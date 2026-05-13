„Мадуромаксинг“: Марко Рубио облече емблематичния анцуг на Мадуро

Т ой прави „Мадуромаксинг“.

Държавният секретар Марко Рубио предизвика сензация в социалните мрежи във вторник, след като се появи на борда на Air Force One със спортен екип на Nike, станал печално известен покрай сваления венецуелски диктатор Николас Мадуро.

„Министър Рубио носи Nike Tech 'Venezuela' на Air Force One!“, написа директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг в X, споделяйки снимка на Рубио по време на път за Китай, облечен в съответстващия сив анцуг.

Secretary Rubio rocking the Nike Tech 'Venezuela' on Air Force One! 😂 — Steven Cheung (@StevenCheung47) May 12, 2026

Мадуро носеше същия модел, когато беше заловен от американските сили в началото на януари. Впоследствие президентът Тръмп разпространи снимка на диктатора със завързани очи и белезници, облечен именно в дрехи от серията Nike Tech.

Белият дом определи постъпката като „момент на затваряне на кръга“ и сподели в X видеоклип на Рубио, в който той иронизира Мадуро малко след успешния рейд. „Ако не знаете, сега вече знаете“, казваше тогава държавният секретар във видеото, включващо кадри и на двамата в идентичните костюми.

Изборът на гардероб от страна на най-високопоставения американски дипломат изненада мнозина в социалните мрежи.

„Моля, кажете ми, че това НЕ е изкуствен интелект“, написа подкастърът Бени Джонсън в X. „Моля, нека това бъде истина“, добави водещата на NewsNation Кейти Палич. „Няма абсолютно никакъв начин“, написа десният инфлуенсър Джони Мага.

Други потребители на социалните мрежи бързо създадоха колажи, поставяйки Рубио на дивана в Овалния кабинет, облечен с анцуга на Nike – един от най-широко разпространяваните мемове с държавния секретар.

„Легенда!“, коментира заместник-говорителят на Белия дом Анна Кели.

Въпреки това, някои потребители в X останаха критични към детайлите, посочвайки, че държавният секретар е комбинирал анцуга с маратонки Adidas. „Президентът Мадуро носеше обувки Nike, той не смесваше марките Adidas и Nike. Точка за Мадуро“, отбеляза иронично един от коментиращите.