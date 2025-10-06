Технологии

Безос: AI е балон, но въпреки това ще е революция

Ползите са толкова големи, че хиперболата няма да ги спре, смята той

Мартин Дешев Мартин Дешев

6 октомври 2025, 06:01
Ще ни направили AI богати или и това е мит

Ще ни направили AI богати или и това е мит
Има ли смисъл от скъпите калъфи за смартфони

Има ли смисъл от скъпите калъфи за смартфони
Google също внедрява Gemini в услугите си за умен дом

Google също внедрява Gemini в услугите си за умен дом
AI в реалния свят: Новата индустрия за $100 трилиона

AI в реалния свят: Новата индустрия за $100 трилиона
Как да разпознаем дали снимка е генерирана от AI

Как да разпознаем дали снимка е генерирана от AI
Nvidia ще инвестира 100 млрд. долара и в OpenAI

Nvidia ще инвестира 100 млрд. долара и в OpenAI
Starship на Мъск се подготвя за най-сериозния тест

Starship на Мъск се подготвя за най-сериозния тест
С AI и 3D протеза: Лекари от Пловдив спасиха от ампутация крака на онкоболна жена

С AI и 3D протеза: Лекари от Пловдив спасиха от ампутация крака на онкоболна жена

П о време на Италианската технологична седмица в Торино основателят на Amazon Джеф Безос предложи провокативен поглед върху състоянието на изкуствения интелект: да, секторът е в балон – но „добър“. Според CNBC, цитираща неговите забележки, Безос описва бума в инвестициите в изкуствен интелект не като безразсъдна финансова мания, а като индустриален балон с потенциал да донесе трайни ползи за обществото. 

Безос не се въздържа от коментари относно бурните оценки, които се носят в сферата на изкуствения интелект. Той сравни настоящия климат с бума на дот-ком компаниите и биотехнологиите - периоди, когато капиталът се е вливал в спекулативни залози, някои от които са се провалили зрелищно.

Въпреки това, тези епохи са довели до появата на оптични мрежи и животоспасяващи лекарства, които са променили индустриите. Според него, вълната на изкуствения интелект може да следва подобна дъга: много начинания ще се сринат, но основните постижения (инструменти, модели, инфраструктура) ще се запазят и ще бъдат от полза за обществото.

„Сега има много вълнение; всеки експеримент се финансира“, казва Безос, предупреждавайки, че става по-трудно да се разграничат силните идеи от слабите. Той твърди, че шумът около технологията не означава, че тя е по-малко реална – всъщност изкуственият интелект вече променя много сектори. „Ползите за обществото от изкуствения интелект ще бъдат гигантски“, казва той. 

Ще ни направили AI богати или и това е мит

Твърдението за „индустриален балон“ не е отхвърляне на техническите възможности на AI, а критика на неговата инвестиционна икономика. Балон се образува, когато наличният капитал значително надхвърля нормата на възвръщаемост, което води до завишени оценки за компаниите. Пейзажът на AI, особено на приложното ниво, е претъпкан със стартиращи компании, извършващи фина настройка на модели или малки персонализации на фундаментални модели. Наблюдението на Безос предполага, че инвеститорите плащат прекалено много за тези концепции.

Google също внедрява Gemini в услугите си за умен дом

Капиталът, влят в сектора, макар и разточителен от гледна точка на инвестиционния портфейл, служи на ключова цел: той бързо финансира изграждането на основната инфраструктура. Огромните, сложни и скъпи машини на изкуствения интелект (графични процесори, центрове за данни и фундаментални LLM) се изграждат днес с бързи темпове поради средата на финансиране, водена от балоните. 

Точно затова обществото е гарантирано да се възползва. „Парите от балона“ действат като субсидия, като подтикват основните технологии към зрялост по-бързо, отколкото биха позволили традиционните, рационални инвестиции. 

