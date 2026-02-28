Израел току-що удари Исфахан

И зраел нанесе удар преди минути по третия по големина град в Иран.

По-рано днес израелската армия отправи предупреждение към жителите на индустриална зона в Исфахан да се евакуират незабавно, като съобщи, че предстои атака срещу „военна инфраструктура“ в района, предаде АФП.

„Спешно предупреждение към всички лица, намиращи се в индустриалната зона в района на Исфахан... след няколко минути израелската армия ще нанесе удар по военна инфраструктура в тази зона“, се посочва в публикация на израелските военни в персийскоезичния им профил в X, придружена от карта на периметър на удара.

В съобщението се отправя призив хората „незабавно да напуснат района“.

Исфахан е град в Иран. Административен център е на едноименна провиниция. Отстои на 440 км южно от столицата Техеран. Исфахан е третият по големина град в Иран след Техеран и Мешхед. Градът е бил столица на Персийската империя по времето на династията на Сефевидите между XVI и XVIII век.