Готви се нова оставка на министър в Лондон

Стийтинг е дал ясно да се разбере, че е решен да се кандидатира за лидер на Лейбъристката партия

13 май 2026, 16:27
Източник: AP/БТА

Б ританският министър на здравеопазването Уес Стрийтинг се подготвя да подаде оставка и е възможно да направи това още утре, съобщи днес „Таймс“ и добави, че е вероятно Стрийтинг официално да се кандидатира за лидер на партията, предаде „Ройтерс“.

Здравният министър по-рано днес за кратко се срещна с премиера Киър Стармър.

"Бият се като кучета": Говори се за преврат срещу Стармър

Стийтинг е дал ясно да се разбере, че е решен да се кандидатира за лидер на Лейбъристката партия. Според негови съюзници вече е имало обсъждания относно подготовката на документи за неговата номинация.

„Уес е здравният министър, той се гордее с постигнатите от него резултати по отношение на намаляването на списъците с чакащите и възстановяването на Националната здравна система. Той не възнамерява да каже каквото и да било след срещата си с премиера, което би могло да отвлече вниманието от речта на краля“, заяви говорител на Стрийтинг.

Британското правителство се разпада

Към момента канцеларията на здравния министър не е коментирала тази информация.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
