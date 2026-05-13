След смърт от норовирус: Френските власти карантинираха над 1700 души на кораб в Бордо

Ф ренските власти поставиха под карантина повече от 1700 пътници и членове на екипажа на круизен кораб, акостирал в Бордо, след като пътник е починал при предполагаем случай на норовирус, съобщиха официални представители, предава The Guardian.
Корабът на компанията Ambassador Cruise Line, на борда на който пътуват 1233 пасажери, повечето британци и ирландци, е пристигнал в Бордо във вторник.
Според френските здравни власти един 90-годишен пътник е починал, а около 50 души са проявили симптоми на вируса.
French authorities confine more than 1,700 passengers - mainly from Ireland and Britain - and crew on a cruise ship docked in Bordeaux after a passenger died from suspected norovirus, officials said https://t.co/aX7YjC2tvg— RTÉ News (@rtenews) May 13, 2026