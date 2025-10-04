Технологии

Ще ни направили AI богати или и това е мит

Очакванията за повсеместно благо може и да са преувеличени

Мартин Дешев Мартин Дешев

4 октомври 2025, 10:44
Има ли смисъл от скъпите калъфи за смартфони

Има ли смисъл от скъпите калъфи за смартфони
Google също внедрява Gemini в услугите си за умен дом

Google също внедрява Gemini в услугите си за умен дом
AI в реалния свят: Новата индустрия за $100 трилиона

AI в реалния свят: Новата индустрия за $100 трилиона
Как да разпознаем дали снимка е генерирана от AI

Как да разпознаем дали снимка е генерирана от AI
Nvidia ще инвестира 100 млрд. долара и в OpenAI

Nvidia ще инвестира 100 млрд. долара и в OpenAI
Starship на Мъск се подготвя за най-сериозния тест

Starship на Мъск се подготвя за най-сериозния тест
С AI и 3D протеза: Лекари от Пловдив спасиха от ампутация крака на онкоболна жена

С AI и 3D протеза: Лекари от Пловдив спасиха от ампутация крака на онкоболна жена
Можем ли да доверим паролите си на браузъра

Можем ли да доверим паролите си на браузъра

И зкуственият интелект обещава големи промени и подобрения във всички аспекти на живота. Логично, мнозина очакват и да станат много по-богати. А някои хора дори предвиждат повсеместно благо, след като AI реши всички проблеми, оптимизира използването на ресурсите и разпредели ценностите по-честно.

Всичко това обаче звучи доста утопично. И според анализ на Colossus няма да се случи. Да, разбиване на настоящия ред ще има в много индустрии. Това вече се случва и ще продължи да бъде все по-интензивно, но е и предвидимо, смята анализът.

Твърдението, че „AI няма да ви направи богати“, както твърди Colossus, представлява убедителен и необходим контрапункт на преобладаващата еуфория около генеративния AI. Вместо да отхвърля революционната сила на технологията, статията оспорва идеята, че неговите икономически ползи автоматично ще се натрупат от потока от нови стартиращи компании и инвеститори, твърдейки, че технологията е феномен, който подсилва съществуващите гиганти. Това твърдение се корени в историческа рамка, която прави разлика между истински технологични „вълни“ и „иновации в късна вълна“.

Google също внедрява Gemini в услугите си за умен дом

Основният аргумент е, че технологичните революции, подобно на микропроцесора, генерират широко разпространено ново богатство, когато се раждат в период на несигурност и дръзко експериментиране (фазата на „нахлуване“). Ранната ера на персоналните компютри е била дефинирана от експерти, като Стив Возняк, които са могли на достъпни цени да изграждат прототипи и да създават непредвидени приложения, които големите утвърдени компании първоначално са отхвърляли. Това е създало плодородна почва за хиляди нови компании и основатели.

В рязък контраст, статията твърди, че изкуственият интелект, по-специално големите езикови модели (LLM), е „иновация от късна вълна“ на съществуващата революция в информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Бариерата за навлизане – огромната цена за изграждане и управление на фундаментални модели, означава, че властта е концентрирана в ръцете на доминиращите технологични компании (установените играчи). По-голямата част от иновациите на приложното ниво зависят от модели, притежавани от тези няколко гиганта, което ограничава способността на стартиращите компании да експериментират пълноценно или да оспорват статуквото.

Amazon иска да скъси изоставането си в AI с Alexa+

Паралелът, направен с контейнерите за корабите, е особено показателен. Въвеждането на контейнери беше дълбоко трансформираща иновация, която революционизира световната търговия, но икономическата ѝ стойност беше разпръсната в цялата икономика, като в крайна сметка не донесе много ново богатство за своите изобретатели и инвеститори. Ефективността на разходите беше от полза предимно за клиентите (спедитори и потребители), а не за самите корабни компании, които се сблъскваха с интензивна конкуренция.

Прилагайки този паралел към изкуствения интелект, статията предполага, че трилионите долари стойност, която се очаква да създаде изкуственият интелект, ще се натрупат предимно за клиентите, които използват изкуствен интелект, за да подобрят своята ефективност, а не за компаниите, които изграждат моделите или слоевете на приложенията. За инвеститорите това означава лоша теза: ако стартиращо приложение стане успешно, утвърдените компании, притежаващи модела, могат или вертикално да се интегрират, или да използват дискриминационно ценообразуване, за да вземат печалбите, превръщайки успеха във форма на самопоражение.

