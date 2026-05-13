Свят

Тръмп кацна в Китай с армия от милиардери и грандиозен блясък, за да спасява петрола от войната в Иран

САЩ и Израел са във война с Иран, а Тръмп пристигна в Китай на съдбоносна среща със Си Дзинпин. Заедно с него кацнаха Илон Мъск, Тим Кук и шефът на Nvidia, докато Пекин блокира площадите под драконовски мерки за сигурност

13 май 2026, 16:15
Доналд Тръмп каца в Китай - кой го придружава

Доналд Тръмп каца в Китай - кой го придружава
Напрежение и бойкот белязаха първия полуфинал на

Напрежение и бойкот белязаха първия полуфинал на "Евровизия" във Виена заради Израел
След експлозията в близост до детска градина: Установиха замърсени подземни води в Горна Оряховица

След експлозията в близост до детска градина: Установиха замърсени подземни води в Горна Оряховица
Какво съдържаха 50-те среднощни поста, с които Тръмп атакува враговете си

Какво съдържаха 50-те среднощни поста, с които Тръмп атакува враговете си
Французойка с хантавирус е в критично състояние, броят на заразените вече е 11

Французойка с хантавирус е в критично състояние, броят на заразените вече е 11
„Не мисля за парите на американците“: Бруталният коментар на Тръмп за Иран

„Не мисля за парите на американците“: Бруталният коментар на Тръмп за Иран

"Броят на намерените тела се увеличава": Учен за ужаса на кораба с хантавирус

"Ситуацията се влошава": Иран и САЩ в нов спор за преговорите и примирието

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп кацна в Пекин за критична двудневна среща на върха с китайския лидер Си Дзинпин. Визитата, която е първо гостуване на американски държавен глава в Китай от 2017 г. насам, се провежда в безпрецедентно усложнена международна обстановка. Разговорите между лидерите на двете най-големи световни икономики ще определят не само бъдещето на двустранните търговски и технологични отношения, но и потенциалния изход от тежката криза в Близкия изток.

Източник: Getty Images

Блясък, червен килим и 300 деца посрещнаха американския президент

Президентският самолет Air Force One се приземи на международното летище в Пекин в 19:50 ч. местно време. Домакините демонстрираха пълния блясък на китайската държавна дипломация, разпъвайки червен килим и организират военна церемония с почетен караул и военен оркестър.

Източник: Getty Images

На пистата Тръмп бе посрещнат от 300 китайски ученици в синьо-бели униформи, които развяваха американски и китайски флагове и скандираха на мандарин:

„Добре дошли, добре дошли, ентусиазирано посрещаме“.

Президентът отговори на приветствието с вдигнат юмрук, преди да се качи в чакащата го държавна лимузина.

В знак на изключителната важност, която Пекин отдава на посещението, делегацията за посрещане бе оглавена лично от вицепрезидента на Китай Хан Джън. Той е смятан за специалния дипломатически пратеник на Си Дзинпин и миналата година присъства на встъпването в длъжност на Тръмп. На летището присъстваха още:

  • Посланикът на САЩ в Китай Дейвид Пердю;
  • Посланикът на Китай в САЩ Сие Фън;
  • Изпълнителният заместник-министър на външните работи на Китай Ма Джаосю.

Заедно с Доналд Тръмп от самолета слязоха неговият син Ерик Тръмп и снаха му Лара Тръмп, която в момента се явява де факто говорител на фамилията. За разлика от 2017 г., първата дама Мелания Тръмп не придружава съпруга си при това пътуване.

Източник: Getty Images

В Космоса на китайските социални мрежи събитието предизвика фурор. Хаштагът #WelcomeTrumpToChina стана най-популярната тема в платформата Weibo веднага след кацането. Освен официалните коментари за „печелившо сътрудничество“, отново се появи и популярният в Китай ироничен прякор на Тръмп – „Чуан Дзиенгуо“ (буквално: „Тръмп, строителят на страната“). С този термин китайските потребители намекват, че неговата изолационистка външна политика всъщност помага на Пекин да измести Вашингтон от позицията на водеща глобална сила.

