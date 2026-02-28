Великобритания, Франция и Германия осъдиха иранските удари

В еликобритания, Германия и Франция осъдиха Иран за ответните му атаки срещу държави в Близкия изток, на чиято територия има американски военни бази, след ударите на САЩ и Израел.

„Осъждаме иранските нападения срещу страни в региона по най-категоричен начин“, се казва в съвместно изявление на британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц след разговор по повод ескалацията.

По-рано днес САЩ и Израел изненадващо атакуваха Иран с ракети и изтребители. В отговор Техеран извърши удари срещу израелски градове и американски военни бази.