Нетаняху обяви, че Али Хаменей вероятно е убит

Нетаняху призова иранците да свалят режима в Иран

28 февруари 2026, 21:12
Източник: EPA/БГНЕС

"Тази сутрин унищожихме комплекса на Хаменей. Има все повече признаци, че този диктатор си е отишъл".

Това заяви израелският премиер Бенамин Нетаняху в обръщение към нацията, говорейки за войната, която днес започна с Иран, предава Би Би Си. Той визира съдбата на иранския върховен аятолах Али Хаменей. 

Израел разполага с информация, че Хаменей е бил убит днес, предаде "Ройтерс".

Агенцията цитира израелски източник, според когото тялото на Хаменей е било открито.

Това ли е краят на режима в Иран, а дали е добра новина

Днес Израел и САЩ нанесоха въздушни удари по Иран, който отвърна с ракети срещу израелски градове и държавите в Близкия изток с американски военни бази. Една от първите ударени цели във войната беше резиденцията на Хаменей в Техеран.

Иран обаче съобщи, че върховният аятолах е бил евакуиран "на сигурно място".

В обръщението си Нетаняху се обърна и към иранския народ, казвайки, че ударите ще им помогнат "да се освободят от тиранията".

Нетаняху обяви, че войната ще свърши със смъртта на аятолах Али Хаменей

Той заяви, че имат "възможност веднъж на поколение" да свалят иранския режим.

"Излезте масово на улицата и си свършете работата. Крайно време е да се обедините за историческа мисия", призова Нетаняху иранците.

"Тази сутрин елиминирахме висши фигури в режима на аятоласите, командири в Революционната гвардия и високопоставени служители в ядрената програма, и ще продължим", каза Нетаняху в телевизионно обръщение.

"През следващите дни ще ударим хиляди цели на терористичния режим", добави той.

Източник: BBC    
