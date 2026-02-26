Android скоро няма да е операционна система

Android претърпява една от най-значимите си еволюции в своята история: преминаване от традиционна операционна система, която пуска приложения и управлява хардуер, към наистина "интелигентна система", която разбира потребителите, предвижда нуждите и работи от тяхно име. Тази промяна бе представена на Samsung Galaxy Unpacked 2026 от Google и загатва какво да очакваме от Android 17. Тя разкрива по-широката визия на Google за това как ще изглеждат мобилните устройства в ерата на изкуствения интелект.

В продължение на години Android е позволявал създаването на мощни смартфони, таблети и устройства по целия свят. Но последните развития показват, че Google преосмисля Android като нещо по-проактивно с по-малко за ръчно навигиране между приложения и повече в посока да позволи на агенти с изкуствен интелект да изпълняват задачи в реалния свят вместо потребителите.

На събитието Galaxy Unpacked, Самир Самат, президент на екосистемата на Android в Google, обясни как платформата се развива отвъд познатия модел на "операционна система" в това, което той описва като "интелигентна система", която наистина ни разбира и работи за нас. Вместо просто да предоставя инструменти и да е място за пускане на приложения, Android скоро ще може да синхронизира действия между приложения и услуги в отговор на заявки на естествен език.

Серията Samsung Galaxy S26 прави AI наистина интуитивен

Този агентивен преход не е само концептуален. Google и Samsung представиха ранни предварителни версии, започвайки със сериите Galaxy S26 и Pixel 10, където асистентът Gemini AI поема задачи, които традиционно изискват ръчно въвеждане и навигация. Тези възможности са вкоренени в генеративния изкуствен интелект на системно ниво, а не добавени като самостоятелна функция. Тази визия се реализира чрез интеграцията на моделите от серията Gemini 3, които се справят с „тежката работа“ по разбирането на потребителските цели и предлагането на следващите логични действия.

Един от най-видимите примери за тази трансформация е новата функция за многоетапна автоматизация на задачи в приложението Gemini. Потребителите могат да делегират задачи като резервиране на превоз, поръчка на храна или други стоки, а Gemini ще изпълнява необходимите стъпки в приложенията във фонов режим. По време на процеса потребителите запазват контрол. Те могат да виждат напредъка чрез известия в реално време и да се намесват, ако е необходимо. Преди Gemini да завърши задачата, ще уведомява потребителя да прегледа за последно направеното и да даде разрешението си за приключване на дейността или пък да поиска корекции.

MacBook с тъчскрийн? Apple най-накрая ще го направи

Как да осигурим максимална защита на Android смартфон

Функцията Scam Detection (Засичане на измами) еволюира, за да използва модели Gemini на устройството, за да предоставя сигнали в реално време, ако бъде засечена измама по време на разговор. За да се гарантира поверителността, този анализ се извършва изцяло на устройството.

4 малко познати, но полезни функции за Android

Как да прехвърляме задачи между Windows и Android

Най-важното е, че интеграцията дава приоритет на поверителността и сигурността: задачите изискват изрични разрешения и се изпълняват в защитен виртуален прозорец с ограничен достъп до други приложения, предпазвайки чувствителните данни от неоторизирана употреба. Google загатна за „невероятни неща“, които ще се появят с Android 17, подчертавайки, че операционната система ще продължи да вгражда изкуствен интелект. Самат повтори, че следващата глава на Android ще се основава на автоматизациите Gemini и други агентни възможности, трансформирайки платформата от инструмент, с който потребителите работят, в такъв, който работи за потребителите.