Тръмп кацна в Китай с армия от милиардери и грандиозен блясък, за да спасява петрола от войната в Иран

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп кацна в Пекин за критична двудневна среща на върха с китайския лидер Си Дзинпин. Визитата, която е първо гостуване на американски държавен глава в Китай от 2017 г. насам, се провежда в безпрецедентно усложнена международна обстановка. Разговорите между лидерите на двете най-големи световни икономики ще определят не само бъдещето на двустранните търговски и технологични отношения, но и потенциалния изход от тежката криза в Близкия изток.

Блясък, червен килим и 300 деца посрещнаха американския президент

Президентският самолет Air Force One се приземи на международното летище в Пекин в 19:50 ч. местно време. Домакините демонстрираха пълния блясък на китайската държавна дипломация, разпъвайки червен килим и организират военна церемония с почетен караул и военен оркестър.

На пистата Тръмп бе посрещнат от 300 китайски ученици в синьо-бели униформи, които развяваха американски и китайски флагове и скандираха на мандарин:

„Добре дошли, добре дошли, ентусиазирано посрещаме“.

Президентът отговори на приветствието с вдигнат юмрук, преди да се качи в чакащата го държавна лимузина.

В знак на изключителната важност, която Пекин отдава на посещението, делегацията за посрещане бе оглавена лично от вицепрезидента на Китай Хан Джън. Той е смятан за специалния дипломатически пратеник на Си Дзинпин и миналата година присъства на встъпването в длъжност на Тръмп. На летището присъстваха още:

Посланикът на САЩ в Китай Дейвид Пердю;

Посланикът на Китай в САЩ Сие Фън;

Изпълнителният заместник-министър на външните работи на Китай Ма Джаосю.

Заедно с Доналд Тръмп от самолета слязоха неговият син Ерик Тръмп и снаха му Лара Тръмп, която в момента се явява де факто говорител на фамилията. За разлика от 2017 г., първата дама Мелания Тръмп не придружава съпруга си при това пътуване.

В Космоса на китайските социални мрежи събитието предизвика фурор. Хаштагът #WelcomeTrumpToChina стана най-популярната тема в платформата Weibo веднага след кацането. Освен официалните коментари за „печелившо сътрудничество“, отново се появи и популярният в Китай ироничен прякор на Тръмп – „Чуан Дзиенгуо“ (буквално: „Тръмп, строителят на страната“). С този термин китайските потребители намекват, че неговата изолационистка външна политика всъщност помага на Пекин да измести Вашингтон от позицията на водеща глобална сила.

Драконовски мерки за сигурност в Пекин

Китайските власти предприеха екстремни мерки за сигурност, за да гарантират пълна предвидимост на събитията. Магистралният маршрут от летището бе изцяло декориран с флагове, а градските небостъргачи бяха осветени с надписи „Пекин приветства“.

Около емблематичния площад „Тянанмън“, където в четвъртък сутрин Си Дзинпин ще бъде официален домакин на церемонията по посрещането, бяха блокирани ключови исторически обекти. 600-годишната кула „Джънъянмън“ (част от старата градска стена, предлагаща панорамна гледка към площада и мавзолея на Мао Дзедун) бе неочаквано затворена за граждани. Столичният музей на Пекин също обяви, че спира работа за цяла седмица с цел „обезпечаване на сигурността на важни събития“.

Бивши американски дипломати отбелязват, че за педантичните китайски протоколчици непредсказуемият стил на Тръмп представлява огромно логистично предизвикателство.

„Китайците са изключително педантични. Те искат да планират всичко до последната секунда“, коментира Уилям Клайн, участвал в подготовката на визитата на Тръмп през 2017 г. Дипломатите припомнят непланираните му шеги по време на срещи с азиатски лидери и подчертават, че спонтанността на американския президент на практика е невъзможно да бъде контролирана.

