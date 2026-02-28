Израел току-що удари Исфахан

И зраел нанесе удар преди минути по третия по големина град в Иран.
По-рано днес израелската армия отправи предупреждение към жителите на индустриална зона в Исфахан да се евакуират незабавно, като съобщи, че предстои атака срещу „военна инфраструктура“ в района, предаде АФП.
„Спешно предупреждение към всички лица, намиращи се в индустриалната зона в района на Исфахан... след няколко минути израелската армия ще нанесе удар по военна инфраструктура в тази зона“, се посочва в публикация на израелските военни в персийскоезичния им профил в X, придружена от карта на периметър на удара.
В съобщението се отправя призив хората „незабавно да напуснат района“.
Исфахан е град в Иран. Административен център е на едноименна провиниция. Отстои на 440 км южно от столицата Техеран. Исфахан е третият по големина град в Иран след Техеран и Мешхед. Градът е бил столица на Персийската империя по времето на династията на Сефевидите между XVI и XVIII век.
هشدار فوری به کلیه افراد مستقر در ناحیه صنعتی «جی» در منطقه اصفهان، بر اساس ناحیه مشخص شده بر روی نقشه ضمیمه.— ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) February 28, 2026
تا دقایقی دیگر ارتش اسرائیل زیرساخت های نظامی در این ناحیه را مورد حمله قرار خواهد داد.
شهروندان گرامی، فورا از این منطقه دور شوید.
ساکنین روستای مزرعه لطفا داخل خانه… pic.twitter.com/XLJHRjnUDY