Драконовски мерки за сигурност в Пекин

Китайските власти предприеха екстремни мерки за сигурност, за да гарантират пълна предвидимост на събитията. Магистралният маршрут от летището бе изцяло декориран с флагове, а градските небостъргачи бяха осветени с надписи „Пекин приветства“.

Източник: Getty Images

Около емблематичния площад „Тянанмън“, където в четвъртък сутрин Си Дзинпин ще бъде официален домакин на церемонията по посрещането, бяха блокирани ключови исторически обекти. 600-годишната кула „Джънъянмън“ (част от старата градска стена, предлагаща панорамна гледка към площада и мавзолея на Мао Дзедун) бе неочаквано затворена за граждани. Столичният музей на Пекин също обяви, че спира работа за цяла седмица с цел „обезпечаване на сигурността на важни събития“.

Бивши американски дипломати отбелязват, че за педантичните китайски протоколчици непредсказуемият стил на Тръмп представлява огромно логистично предизвикателство.

„Китайците са изключително педантични. Те искат да планират всичко до последната секунда“, коментира Уилям Клайн, участвал в подготовката на визитата на Тръмп през 2017 г. Дипломатите припомнят непланираните му шеги по време на срещи с азиатски лидери и подчертават, че спонтанността на американския президент на практика е невъзможно да бъде контролирана.

Източник: Getty Images

Сянката на войната в Иран и глобалната енергийна криза

Основната тема, която ще доминира разговорите, е продължаващата война на САЩ и Израел срещу Иран, която отприщи историческа световна петролна криза. Именно този конфликт принуди Тръмп да отложи първоначално планираното си за март посещение в Пекин.

След повече от два месеца бойни действия и крехко примирие, което според съветниците на Белия дом е на „система за масивно командно дишане“, Тръмп спешно търси дипломатически изход. Китай, поддържащ близки политически и икономически връзки с Техеран и Пакистан, тихомълком се превърна в ключов потенциален медиатор.

Американският президент ще притисне Си Дзинпин да използва влиянието си над Иран за отварянето на стратегическия Ормузки пролив – жизненоважна артерия за световната търговия с петрол – и за договарянето на трайно мирно споразумение. Иранският посланик в Пекин вече потвърди пред държавните медии в Техеран, че „Китай може да бъде важна сила за намаляване на напрежението между Вашингтон и Техеран“.

Преди излитането си обаче Тръмп се опита публично да омаловажи зависимостта си от Пекин, заявявайки пред репортери: „Не мисля, че имаме нужда от каквато и да е помощ за Иран“. Според анализи Си Дзинпин влиза в тези преговори от позицията на силата, тъй като Тръмп е въвлечен в силно непопулярна у дома военна кампания.

Източник: Getty Images

Кортеж от милиардери: Елън Мъск и Тим Кук кацнаха с президента

В състава на американската делегация прави впечатление присъствието на безпрецедентен брой висши мениджъри от технологичния, финансовия и авиационния сектор. На борда на Air Force One, освен официалните лица като държавния секретар Марко Рубио, министъра на отбраната Пийт Хегсет и търговския представител Джеймисън Гриър, пътуваха лично:

Илон Мъск (Tesla / SpaceX)

Дженсън Хуанг (Nvidia), който се е качил на борда по време на междинното зареждане на самолета в Аляска.

Останалата част от „бизнес кервана“, воден от финансовия министър Скот Бесент (пристигащ след преговори в Сеул), включва изпълнителния директор на Apple Тим Кук, шефа на Boeing Кели Ортберг, както и топ мениджъри от гигантите Meta, BlackRock, Blackstone, Cargill, Citi, GE Aerospace, Goldman Sachs, Mastercard, Visa, Micron и Qualcomm.

