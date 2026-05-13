Русия постави условие за преговори за мир с Украйна

К ремъл отхвърли възможността да се състоят мирни преговори с Киев, докато украинската армия не се изтегли от източния регион на Донбас, частично контролиран от Москва, предаде "Франс прес".

"За да може да се установи примирие и за да се отвори възможност за истински преговори за мир украинският президент Володимир Зеленски трябва да заповяда на украинските сили да сложат оръжие и да се изтеглят от Донбас", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по време на дневната си пресконференция.

По този начин той повтори основното искане на Москва от лятото на 2024 г. за прекратяването на войната, което беше определяно като неприемливо от Киев.

"Двете страни тогава ще могат спокойно да започнат преговори, които неизбежно ще бъдат много трудни и ще засегнат много важни подробности", увери Песков.

Песков отправи това изявление, след като руският президент Владимир Путин направи изненадващо изказване, че конфликтът в Украйна "върви към своя край" по време на пресконференция по случай годишнината от победата на Съветския съюз над нацистка Германия.

Руският президент не доразви коментара си, който беше придружен по-късно от критика за подкрепата за Киев, оказвана от западните държави.

Преговорите между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ са в застой от началото на войната в Близкия изток през февруари тази година, припомня "Франс прес".

Американският президент Доналд Тръмп беше обявил тридневното примирие между Русия и Украйна, при което двете страни отправиха взаимни обвинения, че са го нарушили.

Москва посочи, че е възобновила военните действия от изтичането на срока на примирието в понеделник.