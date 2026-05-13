Ситуацията е кризисна, търсят начин да стартират пръскането срещу комари край Дунав

Т ърси се начин до края на май да започнат обработките срещу комари на държавните територии по поречието на река Дунав, заяви здравният министър Катя Ивкова на брифинг в Министерския съвет.

Тя каза, че е пропуснат доста дълъг период, в който е могло да бъде намерено решение, така че сега да не си говорим по тази тема.

Започва спешна обработка срещу комари

Ивкова каза, че Министерството на здравеопазването като възложител на 22 декември 2025 г. е обявило тръжна процедура с цел провеждане на действия за обработка на комарните популации. В хода на провеждане на процедурата е постъпил сигнал, вследствие на който в рамките на служебното правителство, на 9 април, решението на възложителя за класиране на участниците е било отменено. В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по тази тръжна процедура, информира министърът.

Тя каза, че миналата седмица, на 7 май, служебното парвителство е взело решение за прехвърляне на бюджета за изпълнение на действията по обработката срещу комарните популации към Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ), която да проведе тези мероприятия. След встъпване в длъжност на редовното правителство от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) съвсем коректно са направили анализ дали е практически възможно провеждането на тези мероприятия. Установено е, че това не е възможно, каза министър Ивкова.

Министърът съобщи, че тъй като има образувано производство, с прехвърлянето на средствата от МЗ към БАБХ, има риск от заобикаляне на Закона за обществените поръчки. Поради тази причина, за да се предприемат само законосъобразни действия днес Министерството на здравеопазването е взело решение, с което се отменя решението на правителството, взето на 7 май, информира здравният министър.

Покрай Дунав: Нашествие на комари

Тя потвърди, че ситуацията е кризисна и в много бърз порядък се канализират законосъобразните възможности, така че да няма риск за общественото здраве. Ще се търсят устойчиви решения в бъдеще, така че да не се достига всяка година до един и същи проблем, увери Ивкова.