Очаква се по време на визитата Тръмп и Си да обявят серия от мащабни търговски сделки и да договорят създаването на съвместни структури като Американско-китайски съвет за търговия и Американско-китайски съвет за инвестиции. Любопитно присъствие в делегацията е и това на холивудския режисьор Брет Ратнър (автор на поредицата „Час пик“ и на документалния филм „МЕЛАНИЯ“ за първата дама). В самолета бе забелязан и водещият от Fox News Шон Ханити.

Новата реалност: Китай вече не е същият като през 2017 г.

Анализаторите посочват, че Доналд Тръмп пристига в напълно променен Китай в сравнение с първото му посещение преди 9 години. Тогава мащабната търговска война, последвалата пандемия от COVID-19 и последвалите рестрикции върху трансфера на американски високи технологии все още не бяха пренаредили глобалните вериги за доставки.

Днес Пекин е прекарал години в изграждане на икономическа изолация и защита срещу външни шокове. Китай диверсифицира партньорите си, намалявайки зависимостта от пазара в САЩ, и силно субсидира вътрешния си сектор, за да доминира в сфери като изкуствения интелект (AI), зелените технологии и полупроводниците. Миналата година Пекин демонстрира икономически мускули, като наложи ответни мита и ограничи експорта на критични редкоземни елементи.

В тази нова конфигурация на силите Си Дзинпин има пълното основание да демонстрира самочувствие. Основната цел на китайския лидер вече е постигната – Пекин да бъде приет и третиран от Вашингтон като абсолютно равен и равностоен партньор на световната сцена. Официалните разговори между двамата лидери стартират в четвъртък сутринта местно време.

Грандиозното посрещане на Тръмп в Пекин, което взриви мрежата
27 снимки
Тръмп в Китай
Тръмп в Китай
Тръмп в Китай
Тръмп в Китай
Източник: CNN    
Доналд Тръмп Си Дзинпин САЩ - Китай Среща на върха Дипломация Търговски отношения Иранска криза Бизнес делегация Пекин Глобална политика
Последвайте ни
Шофьор кара в насрещното на автомагистрала „Тракия”

Шофьор кара в насрещното на автомагистрала „Тракия”

Тръмп кацна в Китай с армия от милиардери и грандиозен блясък, за да спасява петрола от войната в Иран

Тръмп кацна в Китай с армия от милиардери и грандиозен блясък, за да спасява петрола от войната в Иран

Голямата рокада: Министерският съвет смени всички 28 областни управители наведнъж

Голямата рокада: Министерският съвет смени всички 28 областни управители наведнъж

„Мадуромаксинг“: Марко Рубио облече емблематичния анцуг на Мадуро

„Мадуромаксинг“: Марко Рубио облече емблематичния анцуг на Мадуро

Колко пари ви трябват реално, за да купите жилище в България

Колко пари ви трябват реално, за да купите жилище в България

pariteni.bg
Lotus навлиза и при суперколите с хибриден V8 с 1000 „коня“

Lotus навлиза и при суперколите с хибриден V8 с 1000 „коня“

carmarket.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 1 ден
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 1 ден
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 1 ден
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мобилизация за „подготовка за война“ почна в Беларус

Мобилизация за „подготовка за война“ почна в Беларус

Свят Преди 32 минути

Лукашенко: Всички се подготвяме за война

Русия постави условие за преговори за мир с Украйна

Русия постави условие за преговори за мир с Украйна

Свят Преди 41 минути

Зеленски трябва да заповяда на украинските сили да сложат оръжие

<p>Мирчев: Разликата е, че днес шефът на ДАНС е различен</p>

Ивайло Мирчев: Разликата е, че днес шефът на ДАНС е различен

България Преди 1 час

Ивайло Мирчев: Ще подкрепим Комисия за разследване на случая "Петрохан"

Ситуацията е кризисна, търсят начин да стартират пръскането срещу комари край Дунав