Сянката на войната в Иран и глобалната енергийна криза

Основната тема, която ще доминира разговорите, е продължаващата война на САЩ и Израел срещу Иран, която отприщи историческа световна петролна криза. Именно този конфликт принуди Тръмп да отложи първоначално планираното си за март посещение в Пекин.

След повече от два месеца бойни действия и крехко примирие, което според съветниците на Белия дом е на „система за масивно командно дишане“, Тръмп спешно търси дипломатически изход. Китай, поддържащ близки политически и икономически връзки с Техеран и Пакистан, тихомълком се превърна в ключов потенциален медиатор.

Американският президент ще притисне Си Дзинпин да използва влиянието си над Иран за отварянето на стратегическия Ормузки пролив – жизненоважна артерия за световната търговия с петрол – и за договарянето на трайно мирно споразумение. Иранският посланик в Пекин вече потвърди пред държавните медии в Техеран, че „Китай може да бъде важна сила за намаляване на напрежението между Вашингтон и Техеран“.

Преди излитането си обаче Тръмп се опита публично да омаловажи зависимостта си от Пекин, заявявайки пред репортери: „Не мисля, че имаме нужда от каквато и да е помощ за Иран“. Според анализи Си Дзинпин влиза в тези преговори от позицията на силата, тъй като Тръмп е въвлечен в силно непопулярна у дома военна кампания.

Кортеж от милиардери: Елън Мъск и Тим Кук кацнаха с президента

В състава на американската делегация прави впечатление присъствието на безпрецедентен брой висши мениджъри от технологичния, финансовия и авиационния сектор. На борда на Air Force One, освен официалните лица като държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пийт Хегсет и търговския представител Джеймисън Гриър, пътуваха лично:

Илон Мъск (Tesla / SpaceX)

Дженсън Хуанг (Nvidia), който се е качил на борда по време на междинното зареждане на самолета в Аляска.

Останалата част от „бизнес кервана“, воден от финансовия министър Скот Бесент (пристигащ след преговори в Сеул), включва изпълнителния директор на Apple Тим Кук, шефа на Boeing Кели Ортберг, както и топ мениджъри от гигантите Meta, BlackRock, Blackstone, Cargill, Citi, GE Aerospace, Goldman Sachs, Mastercard, Visa, Micron и Qualcomm.

Очаква се по време на визитата Тръмп и Си да обявят серия от мащабни търговски сделки и да договорят създаването на съвместни структури като Американско-китайски съвет за търговия и Американско-китайски съвет за инвестиции. Любопитно присъствие в делегацията е и това на холивудския режисьор Брет Ратнър (автор на поредицата „Час пик“ и на документалния филм „МЕЛАНИЯ“ за първата дама). В самолета бе забелязан и водещият от Fox News Шон Ханити.

Новата реалност: Китай вече не е същият като през 2017 г.

Анализаторите посочват, че Доналд Тръмп пристига в напълно променен Китай в сравнение с първото му посещение преди 9 години. Тогава мащабната търговска война, последвалата пандемия от COVID-19 и последвалите рестрикции върху трансфера на американски високи технологии все още не бяха пренаредили глобалните вериги за доставки.

Днес Пекин е прекарал години в изграждане на икономическа изолация и защита срещу външни шокове. Китай диверсифицира партньорите си, намалявайки зависимостта от пазара в САЩ, и силно субсидира вътрешния си сектор, за да доминира в сфери като изкуствения интелект (AI), зелените технологии и полупроводниците. Миналата година Пекин демонстрира икономически мускули, като наложи ответни мита и ограничи експорта на критични редкоземни елементи.

В тази нова конфигурация на силите Си Дзинпин има пълното основание да демонстрира самочувствие. Основната цел на китайския лидер вече е постигната – Пекин да бъде приет и третиран от Вашингтон като абсолютно равен и равностоен партньор на световната сцена. Официалните разговори между двамата лидери стартират в четвъртък сутринта местно време.