След като настъпи неизбежната корекция – сривът, който премахва надценените компании за приложения и консолидира властта сред малцина създатели на модели, основният технологичен капацитет остава. Резултатът е евтино, високоефективно изчисление с изкуствен интелект, което навлиза в световната икономика.

Amazon иска да скъси изоставането си в AI с Alexa+

Този повсеместен интелект се превръща директно в огромно повишаване на производителността за всяка индустрия: усъвършенствана медицинска диагностика, персонализирано образование, оптимизирани вериги за доставки и безпрецедентни научни открития. Това са ползи, консумирани от обществеността, а не уловени като възвръщаемост на собствения капитал от хиляди стартиращи компании.

Има основания във формулировката на Безос. В исторически план много сектори са преминали през спекулативни цикли: железопътни линии, радио, интернет, биотехнологии. Всеки път шумът около новините доминираше в заглавията, но инфраструктурата и идеите, които останаха, полагаха основите за устойчив напредък.

AI в реалния свят: Новата индустрия за $100 трилиона

Как да разпознаем дали снимка е генерирана от AI

Въпреки това, причината за предпазливост остава. За разлика от миналите балони, мащабът на AI е огромен, а разходите за енергия, данни са увеличени, а етичният въпрос е още по-деликатен. Ако балонът се спука преждевременно или неравномерно, може да наблюдаваме периоди на стагнация или свиване. Също така, за разлика от биотехнологиите или инфраструктурата, успехът на AI зависи силно от непрекъснатите подобрения на моделите, достъпа до данни, регулирането и приемането на екосистемите от хората и бизнеса.

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Колко от работните места ще изчезнат заради ИИ?

Ако историята е някакъв ориентир, спекулативният бум може да се свие. Но той може също така да остави след себе си по-здрава основа: по-способни модели, по-добра инфраструктура, отворени стандарти и креативни приложения, които променят начина, по който живеем и работим. Дали балонът с изкуствен интелект ще се превърне в поучителна история или в генеративен бум зависи от това кои начинания ще оцелеят и доколко обществото е готово на мащабните промени. 

Учени откриха причината защо AI халюцинира

Безопасно ли е да даваме данните си на AI ботовете

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
Джеф Безос изкуствен интелект технологии софтуер общество икономика
Последвайте ни
Жълт и оранжев код за значителни валежи - с какво време ще започне новата седмица

Жълт и оранжев код за значителни валежи - с какво време ще започне новата седмица

"30 години бяхме опитните зайчета на Франция"

НСТС обсъжда размера на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г.

НСТС обсъжда размера на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г.

7 ежедневни навика, които водят до проблеми с очите

7 ежедневни навика, които водят до проблеми с очите

Предлагат да имаме право на платен отпуск за преглед

Предлагат да имаме право на платен отпуск за преглед

pariteni.bg
10 км нова магистрала на „Хемус“ за 300 млн. лева

10 км нова магистрала на „Хемус“ за 300 млн. лева

carmarket.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 23 часа
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 22 часа
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 23 часа
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 23 часа

Виц на деня

– Скъпи, помниш ли онази чанта, която толкова исках? – Да, какво за нея? – Ами... пак я искам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Космическото време може да предизвика инфаркти при жените

Космическото време може да предизвика инфаркти при жените

Любопитно Преди 9 минути

Оказва се, че жените са по-податливи на геомагнитни условия

Наистина ли тренировките на гладно изгарят повече мазнини?

Наистина ли тренировките на гладно изгарят повече мазнини?

Любопитно Преди 12 минути

На всеки няколко години концепцията за тренировки на гладно се появява в социалните медии

.

