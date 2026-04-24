OpenAI фокусира GPT-5.5 към "реална работа"

Новият акцент на AI компаниите изглежда е да се опитват да ни докажат, че технологиите им са полезни не само за общи или абстрактни дейности, но и за много конкретни работни задачи, които хората трябва да изпълняват всеки ден

Мартин Дешев Мартин Дешев

24 април 2026, 09:51
Meta показа нов AI, който

Meta показа нов AI, който "приоритизира хората"
Превръща ли се Сам Алтман в проблем за развитието на AI

Превръща ли се Сам Алтман в проблем за развитието на AI
Прави ли AI богатите по-богати и изолира ли бедните

Прави ли AI богатите по-богати и изолира ли бедните
Подслушва ли ви смартфонът? Как знае какви реклами да покаже веднага след разговор с приятел

Подслушва ли ви смартфонът? Как знае какви реклами да покаже веднага след разговор с приятел
AI не успява да спечели доверието на хората

AI не успява да спечели доверието на хората
Учени от Станфорд: Изкуственият интелект ни лъже, за да ни угоди, и убива критичното ни мислене

Учени от Станфорд: Изкуственият интелект ни лъже, за да ни угоди, и убива критичното ни мислене
YouTube и Meta загубиха историческо дело, което може да промени социалните мрежи

YouTube и Meta загубиха историческо дело, което може да промени социалните мрежи
OpenAI изненадващо спира Sora, след като погълна милиарди без печалба

OpenAI изненадващо спира Sora, след като погълна милиарди без печалба

OpenAI обяви GPT-5.5, най-новия си модел за изкуствен интелект, позиционирайки го като най-модерната система на компанията до момента и значителна стъпка напред в еволюцията на машинния интелект. Новият модел е проектиран да се справя със сложни задачи от реалния свят с по-голяма автономност, ефективност и точност от своите предшественици. 

Определян като фундаментална промяна към „агентни“ изчисления, новият модел е проектиран не само да отговаря на въпроси, но и да изпълнява сложни, многоетапни задачи с минимален човешки надзор. Според ръководството на компанията, GPT-5.5 представлява отклонение от ерата на „чатботовете“ към бъдеще, в което изкуственият интелект действа като автономен сътрудник. 

„GPT-5.5 сякаш полага основите за това как ще използваме компютрите в бъдеще. Докато предишните модели изискваха подробни насоки, за да не се загубят, GPT-5.5 е създаден да разбира сложни цели, да използва инструменти и да проверява собствената си работа, докато задачата не бъде завършена“, казва Грег Брокман, президент на OpenAI.

Могат ли AI агентите най-сетне да ни помагат в ежедневието

ChatGPT ще мисли преди да създава снимки

Този агентен фокус е най-видим в способността на модела да се справя със сложни проблеми. В демонстрации моделът беше показан как проучва онлайн, отстранява грешки в обширни кодови бази и се движи безпроблемно между електронни таблици и редактори на документи, за да завърши професионални работни процеси. OpenAI твърди, че моделът „разбира задачата по-рано“ и може да се ориентира в неясноти, които биха довели до забавяне или халюцинации в предишни версии. 

OpenAI описва GPT-5.5 като „нов клас интелигентност за реална работа“. Едно от най-значителните развития е нарастващата роля на GPT-5.5 в научните открития. Според OpenAI моделът вече е допринесъл за напреднали изследователски задачи, включително генериране на прозрения от големи биологични набори от данни и подпомагане на разработването на математически доказателства. Тези възможности показват, че системите с изкуствен интелект започват да излизат отвъд поддържащите роли към по-активно участие в научните изследвания и иновациите.

Умните домове са модерни, но трябва да внимаваме с тях

AI не успява да спечели доверието на хората

Въпреки тези постижения, OpenAI поддържа фокус върху производителността и използваемостта. Компанията отбелязва, че GPT-5.5 постига по-високи нива на интелигентност, без да жертва скоростта, като същевременно предоставя по-сложни резултати. Моделът е преминал и през обширни оценки и тестове за безопасност преди пускането си, включително оценки в чувствителни области като биология и киберсигурност.

С повишената мощност идва и засилен контрол. OpenAI класифицира GPT-5.5 като „висок риск“ за тези области съгласно своята рамка за готовност. Тъй като моделът е способен да идентифицира и поправя напреднали уязвимости в сигурността, компанията внедрява програма „Доверен достъп за киберсигурност“.

Google прави създаването на AI видео достъпно за всички

Технологии от филмите, които не се сбъднаха както трябва

Може би по-значима е ефективността на модела. Въпреки подобрените си възможности за разсъждение, OpenAI твърди, че GPT-5.5 е със същата латентност като предшественика си, GPT-5.4. Това е постигнато чрез препроектиране на системите за извод на компанията, за да работят на най-новия хардуер GB200 и GB300 NVL72 на NVIDIA. Според съобщенията, за разработчиците моделът използва значително по-малко токени за изпълнение на задачи в Codex, специализираната среда за програмиране на компанията. 

