Свят

Порнозвезда търси бащата след секс с 400 мъже

Бони Блу: Ето защо събрах ДНК проби този ден

28 февруари 2026, 20:27
Порнозвезда търси бащата след секс с 400 мъже
Източник: iStock/Getty Images

П орнозвездата Бони Блу, която обяви, че е забременяла след 24-часов секс маратон с 400 участници, сега търси бащата на детето си.

Тя твърди, че е планирала всичко предварително.

„Ето защо събрах ДНК проби този ден. Взех ДНК проби и информация за контакт от тях“, поясни порнозвездата.

Бони Блу обяви бременност след „мисията за зачеване“ с 400 мъже

Всички мъже, участвали в секс маратона, са били предварително тествани за полово предавани болести. От тях също така се изисквало да предоставят телефонните си номера на организаторите и да представят проба от устата за генетично изследване.

Преди събитието Бони Блу призна, че очаква да забременее. 

„Буквално порно": Филмът за Бони Блу, която преспа с 1057 мъже за 12 часа, шокира зрителите

По-рано скандалната порнозвезда, която стана известна с това, че е спала с 1000 мъже за 12 часа, посочи най-сексапилната черта при мъжете - увереността.

Според нея жените понякога са критични към физическия си вид. Много жени говорят за позитивно отношение към тялото. Но когато става въпрос за мъже, те рядко чуват от съпругите или приятелките си: „Нямам нищо против, че тялото ти се е променило и не си толкова слаб, колкото беше преди“.

Арестуваха OnlyFans звездата Бони Блу

„Мъжете трябва да приемат себе си такива, каквито са. Бъдете уверени и това е най-секси нещото във вас“, уверява тя.

Източник: БГНЕС    
Бони Блу Порнозвезда Бременност
Последвайте ни
Президентът Йотова с позиция за войната в Близкия изток

Президентът Йотова с позиция за войната в Близкия изток

Израел току-що удари Исфахан

Израел току-що удари Исфахан

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Експлозия и пожар в Палм Джумейра в Дубай след удар от Иран

Експлозия и пожар в Палм Джумейра в Дубай след удар от Иран

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
10 от най-скъпите породи котки в света

10 от най-скъпите породи котки в света

dogsandcats.bg
<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Ексклузивно

Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Преди 2 дни
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Ексклузивно

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Преди 1 ден
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Ексклузивно

Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Преди 2 дни
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Ексклузивно

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Извънредно заседание в ООН заради Иран

Извънредно заседание в ООН заради Иран

Свят Преди 2 часа

Искането за свикването му е отправено от Франция и Бахрейн

Китай призова за незабавно прекратяване нa войната в Близкия изток

Китай призова за незабавно прекратяване нa войната в Близкия изток

Свят Преди 4 часа

Китай: Националният суверенитет, сигурността и териториалната цялост на Иран трябва да бъдат уважавани

ГЕРБ-СДС: Йотова да поеме отговорност за кабинета

ГЕРБ-СДС: Йотова да поеме отговорност за кабинета

България Преди 4 часа

<p>След Съвета: Гюров с важни новини за националната сигурност</p>

Гюров след Съвета по сигурността: Няма директна военна заплаха за България

България Преди 5 часа

Рано тази сутрин Съединените щати и Израел започнаха военни операции срещу Иран. Техеран отвърна на удара с балистични ракети срещу Израел, Бахрейн и Обединените арабски емирства

"България Еър" анулира полети до Близкия изток

"България Еър" анулира полети до Близкия изток

Свят Преди 5 часа

Отмяната на полетите се дължи на ескалацията на напрежението между Израел и Иран

Норвегия и Испания застанаха против атаката срещу Иран

Норвегия и Испания застанаха против атаката срещу Иран

Свят Преди 5 часа

Тя не съответства на международното право

<p>Тити Папазов от Израел: Има война. Няма хора по улиците</p>

Тити Папазов от Израел: Има война. Няма хора по улиците. В безопасност съм

България Преди 5 часа

Чакам да се намери решение как бързо да се приберем до България, казва още Папазов