Вярно ли е всичко това

Твърдението, че изкуственият интелект като цяло няма да направи хората – или много предприемачи – богати, е твърде обобщено. Историята показва, че докато инфраструктурните сегменти се консолидират, съседните слоеве често крият големи възможности. В изкуствения интелект вече виждаме това: компании, които изграждат специфични за дадена цел агенти, инструменти, безопасност на изкуствения интелект, системи за сътрудничество между AI и човек – всички области, по-малко доминирани от големите играчи в областта на фундаменталните модели.

AI в реалния свят: Новата индустрия за $100 трилиона

Как да разпознаем дали снимка е генерирана от AI

Също така, аналогията с контейнерите има ограничения. За разлика от корабоплаването, изкуственият интелект е по-модулен, бързо развиващ се и силно софтуерно ориентиран. Бариерите пред експериментирането днес са по-ниски: моделите с отворен код, по-евтините изчисления и облачните API улесняват по-малките екипи да създават прототипи на нови идеи. Тази демократизация отслабва идеята, че само утвърдените играчи могат да се възползват. Контрааргумент на това може да е фактът, че когато това се е случвало с други компании и идеи, гигантите обикновено просто ги купуват. За справка - придобиването на Instagram и WhatsApp от Meta, Waze и Android от Google, Nokia от Microsoft и др.

В обобщение, статията на Colossus е ценен коректив на хиперболизирането на AI. Тя правилно предупреждава за концентрация, натиск върху маржовете и неправилно разпределение на капитала в областта на изкуствения интелект. Скептицизмът ѝ предизвиква инвеститорите и строителите да се замислят по-задълбочено: Къде ще се намира истинската стойност? Колко защитима е позицията им? Колко потенциал за растеж остава?

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Колко от работните места ще изчезнат заради ИИ?

Така че, да: изкуственият интелект няма да гарантира богатство за всички. Но за тези, които забелязват пропуски, изграждат реална полезност и се ориентират разумно, той все още има потенциал да създаде стойност за поколения напред. Ключът е как да се чете предупреждението – не като знак за спиране, а като призив да бъдем по-умни, по-избирателни и по-обмислени в изграждането на тази технология. 

Учени откриха причината защо AI халюцинира

Безопасно ли е да даваме данните си на AI ботовете

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
изкуствен интелект общество богатство наука технологии бизнес бъдеще софтуер
Последвайте ни
Прокуратурата в Бургас разследва смъртните случаи в

Прокуратурата в Бургас разследва смъртните случаи в "Елените"

Осъдиха рапъра Шон „Диди“ Комбс на над 4 години затвор

Осъдиха рапъра Шон „Диди“ Комбс на над 4 години затвор

След потопа: Областният управител на Бургас поиска допълнителна помощ от военното министерство

След потопа: Областният управител на Бургас поиска допълнителна помощ от военното министерство

Частните затвори: Доходоносни сделки зад решетките

Частните затвори: Доходоносни сделки зад решетките

КНСБ настоява за умерен и диференциран ръст на заплатите

КНСБ настоява за умерен и диференциран ръст на заплатите

pariteni.bg
Мога ли да заведа котката си на плажа?

Мога ли да заведа котката си на плажа?

dogsandcats.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 1 ден
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 1 ден
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 1 ден
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 1 ден

Виц на деня

Шефът към служителя: – Защо закъсня? – Шефе, алармата ми не звънна... явно съм я настройвал на режим "работа от вкъщи".
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Продължаваме промяната" пращат сигнал в прокуратурата срещу Борислав Сарафов

"Продължаваме промяната" пращат сигнал в прокуратурата срещу Борислав Сарафов

България Преди 15 минути

ВКС определи, че след 21 юли той вече не може да заема поста изпълняващ функциите главен прокурор

Председателят на ВКС: Върховенството на закона е ценност от основно значение

Председателят на ВКС: Върховенството на закона е ценност от основно значение

България Преди 20 минути

От Върховния касационен съд излязоха с позиция

Българин загина в катастрофа на остров Крит

Българин загина в катастрофа на остров Крит

Свят Преди 2 часа

Въпреки усилията на лекарите в болницата, 26-годишният мъж е починал от нараняванията си два часа по-късно

