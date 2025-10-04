Ще ни направили AI богати или и това е мит

И зкуственият интелект обещава големи промени и подобрения във всички аспекти на живота. Логично, мнозина очакват и да станат много по-богати. А някои хора дори предвиждат повсеместно благо, след като AI реши всички проблеми, оптимизира използването на ресурсите и разпредели ценностите по-честно.

Всичко това обаче звучи доста утопично. И според анализ на Colossus няма да се случи. Да, разбиване на настоящия ред ще има в много индустрии. Това вече се случва и ще продължи да бъде все по-интензивно, но е и предвидимо, смята анализът.

Твърдението, че „AI няма да ви направи богати“, както твърди Colossus, представлява убедителен и необходим контрапункт на преобладаващата еуфория около генеративния AI. Вместо да отхвърля революционната сила на технологията, статията оспорва идеята, че неговите икономически ползи автоматично ще се натрупат от потока от нови стартиращи компании и инвеститори, твърдейки, че технологията е феномен, който подсилва съществуващите гиганти. Това твърдение се корени в историческа рамка, която прави разлика между истински технологични „вълни“ и „иновации в късна вълна“.

Основният аргумент е, че технологичните революции, подобно на микропроцесора, генерират широко разпространено ново богатство, когато се раждат в период на несигурност и дръзко експериментиране (фазата на „нахлуване“). Ранната ера на персоналните компютри е била дефинирана от експерти, като Стив Возняк, които са могли на достъпни цени да изграждат прототипи и да създават непредвидени приложения, които големите утвърдени компании първоначално са отхвърляли. Това е създало плодородна почва за хиляди нови компании и основатели.

В рязък контраст, статията твърди, че изкуственият интелект, по-специално големите езикови модели (LLM), е „иновация от късна вълна“ на съществуващата революция в информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Бариерата за навлизане – огромната цена за изграждане и управление на фундаментални модели, означава, че властта е концентрирана в ръцете на доминиращите технологични компании (установените играчи). По-голямата част от иновациите на приложното ниво зависят от модели, притежавани от тези няколко гиганта, което ограничава способността на стартиращите компании да експериментират пълноценно или да оспорват статуквото.

Паралелът, направен с контейнерите за корабите, е особено показателен. Въвеждането на контейнери беше дълбоко трансформираща иновация, която революционизира световната търговия, но икономическата ѝ стойност беше разпръсната в цялата икономика, като в крайна сметка не донесе много ново богатство за своите изобретатели и инвеститори. Ефективността на разходите беше от полза предимно за клиентите (спедитори и потребители), а не за самите корабни компании, които се сблъскваха с интензивна конкуренция.

Прилагайки този паралел към изкуствения интелект, статията предполага, че трилионите долари стойност, която се очаква да създаде изкуственият интелект, ще се натрупат предимно за клиентите, които използват изкуствен интелект, за да подобрят своята ефективност, а не за компаниите, които изграждат моделите или слоевете на приложенията. За инвеститорите това означава лоша теза: ако стартиращо приложение стане успешно, утвърдените компании, притежаващи модела, могат или вертикално да се интегрират, или да използват дискриминационно ценообразуване, за да вземат печалбите, превръщайки успеха във форма на самопоражение.

Вярно ли е всичко това

Твърдението, че изкуственият интелект като цяло няма да направи хората – или много предприемачи – богати, е твърде обобщено. Историята показва, че докато инфраструктурните сегменти се консолидират, съседните слоеве често крият големи възможности. В изкуствения интелект вече виждаме това: компании, които изграждат специфични за дадена цел агенти, инструменти, безопасност на изкуствения интелект, системи за сътрудничество между AI и човек – всички области, по-малко доминирани от големите играчи в областта на фундаменталните модели.

Също така, аналогията с контейнерите има ограничения. За разлика от корабоплаването, изкуственият интелект е по-модулен, бързо развиващ се и силно софтуерно ориентиран. Бариерите пред експериментирането днес са по-ниски: моделите с отворен код, по-евтините изчисления и облачните API улесняват по-малките екипи да създават прототипи на нови идеи. Тази демократизация отслабва идеята, че само утвърдените играчи могат да се възползват. Контрааргумент на това може да е фактът, че когато това се е случвало с други компании и идеи, гигантите обикновено просто ги купуват. За справка - придобиването на Instagram и WhatsApp от Meta, Waze и Android от Google, Nokia от Microsoft и др.

В обобщение, статията на Colossus е ценен коректив на хиперболизирането на AI. Тя правилно предупреждава за концентрация, натиск върху маржовете и неправилно разпределение на капитала в областта на изкуствения интелект. Скептицизмът ѝ предизвиква инвеститорите и строителите да се замислят по-задълбочено: Къде ще се намира истинската стойност? Колко защитима е позицията им? Колко потенциал за растеж остава?

Така че, да: изкуственият интелект няма да гарантира богатство за всички. Но за тези, които забелязват пропуски, изграждат реална полезност и се ориентират разумно, той все още има потенциал да създаде стойност за поколения напред. Ключът е как да се чете предупреждението – не като знак за спиране, а като призив да бъдем по-умни, по-избирателни и по-обмислени в изграждането на тази технология.

