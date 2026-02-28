Дара ще представи България на "Евровизия" с песента "Бангаранга"

С песента "Бангаранга" Дара ще представи България тази година на конкурса "Евровизия" във Виена през месец май.

Дара ще представи България на "Евровизия 2026"

Изборът на песен беше излъчен на живо по Българската национална телевизия.

"Бангаранга" беше избрана след гласуване от жури и зрители измежду три предложения.

Първо Дара изпълни баладата "This is me". След това дръм енд бейс парчето "Curse". Дара изпълни последна победилата песен "Бангаранга".

Дара: Взех решение за Евровизия

Припомняме, че Дара беше избрана в края на януари да представи България на конкурса за песен в конкуренция с "Керана и Космонавтите", Михаела Маринова, "Молец", Роксана, "Innerglow", MONA и Прея.