Почина актьорът Ремо Джироне, изиграл мафиота Тано Кариди в "Октопод"

Почина актьорът Ремо Джироне, изиграл мафиота Тано Кариди в "Октопод"

Свят Преди 3 часа

Той си е отишъл от този свят в дома си в Монте Карло след дълго боледуване

Съдът в САЩ блокира указ на Тръмп за отнемане на гражданство по рождение

Съдът в САЩ блокира указ на Тръмп за отнемане на гражданство по рождение

Свят Преди 3 часа

Той предвиждаше да бъде отнето автоматично полученото гражданство на бебета, родени в САЩ, чиито родители са незаконно или временно пребиваващи в страната

"Седем месеца голяма война, хора мъртви от зло" - предсказанията на Нострадамус за 2026 г.

"Седем месеца голяма война, хора мъртви от зло" - предсказанията на Нострадамус за 2026 г.

Любопитно Преди 3 часа

Всяка година нови пророчества се изтупват от праха и се преформулират за предстоящия календар

Джартов: Хората в "Елените" бяха предупредени, но вълната дойде неочаквано за всички

Джартов: Хората в "Елените" бяха предупредени, но вълната дойде неочаквано за всички

България Преди 4 часа

На този етап при нас няма информация за хора, които имат нужда от помощ някъде в страната, заяви главният комисар

Проходът "Петрохан" остава затворен, има опасност от падащи клони и дървета

Проходът "Петрохан" остава затворен, има опасност от падащи клони и дървета

България Преди 5 часа

Обстановката в региона вече е нормална

<p>Заплаха от дронове затвори летището в Мюнхен за втора поредна вечер</p>

Заради заплаха от дронове: Летището в Мюнхен бе затворено за втора поредна вечер

Свят Преди 6 часа

23 полета са били отклонени, а 12 пристигащи и 48 излитащи полета са били анулирани или забавени

Тежка катастрофа на пътя между Лясковец и Елена взе жертва

Тежка катастрофа на пътя между Лясковец и Елена взе жертва

България Преди 6 часа

Движението беше преустановено до ранните часове в събота сутрин

Експерти разкриха идеалното време за закуска за вашето здраве и дълголетие

Експерти разкриха идеалното време за закуска за вашето здраве и дълголетие

Любопитно Преди 6 часа

Правилното начало на деня може не само да подобри настроението ви, но и да повиши производителността и да подпомогне метаболизма

Отровата на скорпиона – ново оръжие срещу рак на мозъка

Отровата на скорпиона – ново оръжие срещу рак на мозъка

Любопитно Преди 6 часа

Скорпионите може да играят жизненоважна роля в борбата срещу рака на мозъка

АМ "Хемус"

4 октомври: Първа копка на „Хемус“ – магистралата, която чакаме половин век

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Чехия: милиардерът Бабиш иска да се върне на власт

Чехия: милиардерът Бабиш иска да се върне на власт

Свят Преди 6 часа

Сравнявали са го с Тръмп, Берлускони или Орбан

Снимката е илюстративна

Очакват ни облаци и дъжд в събота, но в неделя - слънчево облекчение

България Преди 6 часа

Северозападен вятър и по-ниски температури ще бележат началото на седмицата, с повишение по Черноморието

Неврохирургът д-р Петров напусна “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Неврохирургът д-р Петров напусна “Игри на волята” след зрелищна елиминационна битка

Любопитно Преди 14 часа

Програмистът Александър, треньорът по борба Дино и миньорът Теодор-Чикагото продължават напред в надпреварата

Всичко от днес

От мрежата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg

Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Ирена Сендлер: светицата от Варшава, която спасява живота на 2500 деца

Edna.bg

Преди трагедията: приказната любовна история на Лиъм Нийсън и Наташа Ричърдсън

Edna.bg

Последен шанс за Аморим? Мачът със Съндърланд ще е съдбоносен

Gong.bg

Левски без Рилдо срещу Берое

Gong.bg

Бленджини за националите: Подбирах момчетата не само по физически качества, но и по човешки

Nova.bg

Отиде си звездата от "Октопод" Ремо Джироне (СНИМКИ)

Nova.bg