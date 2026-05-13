Словакия затвори границата си с Украйна

С ловакия затвори границата си с Украйна от съображения за сигурност, след като руските сили бомбардираха граничния украински град Ужгород.

„От съображения за сигурност всички гранични пунктове по границата с Украйна са затворени до второ нареждане“, съобщиха словашките власти.

Словакия изкривява фактите за преговорите за руския газ, твърди Украйна

Отношенията между Словакия и Украйна през пролетта на 2026 г. са белязани от сериозно напрежение, обусловено от енергийни спорове и управлението на Роберт Фицо в Братислава, който след загубата на властта на унгарския премиер Виктор Орбан, е считан за последния съюзник в ЕС на руския президент Владимир Путин.

Словакия заплаши да блокира новите санкции срещу Русия

Позицията на Словакия е балансиране между членството в ЕС и НАТО и поддържането на специфични енергийни интереси, свързани с руските доставки, което създава непредсказуемост в двустранните отношения с Украйна.

„От полунощ досега са изстреляни най-малко 800 руски дрона“, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Той добави, че 6 души са загинали, а десетки са ранени, включително деца.