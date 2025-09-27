Технологии

Как да разпознаем дали снимка е генерирана от AI

Започва да става все по-трудно без помощници

Мартин Дешев Мартин Дешев

27 септември 2025, 06:47
Nvidia ще инвестира 100 млрд. долара и в OpenAI

Nvidia ще инвестира 100 млрд. долара и в OpenAI
Starship на Мъск се подготвя за най-сериозния тест

Starship на Мъск се подготвя за най-сериозния тест
С AI и 3D протеза: Лекари от Пловдив спасиха от ампутация крака на онкоболна жена

С AI и 3D протеза: Лекари от Пловдив спасиха от ампутация крака на онкоболна жена
Можем ли да доверим паролите си на браузъра

Можем ли да доверим паролите си на браузъра
Nvidia инвестира $5 млрд. в Intel и ще правят AI заедно

Nvidia инвестира $5 млрд. в Intel и ще правят AI заедно
Китай и САЩ са почти готови със сделката за TikTok

Китай и САЩ са почти готови със сделката за TikTok
Ето за какво реално хората използват ChatGPT

Ето за какво реално хората използват ChatGPT
Скучни и безинтересни ли са новите лаптопи и технологии

Скучни и безинтересни ли са новите лаптопи и технологии

Ж ивеем в интересни времена поради много причини. Една от тях е, че имаме (не)щастието да сме в зората да изкуствения интелект. От една страна това е исторически момент, който ще промени хора да развитието на човешката цивилизация. От друга - неизбежно ще доведе до много проблеми, особено в началото.

Например с доверието в информацията. Ако само преди две-три години изкуственият интелект генерираше драскулки като 2-годишно дете, то днес той вече може да засрами много професионални дизайнери и художници. Става все по-трудно да се различава дали дадена снимка е истинска или е генерирана от изкуствен интелект.

И тук отново имаме две страни на монетата. Част от хората с основание се притесняват, че заради фалшива AI снимка могат да бъдат злепоставени в обществото да им бъдат нанесени тежки репутационни щети. Други пък виждат нещата по-положително: "Сега можеш да правиш всичко и да кажеш, че снимката е AI и да си измиеш ръцете".

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Само че това няма да е точно така във възприятията на хората. Техните съмнения винаги ще останат. А и в името на истината, трябва да се знае коя снимка е истинска и коя е генерирана от все по-опитните алгоритми. 

В опит да помогнат, вече има множество услуги и приложения, които се опитват да разпознаят AI генерираните изображения, съобщава MakeUseOf. Използването на тези услуги сега се счита за съществена първа стъпка за всеки, който трябва да провери автентичността на изображение.

Колко от работните места ще изчезнат заради ИИ?

Например Brandwell е популярен избор поради своята простота. Неговият опростен интерфейс с плъзгане и пускане предоставя бърз процентен резултат, показващ вероятността изображението да е създадено от човек или генерирано от изкуствен интелект. По подобен начин Hugging Face предлага бърза и безплатна алтернатива с отворен код, предоставяйки ясни оценки за „човешки“ и „изкуствени“ фактори за бърза проверка.

За потребители, които често се сблъскват с голям обем съдържание, като например мениджъри на социални медии, инструменти като Decopy AI са специално проектирани за бързина и лекота на използване. Той е особено ефективен за бърза проверка на съдържание, като например фалшиви аватари.

Ето за какво реално хората използват ChatGPT

Скучни и безинтересни ли са новите лаптопи и технологии

Междувременно за тези, които се нуждаят от по-задълбочен анализ, инструменти като Winston AI и Sightengine предлагат мощни възможности в стил криминалистика. Winston AI предоставя подробни отчети и е известен с високата си точност, което го прави популярен избор за професионална употреба. Sightengine пък се препоръчва за по-цялостен и задълбочен анализ, включително проверка на ниво пиксел и предоставя щедър безплатен план, за да могат потребителите да започнат.

Важно е да се помни обаче, че никой детектор с изкуствен интелект не е безпогрешен. Технологията непрекъснато се развива и създателите на фалшиви изображения винаги търсят начини да заобиколят тези системи за откриване.

Nano Banana: Мистериозният нов продукт на Google, който може да замени Photoshop

AI вече изземва работните места на младите

Това е особено вярно за „хибридните“ изображения, които смесват елементи както от изкуствен интелект, така и от реални снимки, което ги прави трудни за точния им анализ от детекторите. Поради тази причина винаги се препоръчва използването на тези инструменти заедно с човешка проверка. Когато детектор маркира изображение, или дори ако не го направи, бърза ръчна проверка за често срещани артефакти, като изкривени ръце, непоследователно осветление и сенки или необичайни детайли на фона, може да осигури ценен контекст.