Превръща ли се Сам Алтман в проблем за развитието на AI

Зукърбърг прави своя AI версия за служителите си

Тъй като организациите продължават да интегрират изкуствения интелект в ежедневните работни процеси, последната версия на OpenAI подчертава по-широка промяна: от инструменти, които помагат с изолирани задачи, към системи, които могат да управляват цели процеси. Дали GPT-5.5 представлява повратна точка в този преход, предстои да видим, но дебютът му сигнализира, че следващото поколение AI вече се оформя. 

Редактор: Мартин Дешев
Последни новини

Мъж пострада при трудова злополука в Кранево

Мъж пострада при трудова злополука в Кранево

България Преди 34 минути

Произшествието е станало на новоизграждащ се строителен обект

"Да, България" иска коалиционно споразумение с ДСБ и ПП

"Да, България" иска коалиционно споразумение с ДСБ и ПП

България Преди 56 минути

Целта - да се състави единен политически субект

<p>Напрежение между САЩ и Великобритания: Тръмп с остро предупреждение</p>

Търговско напрежение: Тръмп заплаши Великобритания с високи мита заради дигиталния данък

Свят Преди 1 час

Британският данък е насочен основно към големи технологични компании

САЩ предлагат 10 млн. долара награда за данни за лидера на иракска въоръжена група

САЩ предлагат 10 млн. долара награда за данни за лидера на иракска въоръжена група

Свят Преди 1 час

„Катаиб Сайид ал-Шухада“ (KSS) е определена от Вашингтон определя като терористична организация

Ти си целият свят за него: 11 знака, че един мъж те обича с цялото си сърце

Ти си целият свят за него: 11 знака, че един мъж те обича с цялото си сърце

Любопитно Преди 2 часа

Филмовите страсти са ни научили да очакваме гръмки признания под дъжда или луксозни жестове

По 15 евро бонус ще получат членовете на СИК, които нямат грешки в протоколите

По 15 евро бонус ще получат членовете на СИК, които нямат грешки в протоколите

България Преди 2 часа

Районните избирателни комисии ще предоставят данните на общините, които изплащат допълнителното възнаграждение

По-страшно от Аушвиц? Забравената история на женския лагер на смъртта

По-страшно от Аушвиц? Забравената история на женския лагер на смъртта

Любопитно Преди 2 часа

Tова е бил главният концентрационен лагер на нацистите, построен специално за жени

Стрелба в търговски център в САЩ, има загинал и ранени

Стрелба в търговски център в САЩ, има загинал и ранени

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал в щата Луизиана

Родители със сигнал за бити, заключвани и тормозени деца в детска градина в Павликенско

Родители със сигнал за бити, заключвани и тормозени деца в детска градина в Павликенско

България Преди 2 часа

Обвиненията са към директора на учебното заведение

<p>Внимание, шофьори! Огромна&nbsp;колона от тирове преди границата с Турция</p>

20-километрова колона от тирове преди границата с Турция

България Преди 3 часа

Тази сутрин последните чакащи камиони са между Любимец и Свиленград

Земетресение край гръцкия остров Крит

Земетресение край гръцкия остров Крит

Свят Преди 3 часа

Епицентърът му е локализиран на 14 км източно от град Йерапетра и на 78 км югоизточно от град Ираклион

Примирието между Израел и Ливан е удължено с три седмици

Примирието между Израел и Ливан е удължено с три седмици

Свят Преди 3 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп бе домакин на втория кръг преговори между двете страни

След трагедията край край Малко Търново: Награждават полицая, спасил хора от автобуса

След трагедията край край Малко Търново: Награждават полицая, спасил хора от автобуса

България Преди 3 часа

Дуото Рая и Красимира приключи участието си в Кухнята на Ада

Дуото Рая и Красимира приключи участието си в Кухнята на Ада

Любопитно Преди 3 часа

Отборите на Златните и Платинените се сляха

Избраните от две листи депутати, решават от коя да влязат в в 52-рото НС

Избраните от две листи депутати, решават от коя да влязат в в 52-рото НС

България Преди 4 часа

Астрономи откриха рядка извънземна планетна система, променяща се в реално време

Астрономи откриха рядка извънземна планетна система, променяща се в реално време

Любопитно Преди 4 часа

Учените смятат, че планетите обикновено се образуват в плосък диск около млада звезда, което означава, че орбитите им би трябвало да са добре подредени

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

Скалата с трогателен жест за рождения ден на дъщеря си

Edna.bg

Изпращаме композитора на "Ветрове" и "Фалшив герой" в понеделник

Edna.bg

УЕФА призна за голям проблем със съдийството

Gong.bg

Българин е най-колоритният фен на новия клуб на Лео Меси

Gong.bg

Кандев е получил обаждания от скрити номера, че осъждани лица дали фалшиви показания срещу него

Nova.bg

Фаталният изход след хиалурон в гърдите: Хронология на една трагедия

Nova.bg