Nano Banna 2 на Google прави още по-истински снимки

Google прави още една важна крачка напред в генеративния изкуствен интелект с пускането на Nano Banana 2. Това е най-новият модел за генериране и редактиране на изображения, проектиран за творческа мощ, скорост и прецизност.

Въпреки че името може да звучи причудливо, технологията зад него представлява сериозен напредък в начина, по който изкуственият интелект разбира и създава визуално съдържание. Той иска да направи премиум възможности в бързо и широко достъпно изживяване както за потребители, така и за разработчици.

Nano Banana 2 е изграден върху архитектурата Gemini 3.1 Flash Image, усъвършенствана еволюция на моделите за генериране на изображения, разработени от Google през последната година. Той съчетава творческия контрол и познанията за премиум моделите с бързината на Flash нивото, което означава, че потребителите получават генериране и редактиране със студийно качество с много по-високи скорости от преди.

Android скоро няма да е операционна система

Основната привлекателност на Nano Banana 2 е способността му да предоставя резултати на „професионално ниво“ без латентността, обикновено свързана с висококачествените AI модели. Потребителите вече не е нужно да избират между бърз преглед с ниски детайли и бавен, висококачествен финален рендер. Nano Banana 2 предлага поддръжка за ултрависока резолюция (до 4К), подходяща за печат, маркетингови банери и професионални презентации.

Използвайки информация в реално време и изображения от Google Search, моделът може точно да изобрази специфични реални местоположения, обекти и текущи събития. Архитектурните подобрения, наследени от Gemini 3.1, водят до по-ярко осветление, реалистични сенки и по-богати текстури на материалите. Независимо дали превръщате бележки в инфографики, локализирате текст във визуален макет или генерирате образователни диаграми, Nano Banana 2 прави резултатите по-прецизни и надеждни.

Серията Samsung Galaxy S26 прави AI наистина интуитивен

Друго важно подобрение е в творческия контрол. По-ранните системи за изображения с изкуствен интелект често се бореха с последователността, особено когато бяха включени множество хора или обекти. Nano Banana 2 значително подобрява последователността на обектите, позволявайки на до пет лица и четиринадесет различни обекта да запазят външния си вид и идентичност в рамките на един работен процес.

Това е основно предимство за създателите, работещи върху разкази, сценарии или всяко визуално съдържание, което изисква непрекъснатост на елементите. Прецизната интерпретация на сложни инструкции също така означава, че крайните изображения по-добре съответстват на намерението на потребителя, намалявайки метода проба-грешка, който е в основата на голяма част от генеративното създаване на изображения. За сложни задачи, изискващи пространствено мислене (като 3D разрез на двигател), потребителите могат да активират процес на мислене, при който моделът оценява оформлението, преди да генерира крайните пиксели.

MacBook с тъчскрийн? Apple най-накрая ще го направи

Как да осигурим максимална защита на Android смартфон

Google внедрява Nano Banana 2 в широк набор от продукти и платформи. Той замества предишните модели Nano Banana в приложението Gemini, появява се в Google Search (включително AI Mode и Lens) и е достъпен чрез AI Studio, Gemini API и Vertex AI за разработчици. Той също така захранва функциите за предлагане на изображения в Google Ads и е интегриран във Flow, което го прави универсален енджин както за крайни потребители, така и за професионални работни процеси.

Google продължава да набляга и на доказателствата и произхода на съдържание, генерирано от изкуствен интелект. Чрез комбиниране на Nano Banana 2 с инструменти като SynthID и оперативно съвместими C2PA Content Credentials, компанията има за цел да предостави на потребителите контекстуална представа за това как и дали съдържанието е създадено от изкуствен интелект.

4 малко познати, но полезни функции за Android

Как да прехвърляме задачи между Windows и Android

Nano Banana 2 представлява промяна към по-интуитивно, контролируемо и контекстно-съобразено генериране на изображения. То илюстрира по-широката тенденция в инструментите с изкуствен интелект, които се превръщат от новост в професионална полезност, предоставяйки на създатели, дизайнери, преподаватели и разработчици мощен, но достъпен начин да превърнат идеите във висококачествени визуализации за секунди.