Ситуацията е кризисна, търсят начин да стартират пръскането срещу комари край Дунав

Ивкова: Пропуснат е доста дълъг период, в който е могло да бъде намерено решение

13 май 2026, 15:16
Т ърси се начин до края на май да започнат обработките срещу комари на държавните територии по поречието на река Дунав, заяви здравният министър Катя Ивкова на брифинг в Министерския съвет.

Тя каза, че е пропуснат доста дълъг период, в който е могло да бъде намерено решение, така че сега да не си говорим по тази тема. 

Ивкова каза, че Министерството на здравеопазването като възложител на 22 декември 2025 г. е обявило тръжна процедура с цел провеждане на действия за обработка на комарните популации. В хода на провеждане на процедурата е постъпил сигнал, вследствие на който в рамките на служебното правителство, на 9 април, решението на възложителя за класиране на участниците е било отменено. В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по тази тръжна процедура, информира министърът.

Тя каза, че миналата седмица, на 7 май, служебното парвителство е взело решение за прехвърляне на бюджета за изпълнение на действията по обработката срещу комарните популации към Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ), която да проведе тези мероприятия. След встъпване в длъжност на редовното правителство от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) съвсем коректно са направили анализ дали е практически възможно провеждането на тези мероприятия. Установено е, че това не е възможно, каза министър Ивкова.

Министърът съобщи, че тъй като има образувано производство, с прехвърлянето на средствата от МЗ към БАБХ, има риск от заобикаляне на Закона за обществените поръчки. Поради тази причина, за да се предприемат само законосъобразни действия днес Министерството на здравеопазването е взело решение, с което се отменя решението на правителството, взето на 7 май, информира здравният министър.

Тя потвърди, че ситуацията е кризисна и в много бърз порядък се канализират законосъобразните възможности, така че да няма риск за общественото здраве. Ще се търсят устойчиви решения в бъдеще, така че да не се достига всяка година до един и същи проблем, увери Ивкова.

Източник: БТА, София Господинова    
Обработки срещу комари Река Дунав Катя Ивкова
