Ивайло Мирчев: Разликата е, че днес шефът на ДАНС е различен
"Преди около 10 дни е имало заседание на комисията, която трябва да прецени дали Делян Пеевски и Бойко Борисов да имат охрана и тя реши охраната да продължи да съществува. Разликата с днес е, че шефът на ДАНС е различен и не обслужва Делян Пеевски и същата комисия взе различно решение".

Това каза съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента, след като по-рано стана известно, че охрана на лидера на ДПС Делян Пеевски и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е била свалена. 

"Това означава, че решенията са политически и не се базират на професионални и експертни оценки, каза още Ивайло Мирчев. Свалянето на охраната спестява няколко милиона на година", поясни Мирчев.

"Това, което се случи, е добра стъпка, но оттук нататък трябва да се заемем със сериозните неща - например комисията, която трябваше да установи огромната разлика в доходите на Делян Пеевски от 100 милиона лева между декларираните от него и декларирания изплатен дивидент от фирмите му", каза Мирчев.

Той допълни, че прокуратурата продължава да обслужва лидера на ДПС.

"Ще подкрепим Комисия за разследване на случая "Петрохан", коментира още Мирчев и добави, че биха подкрепили и комисия за "Нотариуса и джуджетата".

Ивайло Мирчев каза, че от ДБ вече са се опитали да има такава комисия в парламента, но тя не е била приета.

Източник: БТА, Йоана Христова    
