Благотворителен футболен турнир в подкрепа на децата на ParaKids

В инициативата се включиха 12 отбора – както корпоративни, така и съставени от ученици и приятели, обединени от желанието да подкрепят каузата

13 май 2026, 15:05
Н а 3 май 2026 г. на игрищата на WinBеt Sport & Event Center се проведе „Турнир с кауза“, организиран от учениците от Първа английска езикова гимназия в София в подкрепа на занимания по адапитиран футбол за деца с увреждания. Събитието беше открито от директора на училището г-н Александър Чакмаков, който приветства всички участници и сподели вълнението си от ангажираността на учениците си. В инициативата се включиха 12 отбора – както корпоративни, така и съставени от ученици и приятели, обединени от желанието да подкрепят каузата.

Цялата идея започва като проект по гражданско образование – учениците трябва да създадат социално ангажирана инициатива, която да допринесе за подобряване на благосъстоянието на общността. Осем ученици в последната си година в Първа английска езикова гимназия се припознават в каузата на ParaKids, тъй като вярват, че всеки човек трябва да има възможност да спортува и да бъде активен, независимо от обстоятелствата, в които се намира, разказва Мартин Нейков, част от организационния екип.

„Избрахме да организираме благотворителен футболен турнир, тъй като всички ние в даден момент от живота си сме играли футбол и това е нещо, което ни обединява. Именно това е и идеята на днешния турнир – 12 отбора от цяла София с над 70 участници да прекарат неделята си, играейки в името на общата кауза. Стотици минути игра, обединени в подкрепа на децата, за които това е ежедневно предизвикателство. Всички събрани средства от турнира ще бъдат директно дарени на ParaKids, за да подпомогнат закупуването на специализирана екипировка и организирането на тренировки за деца със специфични нужди.“

В рамките на деня бяха изиграни общо 26 срещи, а купата вдигна отборът на Италианския лицей. Събитието имаше изцяло благотворителен характер – всички такси за участие и събраните дарения бяха насочени към каузата, а именно заниманията по адаптиран футбол на ParaKids. Игрищата бяха предоставени безвъзмездно за провеждането на турнира. Равносметката от проведената футболна надпревара е 1880 евро.

Спортът и движението са от съществено значение за развитието на тези деца, а възможностите за разнообразни адаптирани дейности остават ограничени. Макар резултатите понякога да се постигат бавно, всяка минута, прекарана на терена в компанията на приятели, има своята висока стойност за тяхното развитие, социализация и увереност.

Проектът по адаптиран футбол на ParaKids стартира през 2025 г., като в него участват близо 30 деца с двигателни и интелектуални затруднения. Заниманията се провеждат веднъж седмично, но интересът към тях е значителен. Основната цел на организацията е да разшири дейността си в тази посока и да достигне до повече деца като осигури безплатни занимания за всички желаещи. Планира се тренировките да се провеждат целогодишно и да са напълно безплатни, като за това организацията ще набира средства към фонд „Адаптиран футбол“. Всеки може да го подкрепи с дарение на сметката на организацията.

