България

Дара ще представи България на "Евровизия" с песента "Бангаранга"

"Бангаранга" беше избрана след гласуване от жури и зрители

28 февруари 2026, 23:00
Дара ще представи България на "Евровизия" с песента "Бангаранга"
Източник: БГНЕС

С песента "Бангаранга" Дара ще представи България тази година на конкурса "Евровизия" във Виена през месец май.

Дара ще представи България на "Евровизия 2026"

Изборът на песен беше излъчен на живо по Българската национална телевизия.

"Бангаранга" беше избрана след гласуване от жури и зрители измежду три предложения.

Първо Дара изпълни баладата "This is me". След това дръм енд бейс парчето "Curse". Дара изпълни последна победилата песен "Бангаранга". 

Дара: Взех решение за Евровизия

Припомняме, че Дара беше избрана в края на януари да представи България на конкурса за песен в конкуренция с "Керана и Космонавтите", Михаела Маринова, "Молец", Роксана, "Innerglow", MONA и Прея.

Източник: БНТ, БГНЕС    
Дара Евровизия Бангаранга
Последвайте ни
Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв

Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв

Президентът Йотова с позиция за войната в Близкия изток

Президентът Йотова с позиция за войната в Близкия изток

Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала

Взривове в централен Израел, Йерусалим и Рамала

Радост в Техеран след новината, че Хаменей е убит

Радост в Техеран след новината, че Хаменей е убит

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
Какво да правим, ако кучето ни се натрови

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

dogsandcats.bg
<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Ексклузивно

Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Преди 2 дни
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Ексклузивно

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Преди 2 дни
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Ексклузивно

Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Преди 2 дни
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Ексклузивно

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Борисов: Иранските атаки да бъдат прекратени незабавно

Борисов: Иранските атаки да бъдат прекратени незабавно

България Преди 2 часа

Борисов: Надявам се, че съвсем скоро силата на преговорите ще надделее

Пеевски: Операцията срещу Иран променя стратегическата среда и изисква отговорни, премерени реакции

Пеевски: Операцията срещу Иран променя стратегическата среда и изисква отговорни, премерени реакции

България Преди 2 часа

Служебният кабинет трябва да взаимодейства с Народното събрание, вместо да политиканства на дребно, се казва в позицията

Порнозвезда търси бащата след секс с 400 мъже

Порнозвезда търси бащата след секс с 400 мъже

Свят Преди 3 часа

Бони Блу: Ето защо събрах ДНК проби този ден

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Свят Преди 4 часа

Преходът на лидерството е постоянен източник на несигурност за Ислямската република

<p>Радев за Иран: Една разрушителна война в региона е огромна заплаха</p>

Румен Радев за Иран: Една разрушителна война в региона е огромна заплаха

България Преди 5 часа

Радев: Надявам се разумът да надделее

<p>Експлозия и пожар в Палм Джумейра след удар от Иран</p>

Експлозия и пожар в Палм Джумейра в Дубай след удар от Иран

Свят Преди 5 часа

ИТН: Войната в Иран ще се отрази на България с особена сила

ИТН: Войната в Иран ще се отрази на България с особена сила

България Преди 5 часа

ИТН: Тази война ще доведе до огромен миграционен натиск

Извънредно заседание в ООН заради Иран

Извънредно заседание в ООН заради Иран

Свят Преди 6 часа

Искането за свикването му е отправено от Франция и Бахрейн

Китай призова за незабавно прекратяване нa войната в Близкия изток

Китай призова за незабавно прекратяване нa войната в Близкия изток

Свят Преди 7 часа

Китай: Националният суверенитет, сигурността и териториалната цялост на Иран трябва да бъдат уважавани

Над 11 400 българи са блокирани в Близкия изток

Над 11 400 българи са блокирани в Близкия изток

Свят Преди 7 часа

Към момента посолствата в Техеран, Тел Авив и Бейрут оценяват, че не е необходима евакуация

Великобритания, Франция и Германия осъдиха иранските удари

Великобритания, Франция и Германия осъдиха иранските удари

Свят Преди 7 часа

Съвместно изявление на британския премиер, френския президент и германския канцлер

ГЕРБ-СДС: Йотова да поеме отговорност за кабинета

ГЕРБ-СДС: Йотова да поеме отговорност за кабинета

България Преди 8 часа

<p>След Съвета: Гюров с важни новини за националната сигурност</p>

Гюров след Съвета по сигурността: Няма директна военна заплаха за България

България Преди 8 часа

Рано тази сутрин Съединените щати и Израел започнаха военни операции срещу Иран. Техеран отвърна на удара с балистични ракети срещу Израел, Бахрейн и Обединените арабски емирства

"България Еър" анулира полети до Близкия изток

"България Еър" анулира полети до Близкия изток

Свят Преди 8 часа

Отмяната на полетите се дължи на ескалацията на напрежението между Израел и Иран

Норвегия и Испания застанаха против атаката срещу Иран

Норвегия и Испания застанаха против атаката срещу Иран

Свят Преди 8 часа

Тя не съответства на международното право

<p>Тити Папазов от Израел: Има война. Няма хора по улиците</p>

Тити Папазов от Израел: Има война. Няма хора по улиците. В безопасност съм

България Преди 8 часа

Чакам да се намери решение как бързо да се приберем до България, казва още Папазов

Всичко от днес

От мрежата

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Марта Вачкова получи най-търсената играчка в света – плюшения Пънч

Edna.bg

Гласът, който всички разпознаваме: Честит рожден ден на Гeргана Стоянова

Edna.bg

ПСЖ затвърди лидерската си позиция с труден успех над Льо Авър

Gong.bg

Льо Авър - ПСЖ 0:1 /репортаж/

Gong.bg

Тръмп: Хаменей е мъртъв, иранският народ има исторически шанс да си върне страната

Nova.bg

Нетаняху: Има много признаци, че Хаменей е мъртъв

Nova.bg