Как да разпознаем дали снимка е генерирана от AI

Ж ивеем в интересни времена поради много причини. Една от тях е, че имаме (не)щастието да сме в зората да изкуствения интелект. От една страна това е исторически момент, който ще промени хора да развитието на човешката цивилизация. От друга - неизбежно ще доведе до много проблеми, особено в началото.

Например с доверието в информацията. Ако само преди две-три години изкуственият интелект генерираше драскулки като 2-годишно дете, то днес той вече може да засрами много професионални дизайнери и художници. Става все по-трудно да се различава дали дадена снимка е истинска или е генерирана от изкуствен интелект.

И тук отново имаме две страни на монетата. Част от хората с основание се притесняват, че заради фалшива AI снимка могат да бъдат злепоставени в обществото да им бъдат нанесени тежки репутационни щети. Други пък виждат нещата по-положително: "Сега можеш да правиш всичко и да кажеш, че снимката е AI и да си измиеш ръцете".

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Само че това няма да е точно така във възприятията на хората. Техните съмнения винаги ще останат. А и в името на истината, трябва да се знае коя снимка е истинска и коя е генерирана от все по-опитните алгоритми.

В опит да помогнат, вече има множество услуги и приложения, които се опитват да разпознаят AI генерираните изображения, съобщава MakeUseOf. Използването на тези услуги сега се счита за съществена първа стъпка за всеки, който трябва да провери автентичността на изображение.

Колко от работните места ще изчезнат заради ИИ?

Например Brandwell е популярен избор поради своята простота. Неговият опростен интерфейс с плъзгане и пускане предоставя бърз процентен резултат, показващ вероятността изображението да е създадено от човек или генерирано от изкуствен интелект. По подобен начин Hugging Face предлага бърза и безплатна алтернатива с отворен код, предоставяйки ясни оценки за „човешки“ и „изкуствени“ фактори за бърза проверка.

За потребители, които често се сблъскват с голям обем съдържание, като например мениджъри на социални медии, инструменти като Decopy AI са специално проектирани за бързина и лекота на използване. Той е особено ефективен за бърза проверка на съдържание, като например фалшиви аватари.

Ето за какво реално хората използват ChatGPT

Скучни и безинтересни ли са новите лаптопи и технологии

Междувременно за тези, които се нуждаят от по-задълбочен анализ, инструменти като Winston AI и Sightengine предлагат мощни възможности в стил криминалистика. Winston AI предоставя подробни отчети и е известен с високата си точност, което го прави популярен избор за професионална употреба. Sightengine пък се препоръчва за по-цялостен и задълбочен анализ, включително проверка на ниво пиксел и предоставя щедър безплатен план, за да могат потребителите да започнат.

Важно е да се помни обаче, че никой детектор с изкуствен интелект не е безпогрешен. Технологията непрекъснато се развива и създателите на фалшиви изображения винаги търсят начини да заобиколят тези системи за откриване.

Nano Banana: Мистериозният нов продукт на Google, който може да замени Photoshop

AI вече изземва работните места на младите

Това е особено вярно за „хибридните“ изображения, които смесват елементи както от изкуствен интелект, така и от реални снимки, което ги прави трудни за точния им анализ от детекторите. Поради тази причина винаги се препоръчва използването на тези инструменти заедно с човешка проверка. Когато детектор маркира изображение, или дори ако не го направи, бърза ръчна проверка за често срещани артефакти, като изкривени ръце, непоследователно осветление и сенки или необичайни детайли на фона, може да осигури ценен контекст.

Учени откриха причината защо AI халюцинира

Безопасно ли е да даваме данните си на AI ботовете

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase