България

"Възраждане": Пеевски сам се отказа от охраната си

"Възраждане" са внесли законопроект за това никой от народните представители да няма право на охрана от НСО

13 май 2026, 15:11
"Възраждане": Пеевски сам се отказа от охраната си
Източник: БТА

В реме беше правителството да направи първата си правилна стъпка. Радваме се и приветстваме направеното по отношение на свалянето на охраната на Борисов, което е закъсняло действие от страна на управляващите през последните години. Това каза депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев пред в кулоарите на парламента.

"Що се отнася до Пеевски, фактологията е, че преди доста месеци той сам е поискал свалянето на охраната му и по-скоро е имал питане защо още седи тази охрана. Така че можем да приемем, че той сам е оттеглил искането си да бъде охраняван", каза Ганев.

„Да, България” предлагат забрана НСО да охранява депутати

Той определи това като „добро действие“. По отношение на свалянето на охраната на Борисов - поздравяваме правителството, каза още Ганев. 

Той допълни, че от "Възраждане" са внесли законопроект за това никой от народните представители да няма право на охрана от Националната служба за охрана, а, ако има нужда за сигурността му, МВР да поеме охраната.

"Това е изключително важно и държим законопроектът да бъде разгледан", каза Ганев.

Източник: БТА, Йоана Христова    
Последвайте ни
Голямата рокада: Министерският съвет смени всички 28 областни управители наведнъж

Голямата рокада: Министерският съвет смени всички 28 областни управители наведнъж

Скандал с молдовския хит „Viva, Moldova“ на

Скандал с молдовския хит „Viva, Moldova“ на "Евровизия", Лео Бианки обвини в плагиатство

Борисов: Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин

Борисов: Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин

Демерджиев за охраната на Пеевски и Борисов: Не е политически акт и не бива да се третира като такъв

Демерджиев за охраната на Пеевски и Борисов: Не е политически акт и не бива да се третира като такъв

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 1 ден
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 1 ден
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 1 ден
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Мирчев: Разликата е, че днес шефът на ДАНС е различен</p>

Ивайло Мирчев: Разликата е, че днес шефът на ДАНС е различен

България Преди 26 минути

Ивайло Мирчев: Ще подкрепим Комисия за разследване на случая "Петрохан"

<p>След смърт от норовирус: Френските власти карантинираха&nbsp;кораб в Бордо</p>

След смърт от норовирус: Френските власти карантинираха над 1700 души на кораб в Бордо

Свят Преди 39 минути

Според френските здравни власти един 90-годишен пътник е починал, а около 50 души са проявили симптоми на вируса

Вятър със скорост 86 км/ч нанесе щети в Русе

Вятър със скорост 86 км/ч нанесе щети в Русе

България Преди 53 минути

Издадено е щормово предупреждение до капитаните на кораби по река Дунав

Освободиха Деньо Денев от длъжността зам.-председател на ДАНС

Освободиха Деньо Денев от длъжността зам.-председател на ДАНС

България Преди 1 час

На 8 май правителството определи Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС

Напрежение и бойкот белязаха първия полуфинал на "Евровизия" във Виена заради Израел

Напрежение и бойкот белязаха първия полуфинал на "Евровизия" във Виена заради Израел

Свят Преди 1 час

По време на израелското изпълнение във фен зоната край кметството на Виена се наблюдаваха разнопосочни реакции сред зрителите - някои демонстративно обърнаха гръб към екрана, а други вдигнаха палестинското знаме

Сам Алтман настоя, че е "честен и надежден", в съдебната битка с Илон Мъск

Сам Алтман настоя, че е "честен и надежден", в съдебната битка с Илон Мъск

Свят Преди 1 час

Алтман отхвърли твърденията на Мъск, че е превърнал компанията зад ChatGPT от нестопанска организация в капиталистическо предприятие с цел лично обогатяване

Джей Ди Ванс и Марко Рубио

„Отбор мечта“ за 2028 г.: Тръмп посочи двойката, която може да наследи Белия дом

Свят Преди 1 час

Масирана руска атака предизвика тревога в Украйна

Масирана руска атака предизвика тревога в Украйна

Свят Преди 1 час

В цялата страна бяха обявени въздушни тревоги, а Киев предупреди за удари по критична инфраструктура

"Прогресивна България" с коментар за свалената охрана на Пеевски и Борисов

"Прогресивна България" с коментар за свалената охрана на Пеевски и Борисов

България Преди 1 час

"Държавата може да работи в синхрон с желанията на гражданите", заяви в декларация заместник-председателят на ПБ Владимир Николов

Случаят "Петрохан": ДПС поиска създаването на парламентарна комисия, депутатите отхвърлиха предложението

Случаят "Петрохан": ДПС поиска създаването на парламентарна комисия, депутатите отхвърлиха предложението

България Преди 1 час

Според вносителите случаят "Петрохан" надхвърля рамките на обичайно криминално деяние

Тайните на Вавелския замък: Вековна история, кралски тайни и легендата за свирепия дракон

Тайните на Вавелския замък: Вековна история, кралски тайни и легендата за свирепия дракон

Любопитно Преди 1 час

Вавелският замък в Краков е величествен символ на полската история и държавност. Комплексът съчетава ренесансова архитектура с легендата за дракона, преплитайки кралско величие, богато културно наследство и вековни митове в едно

<p>Отмениха проекта&nbsp;&quot;Тръмп Тауър&quot; в Австралия заради &quot;токсичния&quot; имидж на марката</p>

Отмениха проекта за небостъргач "Тръмп Тауър" за 1 млрд. долара в Австралия заради "токсичния" имидж на марката

Свят Преди 1 час

Според предприемача зад проекта марката на американския президент е станала твърде проблематична за австралийския пазар

Самоделна бомба избухна пред фенклуба на "Левски" в Монтана

Самоделна бомба избухна пред фенклуба на "Левски" в Монтана

България Преди 1 час

Полицията издирва извършителя

Михаела Доцова води българската делегация на аудиенция при папа Лъв XIV

Михаела Доцова води българската делегация на аудиенция при папа Лъв XIV

България Преди 1 час

Поводът е 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Лукс, пури и мрамор: Мадяр отвори вратите на "златните кабинети" на бившите министри на Унгария

Лукс, пури и мрамор: Мадяр отвори вратите на "златните кабинети" на бившите министри на Унгария

Свят Преди 2 часа

Кадрите, публикувани във Facebook, разкриват пищно обзаведени пространства в сградите на кабинета на премиера

Масирана акция срещу наркоразпространението в София: Иззеха над килограм фентанил, 12 задържани

Масирана акция срещу наркоразпространението в София: Иззеха над килограм фентанил, 12 задържани

България Преди 2 часа

Трима души са с повдигнати обвинения

Всичко от днес

От мрежата

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Преди турнето: Любо Киров с песен в студиото на „Бийтълс"

Edna.bg

Камен Воденичаров на 60: Артистът, който превърна хумора в запазена марка

Edna.bg

Дузпа в 10-ата секунда на стадиона в "Овча купел" (видео)

Gong.bg

ЦСКА и WINBET празнуват 10 години от началото на своето партньорство

Gong.bg

Кои са новите 28 областни управители

Nova.bg

Свалиха охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски

Nova.bg