Кметът Терзиев: София няма да плаща такса рекет

България Преди 9 часа

Ситуацията е под контрол и протича според предварителните очаквания, написа Терзиев за сметосъбирането

Елисейският дворец обяви състава на новото френско правителство

Елисейският дворец обяви състава на новото френско правителство

Свят Преди 9 часа

Първото заседание на новия френски кабинет ще бъде в понеделник

<p>Израел: Твърденията на Грета Тунберг са&nbsp;&quot;нагли лъжи&quot;</p>

Бен-Гвир: Горд съм, че третираме активисти от флотилията за Газа като терористи

Свят Преди 9 часа

Бен-Гвир заяви, че е посетил плавателните съдове и не е видял там "нито помощ, нито човечност"

Британската полиция с нови правомощия след демонстрациите в Лондон

Британската полиция с нови правомощия след демонстрациите в Лондон

Свят Преди 9 часа

Полицията вчера арестува почти 500 души в центъра на Лондон по време на протест в подкрепа на групата „Действие за Палестина“

Папа Лъв ХІV осъди безразличието към страданията на мигрантите

Папа Лъв ХІV осъди безразличието към страданията на мигрантите

Свят Преди 10 часа

"Викът им от болка и отчаяние" не трябва да среща "студеното безразличие или стигмата на дискриминацията", каза той

Пожарникари свалиха парапланерист от 9-метрово дърво край Бузлуджа

Пожарникари свалиха парапланерист от 9-метрово дърво край Бузлуджа

Свят Преди 10 часа

Оплетена в клоните и въжетата на парапланера, жената остава в капан, безпомощна и на метри над земята

Шествия в София и Амстердам призоваха за траен мир в Газа

Шествия в София и Амстердам призоваха за траен мир в Газа

България Преди 10 часа

Участниците в шествието изразиха надежда, че в района на конфликта ще се настани траен мир

Тръмп: „Хамас“ ще бъде „напълно унищожена“, ако не се откаже от властта в Газа

Тръмп: „Хамас“ ще бъде „напълно унищожена“, ако не се откаже от властта в Газа

Свят Преди 10 часа

Тръмп каза още, че очаква скоро да разбере дали „Хамас“ е ангажиран с мира

Проф. Кантарджиев: Как да различим грип от COVID-19 симптоми

Проф. Кантарджиев: Как да различим грип от COVID-19 симптоми

България Преди 11 часа

COVID-19 не си е отишъл, стана ясно от думите на експерта

<p>Знаков момент: Сирия проведе първи избори без Асад</p>

Знаков момент: Сирия проведе първи избори без Башар Асад

Свят Преди 11 часа

Това са били първите избори в Сирия, произведени без намеса от страна на разузнавателните агенции

Ограничават напълно достъпа до "Елените"

Ограничават напълно достъпа до "Елените"

Свят Преди 12 часа

Областният управител ще задейства системата BG-Alert за своевременно оповестяване на забраната в района на селището

Ето срещу кои отбори ще се изправят волейболистите ни на Евро 2026

Ето срещу кои отбори ще се изправят волейболистите ни на Евро 2026

България Преди 12 часа

България ще приеме Европейско първенство по волейбол при мъжете за пети път

<p>&quot;Дроновете над германски летища са провокация от Путин&quot;</p>

Борис Писториус: Дроновете над германски летища са провокация от Путин

Свят Преди 12 часа

Най-силно засегнати бяха гишетата за чекиране

Снежна буря блокира близо 1000 души на Еверест

Снежна буря блокира близо 1000 души на Еверест

Свят Преди 12 часа

Стотици местни жители и спасители са мобилизирани, за да отстранят снега и да осигурят достъп до района

Всичко от днес

От мрежата

Как да успокоим кучето си преди посещение при ветеринарния лекар

dogsandcats.bg

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Седмична нумерологична прогноза за 6 до 12 октомври

Edna.bg

Дневен хороскоп за 6 октомври, понеделник

Edna.bg

Цветомир Найденов се зарадва на равенството между ЦСКА и Лудогорец

Gong.bg

Равенство отдалечи грандовете от върха: Юве и Милан не се победиха

Gong.bg

Кои растения е опасно да отглеждаме у дома и кои са полезни (СНИМКИ)

Nova.bg

Лошото време се завръща: Оранжев код за валежи в Южна България

Nova.bg