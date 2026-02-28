Свят

Радост в Техеран след новината, че Хаменей е убит

Тялото му е било извадено изпод развалините на неговата резиденция, според израелски медии

28 февруари 2026, 22:15
Радост в Техеран след новината, че Хаменей е убит
Източник: iStock

В квартали на иранската столица Техеран се чуват аплодисменти, а жители са излезли на прозорците, за да ръкопляскат и да пускат празнична музика след съобщения за смъртта на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, предаде АФП.

Според свидетели и аудиозаписи празненствата са започнали малко след 23:00 ч. местно време.

Нетаняху обяви, че Али Хаменей може да е убит

Малко по-рано днес израелски телевизии съобщиха, че на президента на САЩ Доналд Тръмп и на израелския премиер Бенямин Нетаняху е показана снимка на тялото на Хаменей.

Нетаняху заяви е обръщение към нацията, че има много признаци, че Хаменей "си е отишъл".

"Снимка на тялото е била показана на Нетаняху и Тръмп", съобщи израелският "Канал 12".

Къде е Али Хаменей? Сателитни снимки разкриват мащабни разрушения в дома на аятолаха

"Висши израелски представители са били информирани за ликвидирането на Хаменей. Тялото му е било извадено изпод развалините на неговата резиденция", предаде държавният израелски телевизионен оператор "Кан".

Днес Израел и САЩ нанесоха въздушни удари по Иран, който отвърна с ракети срещу израелски градове и държавите в Близкия изток с американски военни бази. Една от първите ударени цели във войната беше резиденцията на Хаменей в Техеран.

Иран обаче съобщи, че върховният аятолах е бил евакуиран "на сигурно място", но няма снимки и или видеа, които да потвърждават тази информация.

Тръмп заяви пред Ей Би Си, че американските удари "вече са нанесли такива щети" и че "голяма част" от иранското ръководство е унищожена.

"Не знаем за всички, но повечето са“, заяви Тръмп и добави, че САЩ имат "много добра представа", кои са следващите ирански лидери. които ще бъдат ударени.

Пред "Аксиос" Тръмп посочи, че е взел решението за ударите, след като иранците са протакали прегорите за ядрените оръжия и ракетната си програма.

"Мога да продължа напред и да приключа цялата работа или да спрем след два-три дни и да кажа на иранците: "Ще се видим отново след няколко години, ако започнете да възстановявате ядрената си програма", заяви Тръмп за възможностите за деескалация.

Източник: БГНЕС    
Али Хаменей Техеран Израел САЩ Въздушни удари
Последвайте ни
Радост в Техеран след новината, че Хаменей е убит

Радост в Техеран след новината, че Хаменей е убит

Президентът Йотова с позиция за войната в Близкия изток

Президентът Йотова с позиция за войната в Близкия изток

Дрон взриви небостъргач в Бахрейн

Дрон взриви небостъргач в Бахрейн

Израел току-що удари Исфахан

Израел току-що удари Исфахан

Колко ни струва тегленето и внасянето на пари

Колко ни струва тегленето и внасянето на пари

pariteni.bg
11 френски породи кучета, които са просто очарователни (СНИМКИ)

11 френски породи кучета, които са просто очарователни (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Ексклузивно

Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Преди 2 дни
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Ексклузивно

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Преди 2 дни
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Ексклузивно

Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Преди 2 дни
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Ексклузивно

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Борисов: Иранските атаки да бъдат прекратени незабавно

Борисов: Иранските атаки да бъдат прекратени незабавно

България Преди 47 минути

Борисов: Надявам се, че съвсем скоро силата на преговорите ще надделее

Пеевски: Операцията срещу Иран променя стратегическата среда и изисква отговорни, премерени реакции

Пеевски: Операцията срещу Иран променя стратегическата среда и изисква отговорни, премерени реакции

България Преди 1 час

Служебният кабинет трябва да взаимодейства с Народното събрание, вместо да политиканства на дребно, се казва в позицията

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Свят Преди 2 часа

Преходът на лидерството е постоянен източник на несигурност за Ислямската република

<p>Радев за Иран: Една разрушителна война в региона е огромна заплаха</p>

Румен Радев за Иран: Една разрушителна война в региона е огромна заплаха

България Преди 3 часа

Радев: Надявам се разумът да надделее

<p>Експлозия и пожар в Палм Джумейра след удар от Иран</p>

Експлозия и пожар в Палм Джумейра в Дубай след удар от Иран

Свят Преди 3 часа

ИТН: Войната в Иран ще се отрази на България с особена сила

ИТН: Войната в Иран ще се отрази на България с особена сила

България Преди 4 часа

ИТН: Тази война ще доведе до огромен миграционен натиск

Извънредно заседание в ООН заради Иран

Извънредно заседание в ООН заради Иран

Свят Преди 4 часа

Искането за свикването му е отправено от Франция и Бахрейн

Китай призова за незабавно прекратяване нa войната в Близкия изток

Китай призова за незабавно прекратяване нa войната в Близкия изток

Свят Преди 5 часа

Китай: Националният суверенитет, сигурността и териториалната цялост на Иран трябва да бъдат уважавани

Над 11 400 българи са блокирани в Близкия изток

Над 11 400 българи са блокирани в Близкия изток

Свят Преди 5 часа

Към момента посолствата в Техеран, Тел Авив и Бейрут оценяват, че не е необходима евакуация

Великобритания, Франция и Германия осъдиха иранските удари

Великобритания, Франция и Германия осъдиха иранските удари

Свят Преди 6 часа

Съвместно изявление на британския премиер, френския президент и германския канцлер

ГЕРБ-СДС: Йотова да поеме отговорност за кабинета

ГЕРБ-СДС: Йотова да поеме отговорност за кабинета

България Преди 6 часа

<p>След Съвета: Гюров с важни новини за националната сигурност</p>

Гюров след Съвета по сигурността: Няма директна военна заплаха за България

България Преди 6 часа

Рано тази сутрин Съединените щати и Израел започнаха военни операции срещу Иран. Техеран отвърна на удара с балистични ракети срещу Израел, Бахрейн и Обединените арабски емирства

"България Еър" анулира полети до Близкия изток

"България Еър" анулира полети до Близкия изток

Свят Преди 6 часа

Отмяната на полетите се дължи на ескалацията на напрежението между Израел и Иран

Норвегия и Испания застанаха против атаката срещу Иран

Норвегия и Испания застанаха против атаката срещу Иран

Свят Преди 7 часа

Тя не съответства на международното право

<p>Тити Папазов от Израел: Има война. Няма хора по улиците</p>

Тити Папазов от Израел: Има война. Няма хора по улиците. В безопасност съм

България Преди 7 часа

Чакам да се намери решение как бързо да се приберем до България, казва още Папазов

Иран: Най-малко 57 ученички загинаха при израелска атака

Иран: Най-малко 57 ученички загинаха при израелска атака

Свят Преди 7 часа

53 ученички все още са под развалините

Всичко от днес

От мрежата

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg

Как да се справим с космените топки при котките

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Марта Вачкова получи най-търсената играчка в света – плюшения Пънч

Edna.bg

Гласът, който всички разпознаваме: Честит рожден ден на Гeргана Стоянова

Edna.bg

Шарл Льоклер и красавицата Сен Мльо се ожениха тайно

Gong.bg

Пътят към Европа за Монако продължава след ключова победа

Gong.bg

Нетаняху: Има много признаци, че Хаменей е мъртъв

Nova.bg

Дронове се врязаха в жилищни сгради в Бахрейн (ВИДЕО)

Nova.bg