Иран: Най-малко 57 ученички загинаха при израелска атака

Иран: Най-малко 57 ученички загинаха при израелска атака

Свят Преди 5 часа

53 ученички все още са под развалините

Евакуираха Бурдж Халифа след ракетни удари и експлозии

Евакуираха Бурдж Халифа след ракетни удари и експлозии

Свят Преди 6 часа

Бурдж Халифа в Дубай беше евакуирана на 28 февруари 2026 г., след като в целия град бяха докладвани силни експлозии – част от ескалиращия конфликт между САЩ, Израел и Иран

Костадин Костадинов и група негови привърженици блокираха входа на Министерски съвет

Костадин Костадинов и група негови привърженици блокираха входа на Министерски съвет

България Преди 6 часа

“Това е жалка трагедия. Нищо от това нямаше да се случи, ако бях допуснат до МС”, обясни Костадинов

Къде е Али Хаменей? Сателитни снимки разкриват мащабни разрушения в дома на аятолаха

Къде е Али Хаменей? Сателитни снимки разкриват мащабни разрушения в дома на аятолаха

Свят Преди 6 часа

Най-малко четири сгради са били ударени в резиденцията в центъра на Техеран

Кървава сутрин в Иран: Десетки деца загинаха при удар по училище

Кървава сутрин в Иран: Десетки деца загинаха при удар по училище

Свят Преди 6 часа

Аятолах Али Хаменей

Пирамидата на властта в Техеран: Кой и как управлява Иран

Свят Преди 6 часа

Структурата на иранския режим е изградена след Ислямската революция от 1979 г., която помете монархията в Иран и създаде държава, която е отчасти теокрация, отчасти република – с шепа полудемократични институции, обгърнати от система, която в крайна сметка е религиозна

<p>&bdquo;Исторически урок&ldquo;: Елитните сили, с които Иран плаши света</p>

„Исторически урок“ от Техеран: Кои са елитните сили, с които Иран плаши САЩ и Израел

Свят Преди 7 часа

Ислямския революционен гвардейски корпус (IRGC), елитното крило на иранската армия, подкрепя иранския режим в продължение на десетилетия. На него е възложено както да се бори с врагове в чужбина, така и да потушава протести у дома. Ето какво трябва да знаете за него

Край на режима „бий се или бягай“: Как 20 минути навън променят химията на мозъка ни?

Край на режима „бий се или бягай“: Как 20 минути навън променят химията на мозъка ни?

Любопитно Преди 7 часа

Навикът за редовни разходки на чист въздух помага за намаляване на нивата на стрес, подобряване на настроението и възстановяване на емоционалния баланс

Шокиращо откритие: Химикалите, които носим в кръвта си, ускоряват биологичното стареене

Шокиращо откритие: Химикалите, които носим в кръвта си, ускоряват биологичното стареене

Любопитно Преди 7 часа

Епигенетичното стареене – измерване на биологичната, а не на хронологичната възраст – е било най-изразено при мъжете в изследване

Всичко от днес

От мрежата

Наистина ли котката ми е гладна или е просто лакома

dogsandcats.bg

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg
1

Как жегите влияят на здравето

sinoptik.bg

Марта Вачкова получи най-търсената играчка в света – плюшения Пънч

Edna.bg

Гласът, който всички разпознаваме: Честит рожден ден на Гeргана Стоянова

Edna.bg

Пропусната дузпа провали Гьозтепе

Gong.bg

Инцидент: Раян Шерки настъпи жестоко Илия Груев

Gong.bg

Сащ и Израел удариха Иран (ОБЗОР)

Nova.bg

След ударите срещу Иран: Осем държави затвориха въздушното си пространство

Nova.bg