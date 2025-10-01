Amazon иска да скъси изоставането си в AI с Alexa+

П оследните хардуерни и софтуерни Новости на Amazon отразяват желанието на компанията за вграждане на генеративния изкуствен интелект в ежедневието. Централният елемент на този тласък е Alexa+ - версията от следващо поколение на гласовия асистент. Освен това Amazon обнови широка гама от устройства Echo, Fire TV и Kindle, за да поддържат новия асистент.

В основата си, Alexa+ е залогът на Amazon върху генеративния изкуствен интелект, за да трансформира възможностите на гласовия асистент и да навакса изоставането си спрямо конкурентите като ChatGPT, Gemini и Copilot. Както е описано в собствения блог на Amazon, Alexa+ е изградена върху архитектура, която свързва големи езикови модели, агентна логика и огромната мрежа от API и услуги за интелигентен дом. Целта е Alexa да се развие от отговаряне на запитвания към извършване на задачи – резервации, управление на календара, пазаруване, контрол на дома или обобщаване на сложна информация по разговорен начин.

Над един милион потребители в момента имат ранен достъп до Alexa+, тъй като Amazon пуска покани. Компанията ще позиционира Alexa+ като пакетна услуга за членовете на Prime (а по-късно и като самостоятелна услуга), което показва, че разглежда това като дългосрочен абонаментен план.

Данните за потреблението на програмата за ранен достъп са показателни: клиентите взаимодействат с Alexa над два пъти повече, участвайки в по-задълбочени разговори по широк спектър от теми. Тази повишена ангажираност е пряк резултат от способността на изкуствения интелект да разбира естествен език и да поддържа разговорен контекст, елиминирайки необходимостта потребителите да говорят с Alexa.

За да увеличи максимално потенциала на Alexa+, Amazon представи четири нови устройства Echo, за да поддържат усъвършенствани възможности за изкуствен интелект: Echo Dot Max, преработеното Echo Studio, Echo Show 8 и Echo Show 11. В основата на тези устройства са специално разработените чипове на Amazon: AZ3 и по-усъвършенстваният AZ3 Pro.

Тези чипове разполагат с нов AI ускорител, който позволява на AI моделите да работят директно на устройството или „на периферията“. значително намалявайки латентността и позволяват по-бързи и по-персонализирани отговори. Echo Dot Max, например, използва AZ3 за разпознаване на разговори, подобрявайки способността на асистента да чува думата за събуждане с над 50%, дори в шумна среда. Dot Max е проектиран и със сложна двупосочна система от високоговорители, осигуряваща почти три пъти по-висок бас от предишното поколение Echo Dot.

По-големите устройства, включително новите Echo Shows и Studio, използват AZ3 Pro, който добавя поддръжка за най-съвременни езикови модели и компютърно зрение, създавайки основа за мултимодални AI изживявания. Новите чипове допълват платформата за персонализирани сензори Omnisense.

Тя интегрира различни сензори, включително камери, ултразвук и Wi-Fi радар, за да осигури контекстуална осведоменост. Това позволява околните AI изживявания, които определят новата визия на Amazon, като например Echo Show. Тя проактивно предлага напомняне, когато определен човек влезе в стаята или предоставя персонализирана информация според разпознаването на потребителя. Новите устройства Echo Show също така обединяват интелигентния домашен контрол с вградени хъбове за стандартите Zigbee, Matter и Thread.

AI тласъкът на Amazon далеч надхвърля основните продукти на Echo, обединявайки цялото портфолио от устройства под шапката на Alexa+. Новият Kindle Scribe Colorsoft въвежда цветен дисплей за по-естествено изживяване при писане и четене. Той предлага функции за четене, задвижвани от изкуствен интелект, като Story So Far, която предоставя резюмета, за да помогне на читателите с дълги книги.

Друга новост е Ask this Book, която позволява на потребителите да маркират пасаж и да получават контекстуални отговори на своите въпроси без да се развалят сюжетните линии и развой. Освен това, ръкописните бележки на Scribe вече могат да се търсят и обобщават от изкуствен интелект, с бъдещо обещание за интегриране с Alexa+ за гласово обсъждане на съдържанието.

Също и линията Fire TV, включително новите Omni QLED телевизори и Fire TV Stick 4K Select, работещи с новата Vega OS, е трансформирана по подобен начин. Alexa+ позволява откриване на съдържание чрез разговор, позволявайки на потребителите да поискат конкретни сцени във филм или да получат спортна статистика на живо за това, което гледат, превръщайки телевизора в интерактивен AI портал.

Дори домашната сигурност претърпява обновен изкуствен интелект. Новите камери на Ring се отличават с функции като Alexa+ Greetings, която превръща камерата в интелигентен портиер, който може да обработва доставки и посетители и Familiar Faces, която използва разпознаване на лица, за да намали ненужните предупреждения. Новата функция Search Party използва камери на Ring и разпознаване на обекти, за да помогне на съседите да намерят изгубени домашни любимци.

Настоящият тласък на Amazon не е само за обновяване на хардуера – той е за препозициониране на Alexa като помощна програма с изкуствен интелект, а не просто като гласов асистент. Чрез адаптирането на своите водещи устройства към работа с Alexa+, Amazon иска потребителите все повече да приемат генеративния изкуствен интелект като фонова услуга, която помага в пазаруването, управлението на интелигентния дом, забавлението и производителността.

Тъй като генеративният изкуствен интелект се превръща в основно очакване от потребителите, Amazon смята да се позиционира да спечели не чрез приложения или функции, а чрез вграждане на своя изкуствен интелект в ежедневната инфраструктура на дома. Новата Alexa+, както и специално разработените устройства Echo, Fire TV и Kindle, правят това по-ясно от всякога: визията на Amazon не е просто гласов контрол – това е среда с изкуствен интелект.

