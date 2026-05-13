"Възраждане": Пеевски сам се отказа от охраната си

В реме беше правителството да направи първата си правилна стъпка. Радваме се и приветстваме направеното по отношение на свалянето на охраната на Борисов, което е закъсняло действие от страна на управляващите през последните години. Това каза депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев пред в кулоарите на парламента.

"Що се отнася до Пеевски, фактологията е, че преди доста месеци той сам е поискал свалянето на охраната му и по-скоро е имал питане защо още седи тази охрана. Така че можем да приемем, че той сам е оттеглил искането си да бъде охраняван", каза Ганев.

Той определи това като „добро действие“. По отношение на свалянето на охраната на Борисов - поздравяваме правителството, каза още Ганев.

Той допълни, че от "Възраждане" са внесли законопроект за това никой от народните представители да няма право на охрана от Националната служба за охрана, а, ако има нужда за сигурността му, МВР да поеме охраната.

"Това е изключително важно и държим законопроектът да бъде разгледан", каза Ганев.