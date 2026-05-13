Големият триумф на Кейт Мидълтън: Принцесата омагьоса Италия при първата си поява зад граница след рака (СНИМКИ)

П ринцесата на Уелс започна първото си пътуване зад граница след лечението от рак.

Кейт бе посрещната в Реджо Емилия в Северна Италия от кмета на града Марко Масари, с което даде старт на рядко срещана самостоятелна работна визита, свързана с нейния Център за ранно детско развитие към Кралската фондация.

Един от съветниците на Кейт описа двудневното посещение в града като „наистина значим момент“ след нейното възстановяване от рак, подчертавайки, че принцесата „превключва на по-горна предавка“ в своята „глобална мисия“.

Принцесата на Уелс не е предприемала официално международно турне от 2022 г., когато посети Бостън в САЩ за церемонията по връчването на наградите „Earthshot“ на нейния съпруг.

Освен че популяризира фондацията си, бъдещата кралица е отпътувала за Италия, за да се запознае с „подхода Реджо Емилия“ за развитие в ранна детска възраст.

Посещението привлече стотици местни жители на градския площад „Пяца Прамполини“, където Кейт получи възторжено посрещане пред сградата на кметството. Някои от присъстващите носеха британски флагове, други наблюдаваха от балконите си, а пристигането ѝ бе посрещнато с възгласи, когато тя слезе от автомобила си, облечена в костюм с панталон, и помаха на тълпата.

Преди да влезе в кметството, Кейт се наведе, за да разговаря с децата от детска градина, събрали се близо до входа, и побъбри с кмета в продължение на няколко минути. На стълбите на кметството принцесата на Уелс отново разговаря с кмета и се обърна, за да помаха на събралото се множество, което отвърна с бурни възгласи и махане с ръце. След това Кейт бе удостоена с наградата „Primo Tricolore“ – най-високото отличие на града.

Обучението в ранна детска възраст е централна тема в обществената дейност на Кейт от повече от десетилетие, а посещението се случва, след като миналата седмица кралската особа стартира нов ресурс от своята фондация, предназначен за хора, работещи с малки деца и техните семейства. Градът е пионер в този метод на преподаване, който вече е признат в целия свят и подчертава значението на родителите, педагозите и околната среда за подпомагане на растежа на децата.

Визитата идва две години след като принцесата на Уелс публично обяви диагнозата си от неуточнен вид рак през март 2024 г. Тя премина през химиотерапия и обяви, че е в ремисия през януари 2025 г.

Нейният съветник заяви: „Безсъмнено това е огромен момент за принцесата. Въпреки че през 2026 г. ще има много ключови събития, мисля, че това първо официално международно посещение след възстановяването ѝ [...] е наистина значим момент за нея.“