Пребиха до смърт човек в Монтана

Убийството е станало около обяд след саморазправа

13 май 2026, 18:33
М ъж на 48 години от Монтана е убит днес в квартал „Кошарник“ в града, трима по-млади мъже са задържани за престъплението, съобщи пред БТА директорът на Областната дирекция на МВР в Монтана Иван Аврамов.

Убийството е станало около обяд след саморазправа между двама мъже, при която други двама са се намесили на страната на единия от тях. Фаталният удар е нанесен с метална тръба, като в момента полицията изяснява кой точно го е нанесъл.

Има задържан за убийството на момче в Монтана

Тримата задържани са криминално проявени, убитият също е криминално проявен и е лежал в затвора. Предполага се, че боят е станал за изясняване на лични отношения или неуредени сметки.

По случая се води досъдебно производство.

Източник: БТА, Цветомир Цветков    
Убийство Монтана
