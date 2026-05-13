Израел засили атаките срещу Газа

И зраел засили атаките си срещу обекти в ивицата Газа пет седмици след установеното прекратяване на огъня с Иран, което спря съвместните израелско-американски удари срещу Ислямската република. Те бяха пренасочени срещу палестинския анклав, където Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) смятат, че бойците на групировката "Хамас" се превъоръжават, предаде "Ройтерс".

Министерството на здравеопазването на Палестинската автономна власт съобщи, че общо 120 палестинци, сред които 8 жени и 13 деца, са били убити в Газа от влизането в сила на примирието с Иран на 8 април. Това е увеличение с 20% за разлика от предишните пет седмици, когато Израел нанасяше удари по Ислямската република.

Израел извърши нови удари в Газа

Неправителствената американска организация "Данни за местоположението на въоръжени конфликти и събития" (Armed Conflict Location & Event Data, ACLED), която документира израелските атаки в палестинския анклав посочи в свой доклад за април, че Израел е нанесъл 35% повече атаки отколкото през март.

Увеличаващите се израелски атаки са признак за застоя по прилагането на плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяването на бойните действия в Газа и възстановяването на анклава.

Израел възобнови прилагането на примирието в Газа

"Войната все още продължава. В официалните заявления тя е прекратена, но в действителност и на терен тя никога не е спирала", заяви Лафи Ал Наджар, 36-годишен палестинец, живеещ със семейството си в палатков лагер в развалините на втория по големина град в Газа – Хан Юнис.

ЦАХАЛ не коментира увеличилите се атаки в ивицата Газа. Четирима представители на израелския отбранителен сектор обаче изтъкнаха, че израелската армия е предупредила правителството на премиера Бенямин Нетаняху, че през последните седмици "Хамас" затвърждава контрола си в анклава, като възстановява силите си и произвежда оръжия.

Представител на ЦАХАЛ посочи, от своя страна, че прекратяването на огъня в Газа позволява на Израел да действа срещу непосредствени заплахи. Той уточни, че армията е подготвена за всяка една възможна ситуация и вече е изготвила подробни планове за възобновяването на бойните действия в Газа, въпреки че такава заповед все още не е дадена.