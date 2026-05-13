Мобилизация за „подготовка за война“ почна в Беларус

13 май 2026, 16:48
Източник: EPA/БГНЕС

Б еларуският президент Александър Лукашенко обяви ротационна мобилизация на избрани военни части „с цел подготовка за война“, съобщи БГНЕС.

Според държавната агенция БелТА новият подход е свързан с подготовка за евентуална „сухопътна операция“.

„Ще мобилизираме избирателно части и въоръжени сили, за да ги подготвим за война“, заяви Лукашенко.

„Дай Боже да успеем да я избегнем. Всички се подготвяме за война,“ добави той.

Стратегията бележи отдалечаване от периодичните мащабни учения и предвижда отделни подразделения да бъдат привиквани поетапно за интензивни бойни лагери и подготовка, посочва БелТА.

Решението идва след проверки на бойната готовност на беларуските въоръжени сили, след които е проведена „сериозна дискусия“ в министерството на отбраната относно установените слабости, каза Лукашенко.

Проверките са част от засиленото внимание на Минск към готовността за евентуален конфликт. На 11 май Лукашенко заяви, че армията трябва да бъде модернизирана.

През април беларуският лидер подписа указ за мобилизиране на офицери от резерва, след като през март започна наборна кампания за задължителна военна служба на мъже на възраст между 18 и 27 години.

Източник: БГНЕС    
