Порнозвезда търси бащата след секс с 400 мъже

П орнозвездата Бони Блу, която обяви, че е забременяла след 24-часов секс маратон с 400 участници, сега търси бащата на детето си.

Тя твърди, че е планирала всичко предварително.

„Ето защо събрах ДНК проби този ден. Взех ДНК проби и информация за контакт от тях“, поясни порнозвездата.

Бони Блу обяви бременност след „мисията за зачеване“ с 400 мъже

Всички мъже, участвали в секс маратона, са били предварително тествани за полово предавани болести. От тях също така се изисквало да предоставят телефонните си номера на организаторите и да представят проба от устата за генетично изследване.

Преди събитието Бони Блу призна, че очаква да забременее.

По-рано скандалната порнозвезда, която стана известна с това, че е спала с 1000 мъже за 12 часа, посочи най-сексапилната черта при мъжете - увереността.

Според нея жените понякога са критични към физическия си вид. Много жени говорят за позитивно отношение към тялото. Но когато става въпрос за мъже, те рядко чуват от съпругите или приятелките си: „Нямам нищо против, че тялото ти се е променило и не си толкова слаб, колкото беше преди“.

„Мъжете трябва да приемат себе си такива, каквито са. Бъдете уверени и това е най-секси нещото във вас“, уверява тя.