на Министерството на външните работи на Иран Есмаил Багаи заяви, че Техеран е принуден да нанесе удар по източника на агресията срещу страната, предупреждавайки, че всяка точка в региона, която бъде използвана от САЩ срещу Иран, ще бъде легитимна цел на Ислямската република, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Тити Папазов от Израел: Има война. Няма хора по улиците

„Днес излетяхме за Турция, но като стигнахме Кувейт, затвориха въздушното пространство. Около два часа летяхме обратно и сега пак сме в горещата точка“, разказва пред NOVA Константин Попов, чието семейство е блокирано в Дубай.

Самолетът е бил пренасочен обратно към Дубай, където семейството отново е настанено в същия хотел, но без багажа си. В далечината се чували гърмежи. По думите им, ситуацията е била изключително напрегната.

„Реално летяхме през Залива по същото време, в което ракетите са били във въздуха“, споделят те.

Семейството очаква развитие на ситуацията и възможност да се прибере безопасно в България.

Обстановката в региона остава динамична, а редица авиокомпании продължават да пренасочват или отменят полети заради рисковете във въздушното пространство. 

Източник: БТА, NOVA    
Българско семейство Близък изток Дубай Военни удари