Учени откриха причината защо AI халюцинира

Безопасно ли е да даваме данните си на AI ботовете

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
изкуствен интелект AI технологии общество наука интернет лични данни
Последвайте ни
Нова схема: Мамят ни по телефона, че от наше име е изтеглен кредит

Нова схема: Мамят ни по телефона, че от наше име е изтеглен кредит

Почитаме паметта на свети мъченик Калистрат и на дружината му

Почитаме паметта на свети мъченик Калистрат и на дружината му

Бойко Борисов: Румен Радев се превърна в партиен лидер

Бойко Борисов: Румен Радев се превърна в партиен лидер

Какво разказват украински бойци за дроновете прехващачи

Какво разказват украински бойци за дроновете прехващачи

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Списъкът с 10-те най-добри двигателя е наситен с хибриди

Списъкът с 10-те най-добри двигателя е наситен с хибриди

carmarket.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 2 дни
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 2 дни
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 2 дни
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 2 дни

Виц на деня

Мъж влиза вкъщи тихо. Жена му пита: – Защо се промъкваш така? – Исках да избегна скандала. – Закъснял си с 10 години, мило...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Крал Чарлз III и кралица Камила отиват на визита във Ватикана</p>

Крал Чарлз III и кралица Камила ще посетят Ватикана през октомври

Свят Преди 39 минути

Визитата ще отбележи и екуменичната дейност на Англиканската църква и Католическата църква

<p>&nbsp;&quot;Умберто&quot; се засили до ураган, застрашава югоизточната част на САЩ</p>

"Умберто" се засили до ураган от четвърта категория, застрашава югоизточната част на САЩ

Свят Преди 58 минути

Тропическата буря "Умберто", която се формира в петък над Атлантическия океан

Земетресение разтърси Северозападен Китай

Земетресение разтърси Северозападен Китай

Свят Преди 2 часа

Трусът е регистриран в окръг Лунси, провинция Гансу

НАСА планира първата пилотирана мисия до Луната от 50 години насам

НАСА планира първата пилотирана мисия до Луната от 50 години насам

Любопитно Преди 3 часа

Това ще се случи през февруари 2026 г.

„Продължаваме Промяната” избира председател и ръководни органи на партията

„Продължаваме Промяната” избира председател и ръководни органи на партията

България Преди 3 часа

Форумът ще продължи два дни

<p>Желязков разговаря с Тръмп, какво обсъдиха</p>

Желязков и Доналд Тръмп обсъдиха стратегическото партньорство между България и САЩ

Свят Преди 3 часа

Премиерът участва в традиционния прием, даван от американския президент по повод сесията на Общото събрание на ООН

Защо парламентарните избори в Молдова са важни за цяла Европа

Защо парламентарните избори в Молдова са важни за цяла Европа

Свят Преди 3 часа

Бъдещето на страната се следи много внимателно в целия континент

Тянко от “Игри на волята”: Много хора играят задкулисно (ВИДЕО)

Тянко от “Игри на волята”: Много хора играят задкулисно (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Toй сподели, че е влязал в предаването с ясната заявка за стратег

<p>Температурите падат до 8 градуса в събота</p>

Температурите падат до 8 градуса в събота

България Преди 4 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

<p>Желязков от трибуната на ООН: Реформата на ООН не е избор, а необходимост</p>

Росен Желязков от трибуната на ООН: Реформата на ООН не е избор, а необходимост

България Преди 12 часа

Той изтъкна, че Съветът за сигурност също трябва да бъде реформиран

<p>Зеленски:&nbsp;Путин лъже лидерите, които все още разговарят с него</p>

Зеленски: Путин лъже, когато твърди, че руските сили постигат целите си на бойното поле

Свят Преди 12 часа

Той припомни, че е разговарял с Тръмп, който е много добре информиран за ситуацията на фронта и действията на Русия

Иван Гешев вече е адвокат

Иван Гешев вече е адвокат

България Преди 12 часа

Той е регистриран в адвокатската колегия в Перник

Хърватия работи по проект за изграждане на атомна електроцентрала

Хърватия работи по проект за изграждане на атомна електроцентрала

Свят Преди 13 часа

Това заяви хърватският министър на икономиката Анте Шушняр

Израелски изтребители атакуваха "Хизбула" в Ливан

Израелски изтребители атакуваха "Хизбула" в Ливан

Свят Преди 13 часа

Израелските сили казаха, че са атакували съоръжение за производство на ракети с прецизно насочване

Любомир Ганев

Любомир Ганев за полуфинала на Световното по волейбол: Момчетата ще се борят за всяка топка, защото така са научени

България Преди 13 часа

Българите се изправят в събота на полуфинал срещу отбора на Чехия

Лукашенко: Путин има предложение, което Украйна трябва да приеме

Лукашенко: Путин има предложение, което Украйна трябва да приеме

Свят Преди 14 часа

Беларуският президент коментира и заплахата на Зеленски за възможни удари срещу Кремъл

Всичко от днес

От мрежата

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Хладно и облачно в края на септември

sinoptik.bg
1

Поляк първи спусна Еверест на ски без кислород

sinoptik.bg

4 филма, които всяка жена трябва да гледа сама

Edna.bg

Как да приготвяте яйцата така, че да ви пазят от болести

Edna.bg

Поредно признание за Христо Стоичков

Gong.bg

Роналдо и Бензема - приятелски поздрав между легенди

Gong.bg

Константин за клипа с Емрах: Съжалявам и се извинявам

Nova.bg

Как се отглеждат шампиони: Бабата и вуйчото на волейболната ни гордост Александър и Симеон Николови

Nova.bg