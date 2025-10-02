Технологии

Google също внедрява Gemini в услугите си за умен дом

Това се оформя като новия сегмент за навлизане на AI

Мартин Дешев

2 октомври 2025, 06:13
Google прави смела стъпка в сферата на интелигентния дом, като внедрява своя изкуствен интелект Gemini в устройствата си. С пускането на Gemini for Home, т.е. преработеното приложение Google Home, нови камери и звънци Nest, както и високоговорител Google Home, пригоден за AI, Google сигнализира, че амбициите ѝ за асистенти се простират далеч отвъд телефоните и търсенето.

Google възнамерява да се конкурира в основата на околния интелект, вместо да отстъпва тази позиция на другите. Околен интелект е новата фраза, която започва да се налага сред компаниите, които предлагат AI за умни домове. Amazon също я използва, за да опише своите услуги, които ще заобикалят потребителя и ще се вписват в неговото ежедневие. Този ход сигнализира за окончателния край на ерата на Google Assistant и Alexa, тъй като и двата технологични гиганта агресивно насочват своите усъвършенствани AI платформи към превръщането им в команден център за разговори в съвременното домакинство.

За разлика от обикновена софтуерна актуализация, този преход коренно променя взаимодействието с потребителя, позволявайки по-естествени, нюансирани и контекстуални разговори. Потребителите вече могат да издават сложни команди, като например „изключи всички светлини с изключение на тази в спалнята“, без да е необходимо да използват предварително дефинирани фрази.

Тази промяна дава приоритет на възможностите за разсъждение и извод на Gemini, обещавайки домашен асистент, който е по-полезен и по-малко податлив на разочароващи погрешни тълкувания. Най-важното е, че Google разширява тази функционалност до устройства, датиращи отпреди десетилетие, осигурявайки широка съвместимост между съществуващия си хардуер Nest.

Google позиционира този ход като основополагащ: екосистемата за интелигентен дом вече няма да реагира само на изрични команди, а ще предвижда, интерпретира и управлява. Съществуващите устройства ще получават надстройки чрез актуализации, докато новият хардуер е оптимизиран от самото начало за Gemini. Успоредно с това Google отваря своята екосистема за разработчици и производители на хардуер чрез разширени API и поддръжка за диалогови интеграции.

За да подкрепи новата интелигентност на Gemini, Google представи подобрени Nest Cam Indoor (3-то поколение), Nest Cam Outdoor (2-ро поколение) и нов Nest Doorbell (3-то поколение) – всички с 2K HDR видео, по-стабилна производителност при слаба светлина, по-широки зрителни полета и по-интелигентно сензорно виждане. Тези устройства са създадени да произвеждат по-богати визуални данни за анализ с изкуствен интелект.

Освен това Google си партнира с Walmart, за да пусне бюджетни Onn камери (вътрешни и видео звънец), които се включват директно в системата Gemini. Историята на видеото е удължена (удвояване на времето за запис от 3 на 6 часа), а разширените функции – като описателни сигнали, видео търсене и обобщения, са защитени с нов абонамент. Може би най-видимият хардуерен експонат е Google Home Speaker, първият аудио уред, специално създаден за Gemini. Той поддържа 360° звук, естествена обработка на разговори и е свързан с интелигентен домашен контрол, проектиран да се основава повече на изкуствен интелект, отколкото на традиционната гласова помощ.

За да служи като команден център, приложението Google Home е изцяло преработено. Интерфейсът е по-опростен, по-бърз и по-тясно интегриран с функциите на Nest. Новите раздели – Начало, Активност, Автоматизации, предлагат по-лесна навигация, докато ботът „Ask Home“ позволява на потребителите да правят заявки и да автоматизират, използвайки естествен език.

Прегледът на камерата и навигацията по времевата линия също са се подобрили драстично с по-плавни актуализации на производителността. По-богатите функции на Gemini се поддържат от Google Home Premium, ново абонаментно ниво, което замества Nest Aware. Стандартният план (~$10/месец) покрива Gemini Live (разговори със свободни ръце на поддържани устройства), автоматизация Ask Home и 30 дни видео история, базирана на събития. Разширеният план (~$20/месец) добавя 60-дневна история, пълно видео търсене, описателни сигнали и ежедневни обобщения „Home Brief“. Потребителите на Google AI Pro и Ultra автоматично получават съответните нива на Home Premium.

Ходът на Google я поставя в по-остра конкуренция с Amazon, която само ден по-рано заяви в своите стремежи за интелигентен дом и изкуствен интелект чрез Alexa+. Подобно на Amazon, Google се стреми към околния изкуствен интелект – тоест интелект, вграден в устройства и пространства, а не изолиран до телефони или облачни асистенти. Но предимството на Google се крие в дълбокия ѝ опит с LLM, мултимодалния изкуствен интелект и интеграцията с екосистемата от услуги. Google трябва да осигури стабилност, доверие, ниска латентност и поверителност.

Много потребители се съпротивляват на плащането на абонаменти за функции, които очакват от гласовите асистенти. А Amazon все още запазва голяма инсталирана база и инерция в домашните устройства. Google трябва да покаже, че нейният изкуствен интелект е по-интелигентен, по-контекстуален и по-малко крехък. Ако Gemini for Home успее, визията е вашият дом да отговаря интелигентно, да управлява задачите непрекъснато и да действа по начини, които се усещат по-малко като командни интерфейси и повече като мислеща система. В този преход Google поставя целите си – не само към интелигентните домове, но и към по-дълбока роля в околния интелект. 

Редактор: Мартин Дешев
Google Gemini Google Home изкуствен интелект технологии
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

Преди 4 часа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Преди 1 час
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени

Преди 1 час
Спират топлоподаването в целия столичен квартал
Спират топлоподаването в целия столичен квартал "Дружба 2" от днес

Преди 4 часа

