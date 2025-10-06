Безос: AI е балон, но въпреки това ще е революция

Ще ни направили AI богати или и това е мит

П о време на Италианската технологична седмица в Торино основателят на Amazon Джеф Безос предложи провокативен поглед върху състоянието на изкуствения интелект: да, секторът е в балон – но „добър“. Според CNBC, цитираща неговите забележки, Безос описва бума в инвестициите в изкуствен интелект не като безразсъдна финансова мания, а като индустриален балон с потенциал да донесе трайни ползи за обществото.

Безос не се въздържа от коментари относно бурните оценки, които се носят в сферата на изкуствения интелект. Той сравни настоящия климат с бума на дот-ком компаниите и биотехнологиите - периоди, когато капиталът се е вливал в спекулативни залози, някои от които са се провалили зрелищно.

Въпреки това, тези епохи са довели до появата на оптични мрежи и животоспасяващи лекарства, които са променили индустриите. Според него, вълната на изкуствения интелект може да следва подобна дъга: много начинания ще се сринат, но основните постижения (инструменти, модели, инфраструктура) ще се запазят и ще бъдат от полза за обществото.

„Сега има много вълнение; всеки експеримент се финансира“, казва Безос, предупреждавайки, че става по-трудно да се разграничат силните идеи от слабите. Той твърди, че шумът около технологията не означава, че тя е по-малко реална – всъщност изкуственият интелект вече променя много сектори. „Ползите за обществото от изкуствения интелект ще бъдат гигантски“, казва той.

Твърдението за „индустриален балон“ не е отхвърляне на техническите възможности на AI, а критика на неговата инвестиционна икономика. Балон се образува, когато наличният капитал значително надхвърля нормата на възвръщаемост, което води до завишени оценки за компаниите. Пейзажът на AI, особено на приложното ниво, е претъпкан със стартиращи компании, извършващи фина настройка на модели или малки персонализации на фундаментални модели. Наблюдението на Безос предполага, че инвеститорите плащат прекалено много за тези концепции.

Капиталът, влят в сектора, макар и разточителен от гледна точка на инвестиционния портфейл, служи на ключова цел: той бързо финансира изграждането на основната инфраструктура. Огромните, сложни и скъпи машини на изкуствения интелект (графични процесори, центрове за данни и фундаментални LLM) се изграждат днес с бързи темпове поради средата на финансиране, водена от балоните.

Точно затова обществото е гарантирано да се възползва. „Парите от балона“ действат като субсидия, като подтикват основните технологии към зрялост по-бързо, отколкото биха позволили традиционните, рационални инвестиции.

След като настъпи неизбежната корекция – сривът, който премахва надценените компании за приложения и консолидира властта сред малцина създатели на модели, основният технологичен капацитет остава. Резултатът е евтино, високоефективно изчисление с изкуствен интелект, което навлиза в световната икономика.

Този повсеместен интелект се превръща директно в огромно повишаване на производителността за всяка индустрия: усъвършенствана медицинска диагностика, персонализирано образование, оптимизирани вериги за доставки и безпрецедентни научни открития. Това са ползи, консумирани от обществеността, а не уловени като възвръщаемост на собствения капитал от хиляди стартиращи компании.

Има основания във формулировката на Безос. В исторически план много сектори са преминали през спекулативни цикли: железопътни линии, радио, интернет, биотехнологии. Всеки път шумът около новините доминираше в заглавията, но инфраструктурата и идеите, които останаха, полагаха основите за устойчив напредък.

Въпреки това, причината за предпазливост остава. За разлика от миналите балони, мащабът на AI е огромен, а разходите за енергия, данни са увеличени, а етичният въпрос е още по-деликатен. Ако балонът се спука преждевременно или неравномерно, може да наблюдаваме периоди на стагнация или свиване. Също така, за разлика от биотехнологиите или инфраструктурата, успехът на AI зависи силно от непрекъснатите подобрения на моделите, достъпа до данни, регулирането и приемането на екосистемите от хората и бизнеса.

Ако историята е някакъв ориентир, спекулативният бум може да се свие. Но той може също така да остави след себе си по-здрава основа: по-способни модели, по-добра инфраструктура, отворени стандарти и креативни приложения, които променят начина, по който живеем и работим. Дали балонът с изкуствен интелект ще се превърне в поучителна история или в генеративен бум зависи от това кои начинания ще оцелеят и доколко обществото е готово на мащабните промени.

