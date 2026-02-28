Свят

Великобритания, Франция и Германия осъдиха иранските удари

Съвместно изявление на британския премиер, френския президент и германския канцлер

28 февруари 2026, 16:32
Великобритания, Франция и Германия осъдиха иранските удари
Източник: EPA/БГНЕС

В еликобритания, Германия и Франция осъдиха Иран за ответните му атаки срещу държави в Близкия изток, на чиято територия има американски военни бази, след ударите на САЩ и Израел.

Къде е Али Хаменей? Сателитни снимки разкриват мащабни разрушения в дома на аятолаха

„Осъждаме иранските нападения срещу страни в региона по най-категоричен начин“, се казва в съвместно изявление на британския премиер Киър Стармър, френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц след разговор по повод ескалацията.

Кървава сутрин в Иран: Десетки деца загинаха при удар по училище

По-рано днес САЩ и Израел изненадващо атакуваха Иран с ракети и изтребители. В отговор Техеран извърши удари срещу израелски градове и американски военни бази.

Източник: БГНЕС    
Китай призова за незабавно прекратяване нa войната в Близкия изток

Китай призова за незабавно прекратяване нa войната в Близкия изток

Свят Преди 56 минути

Китай: Националният суверенитет, сигурността и териториалната цялост на Иран трябва да бъдат уважавани

Българско семейство беше блокирано в Дубай

Българско семейство беше блокирано в Дубай

Свят Преди 1 час

Самолетът, с който отпътували, не е допуснат над Кувейт

Норвегия и Испания застанаха против атаката срещу Иран

Норвегия и Испания застанаха против атаката срещу Иран

Свят Преди 2 часа

Тя не съответства на международното право

Иран: Най-малко 57 ученички загинаха при израелска атака

Иран: Най-малко 57 ученички загинаха при израелска атака

Свят Преди 2 часа

53 ученички все още са под развалините

Костадин Костадинов и група негови привърженици блокираха входа на Министерски съвет

Костадин Костадинов и група негови привърженици блокираха входа на Министерски съвет

България Преди 3 часа

“Това е жалка трагедия. Нищо от това нямаше да се случи, ако бях допуснат до МС”, обясни Костадинов

Къде е Али Хаменей? Сателитни снимки разкриват мащабни разрушения в дома на аятолаха

Къде е Али Хаменей? Сателитни снимки разкриват мащабни разрушения в дома на аятолаха

Свят Преди 3 часа

Най-малко четири сгради са били ударени в резиденцията в центъра на Техеран

Кървава сутрин в Иран: Десетки деца загинаха при удар по училище

Кървава сутрин в Иран: Десетки деца загинаха при удар по училище

Свят Преди 3 часа

Аятолах Али Хаменей

Пирамидата на властта в Техеран: Кой и как управлява Иран

Свят Преди 3 часа

Структурата на иранския режим е изградена след Ислямската революция от 1979 г., която помете монархията в Иран и създаде държава, която е отчасти теокрация, отчасти република – с шепа полудемократични институции, обгърнати от система, която в крайна сметка е религиозна

<p>&bdquo;Исторически урок&ldquo;: Елитните сили, с които Иран плаши света</p>

„Исторически урок“ от Техеран: Кои са елитните сили, с които Иран плаши САЩ и Израел

Свят Преди 4 часа

Ислямския революционен гвардейски корпус (IRGC), елитното крило на иранската армия, подкрепя иранския режим в продължение на десетилетия. На него е възложено както да се бори с врагове в чужбина, така и да потушава протести у дома. Ето какво трябва да знаете за него

Край на режима „бий се или бягай“: Как 20 минути навън променят химията на мозъка ни?

Край на режима „бий се или бягай“: Как 20 минути навън променят химията на мозъка ни?

Любопитно Преди 4 часа

Навикът за редовни разходки на чист въздух помага за намаляване на нивата на стрес, подобряване на настроението и възстановяване на емоционалния баланс

Шокиращо откритие: Химикалите, които носим в кръвта си, ускоряват биологичното стареене

Шокиращо откритие: Химикалите, които носим в кръвта си, ускоряват биологичното стареене

Любопитно Преди 4 часа

Епигенетичното стареене – измерване на биологичната, а не на хронологичната възраст – е било най-изразено при мъжете в изследване

Скандал в държавата заради ударите в Иран: Гаджев обвини Гюров, че се „крие“ от парламента

Скандал в държавата заради ударите в Иран: Гаджев обвини Гюров, че се „крие“ от парламента

Свят Преди 4 часа

Според него, с действията си, служебният премиер усилва страховете в обществото

Москва изригна срещу САЩ и Израел: „Безразсъдна агресия"
Свят Преди 4 часа

Москва изригна срещу САЩ и Израел: „Безразсъдна агресия“

Свят Преди 4 часа

Андрей Арнаудов: Невиждана битка за имоти ще изненада зрителите на NOVA тази вечер

Андрей Арнаудов: Невиждана битка за имоти ще изненада зрителите на NOVA тази вечер

Любопитно Преди 5 часа

Тази вечер от 20.00 ч. по NOVA предстои поредната вълнуваща премиера, която даде сериозна заявка да се превърне в новата звезда на телевизионния ефир у нас

Първи думи от режима на Иран след атаката на САЩ и Израел

Първи думи от режима на Иран след атаката на САЩ и Израел

Свят Преди 5 часа

Върховният орган по сигурността на Иран обеща „смазващ отговор“

Светът затаи дъх: Реакциите след атаката срещу Техеран
Свят Преди 6 часа

Светът затаи дъх: Реакциите след атаката срещу Техеран

Свят Преди 6 часа

