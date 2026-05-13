Любопитно

Големият триумф на Кейт Мидълтън: Принцесата омагьоса Италия при първата си поява зад граница след рака (СНИМКИ)

„Безсъмнено това е огромен момент за принцесата“, заяви съветник на принцесата на Уелс, която не е осъществявала официална визита в чужбина, откакто обяви диагнозата си рак

13 май 2026, 17:16
Източник: Getty Images

П ринцесата на Уелс започна първото си пътуване зад граница след лечението от рак.

Кейт бе посрещната в Реджо Емилия в Северна Италия от кмета на града Марко Масари, с което даде старт на рядко срещана самостоятелна работна визита, свързана с нейния Център за ранно детско развитие към Кралската фондация.

Източник: Getty Images

Един от съветниците на Кейт описа двудневното посещение в града като „наистина значим момент“ след нейното възстановяване от рак, подчертавайки, че принцесата „превключва на по-горна предавка“ в своята „глобална мисия“.

Принцесата на Уелс не е предприемала официално международно турне от 2022 г., когато посети Бостън в САЩ за церемонията по връчването на наградите „Earthshot“ на нейния съпруг.

Освен че популяризира фондацията си, бъдещата кралица е отпътувала за Италия, за да се запознае с „подхода Реджо Емилия“ за развитие в ранна детска възраст.

Източник: Getty Images

Посещението привлече стотици местни жители на градския площад „Пяца Прамполини“, където Кейт получи възторжено посрещане пред сградата на кметството. Някои от присъстващите носеха британски флагове, други наблюдаваха от балконите си, а пристигането ѝ бе посрещнато с възгласи, когато тя слезе от автомобила си, облечена в костюм с панталон, и помаха на тълпата.

Преди да влезе в кметството, Кейт се наведе, за да разговаря с децата от детска градина, събрали се близо до входа, и побъбри с кмета в продължение на няколко минути. На стълбите на кметството принцесата на Уелс отново разговаря с кмета и се обърна, за да помаха на събралото се множество, което отвърна с бурни възгласи и махане с ръце. След това Кейт бе удостоена с наградата „Primo Tricolore“ – най-високото отличие на града.

Източник: Getty Images

Обучението в ранна детска възраст е централна тема в обществената дейност на Кейт от повече от десетилетие, а посещението се случва, след като миналата седмица кралската особа стартира нов ресурс от своята фондация, предназначен за хора, работещи с малки деца и техните семейства. Градът е пионер в този метод на преподаване, който вече е признат в целия свят и подчертава значението на родителите, педагозите и околната среда за подпомагане на растежа на децата.

Визитата идва две години след като принцесата на Уелс публично обяви диагнозата си от неуточнен вид рак през март 2024 г. Тя премина през химиотерапия и обяви, че е в ремисия през януари 2025 г.

Източник: Getty Images

Нейният съветник заяви: „Безсъмнено това е огромен момент за принцесата. Въпреки че през 2026 г. ще има много ключови събития, мисля, че това първо официално международно посещение след възстановяването ѝ [...] е наистина значим момент за нея.“

Принцеса на Уелс Възстановяване от рак Реджо Емилия Ранно детско развитие Работна визита Италия Кралска фондация Подход Реджо Емилия Първо пътуване след лечение Обществена дейност
Шофьор кара в насрещното на автомагистрала „Тракия"

Шофьор кара в насрещното на автомагистрала „Тракия”

Звездата от „Спасители на плажа" Брукс Нейдър скъса роклята си преди появата на червения килим

Звездата от „Спасители на плажа“ Брукс Нейдър скъса роклята си преди появата на червения килим

Освободиха началника на ДНСК от поста

Освободиха началника на ДНСК от поста

Русия постави условие за преговори за мир с Украйна

Русия постави условие за преговори за мир с Украйна

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 1 ден
Как „божествени видения" предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 1 ден
Празник е! Вижте кой има имен ден днес
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 1 ден
Коя е малката Швейцария?
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 1 ден