Ситуацията е кризисна, търсят начин да стартират пръскането срещу комари край Дунав

България Преди 2 часа

Ивкова: Пропуснат е доста дълъг период, в който е могло да бъде намерено решение

"Възраждане": Пеевски сам се отказа от охраната си

"Възраждане": Пеевски сам се отказа от охраната си

България Преди 2 часа

"Възраждане" са внесли законопроект за това никой от народните представители да няма право на охрана от НСО

<p>След смърт от норовирус: Френските власти карантинираха&nbsp;кораб в Бордо</p>

След смърт от норовирус: Френските власти карантинираха над 1700 души на кораб в Бордо

Свят Преди 2 часа

Според френските здравни власти един 90-годишен пътник е починал, а около 50 души са проявили симптоми на вируса

Благотворителен футболен турнир в подкрепа на децата на ParaKids

Благотворителен футболен турнир в подкрепа на децата на ParaKids

Любопитно Преди 2 часа

В инициативата се включиха 12 отбора – както корпоративни, така и съставени от ученици и приятели, обединени от желанието да подкрепят каузата

Борисов: Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин

Борисов: Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин

България Преди 2 часа

Така лидерът на ГЕРБ коментира свалянето на охраната му от НСО

Сатоши

Скандал с молдовския хит „Viva, Moldova“ на "Евровизия", Лео Бианки обвини в плагиатство

Любопитно Преди 2 часа

В социалните мрежи се появиха паралели между молдовската песен и българския летен хит от преди повече от 10 години – „Цяло лято“ на Играта, Лео и Криско

Великата китайска стена се реставрира "тухла по тухла"

Великата китайска стена се реставрира "тухла по тухла"

Свят Преди 2 часа

Великата китайска стена олицетворява духа на китайската нация, а основният принцип при реставрацията е "да поправяш старото, за да запазиш старото"

Вятър със скорост 86 км/ч нанесе щети в Русе

Вятър със скорост 86 км/ч нанесе щети в Русе

България Преди 2 часа

Издадено е щормово предупреждение до капитаните на кораби по река Дунав

Освободиха Деньо Денев от длъжността зам.-председател на ДАНС

Освободиха Деньо Денев от длъжността зам.-председател на ДАНС

България Преди 2 часа

На 8 май правителството определи Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС

Сам Алтман настоя, че е "честен и надежден", в съдебната битка с Илон Мъск

Сам Алтман настоя, че е "честен и надежден", в съдебната битка с Илон Мъск

Свят Преди 2 часа

Алтман отхвърли твърденията на Мъск, че е превърнал компанията зад ChatGPT от нестопанска организация в капиталистическо предприятие с цел лично обогатяване

Джей Ди Ванс и Марко Рубио

„Отбор мечта“ за 2028 г.: Тръмп посочи двойката, която може да наследи Белия дом

Свят Преди 2 часа

Масирана руска атака предизвика тревога в Украйна

Масирана руска атака предизвика тревога в Украйна

Свят Преди 3 часа

В цялата страна бяха обявени въздушни тревоги, а Киев предупреди за удари по критична инфраструктура

"Прогресивна България" с коментар за свалената охрана на Пеевски и Борисов

"Прогресивна България" с коментар за свалената охрана на Пеевски и Борисов

България Преди 3 часа

"Държавата може да работи в синхрон с желанията на гражданите", заяви в декларация заместник-председателят на ПБ Владимир Николов

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Грилът, който (почти) изпуснахме. И какво научихме

Edna.bg

Виктория Бекъм: Документалният ми сериал беше като година интензивна терапия

Edna.bg

Томаш Силва удвои за Добруджа срещу Славия

Gong.bg

Байерн се разбра с Антъни Гордън, но преговорите с Нюкасъл ще са тежки

Gong.bg

Кои са новите 28 областни управители

Nova.bg

Свалиха охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски

Nova.bg