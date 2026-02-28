България

Румен Радев за Иран: Една разрушителна война в региона е огромна заплаха

Радев: Надявам се разумът да надделее

28 февруари 2026, 19:12
Румен Радев за Иран: Една разрушителна война в региона е огромна заплаха
Източник: БГНЕС

"Изключително тревожно е, че дипломацията все повече отстъпва пред силата при разрешаването на международни спорове".

Това написа във Фейсбук подалият оставка президент Румен Радев.

Президентът Йотова с позиция за войната с Иран

"Надявам се разумът да надделее и възможно най-скоро военните действия в Близкия Изток да бъдат преустановени. Една разрушителна война в региона представлява огромна заплаха за международния мир и сигурност, особено за Европа. Каквито и да са противоречията в региона, те би трябвало да бъдат разрешени със средствата на дипломацията", добави Радев.


Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона
Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка
Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Мицкоски: Вие сте мекотелото
Мицкоски: Вие сте мекотелото

Последни новини

Извънредно заседание в ООН заради Иран

Извънредно заседание в ООН заради Иран

Свят Преди 1 час

Искането за свикването му е отправено от Франция и Бахрейн

Китай призова за незабавно прекратяване нa войната в Близкия изток

Китай призова за незабавно прекратяване нa войната в Близкия изток

Свят Преди 2 часа

Китай: Националният суверенитет, сигурността и териториалната цялост на Иран трябва да бъдат уважавани

<p>След Съвета: Гюров с важни новини за националната сигурност</p>

Гюров след Съвета по сигурността: Няма директна военна заплаха за България

България Преди 3 часа

Рано тази сутрин Съединените щати и Израел започнаха военни операции срещу Иран. Техеран отвърна на удара с балистични ракети срещу Израел, Бахрейн и Обединените арабски емирства

"България Еър" анулира полети до Близкия изток

"България Еър" анулира полети до Близкия изток

Свят Преди 3 часа

Отмяната на полетите се дължи на ескалацията на напрежението между Израел и Иран

Норвегия и Испания застанаха против атаката срещу Иран

Норвегия и Испания застанаха против атаката срещу Иран

Свят Преди 3 часа

Тя не съответства на международното право

<p>Тити Папазов от Израел: Има война. Няма хора по улиците</p>

Тити Папазов от Израел: Има война. Няма хора по улиците. В безопасност съм

България Преди 4 часа

Чакам да се намери решение как бързо да се приберем до България, казва още Папазов

Иран: Най-малко 57 ученички загинаха при израелска атака

Иран: Най-малко 57 ученички загинаха при израелска атака

Свят Преди 4 часа

53 ученички все още са под развалините

Евакуираха Бурдж Халифа след ракетни удари и експлозии

Евакуираха Бурдж Халифа след ракетни удари и експлозии

Свят Преди 4 часа

Бурдж Халифа в Дубай беше евакуирана на 28 февруари 2026 г., след като в целия град бяха докладвани силни експлозии – част от ескалиращия конфликт между САЩ, Израел и Иран

Костадин Костадинов и група негови привърженици блокираха входа на Министерски съвет

Костадин Костадинов и група негови привърженици блокираха входа на Министерски съвет

България Преди 4 часа

“Това е жалка трагедия. Нищо от това нямаше да се случи, ако бях допуснат до МС”, обясни Костадинов

Къде е Али Хаменей? Сателитни снимки разкриват мащабни разрушения в дома на аятолаха

Къде е Али Хаменей? Сателитни снимки разкриват мащабни разрушения в дома на аятолаха

Свят Преди 4 часа

Най-малко четири сгради са били ударени в резиденцията в центъра на Техеран

Кървава сутрин в Иран: Десетки деца загинаха при удар по училище

Кървава сутрин в Иран: Десетки деца загинаха при удар по училище

Свят Преди 5 часа

Аятолах Али Хаменей

Пирамидата на властта в Техеран: Кой и как управлява Иран

Свят Преди 5 часа

Структурата на иранския режим е изградена след Ислямската революция от 1979 г., която помете монархията в Иран и създаде държава, която е отчасти теокрация, отчасти република – с шепа полудемократични институции, обгърнати от система, която в крайна сметка е религиозна

<p>&bdquo;Исторически урок&ldquo;: Елитните сили, с които Иран плаши света</p>

„Исторически урок“ от Техеран: Кои са елитните сили, с които Иран плаши САЩ и Израел

Свят Преди 5 часа

Ислямския революционен гвардейски корпус (IRGC), елитното крило на иранската армия, подкрепя иранския режим в продължение на десетилетия. На него е възложено както да се бори с врагове в чужбина, така и да потушава протести у дома. Ето какво трябва да знаете за него

Край на режима „бий се или бягай“: Как 20 минути навън променят химията на мозъка ни?

Край на режима „бий се или бягай“: Как 20 минути навън променят химията на мозъка ни?

Любопитно Преди 5 часа

Навикът за редовни разходки на чист въздух помага за намаляване на нивата на стрес, подобряване на настроението и възстановяване на емоционалния баланс

Шокиращо откритие: Химикалите, които носим в кръвта си, ускоряват биологичното стареене

Шокиращо откритие: Химикалите, които носим в кръвта си, ускоряват биологичното стареене

Любопитно Преди 5 часа

Епигенетичното стареене – измерване на биологичната, а не на хронологичната възраст – е било най-изразено при мъжете в изследване

Скандал в държавата заради ударите в Иран: Гаджев обвини Гюров, че се „крие“ от парламента

Скандал в държавата заради ударите в Иран: Гаджев обвини Гюров, че се „крие“ от парламента

Свят Преди 5 часа

Според него, с действията си, служебният премиер усилва страховете в обществото

