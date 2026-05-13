Доналд Тръмп каца в Китай - кой го придружава

Г лавните изпълнителни директори на някои от най-големите американски компании, сред които Nvidia, Apple, Tesla и Boeing, пристигнаха в Пекин заедно с президента на САЩ Доналд Тръмп на фона на ключова среща между Вашингтон и Китай, посветена на търговията и икономическите отношения между двете държави, пише BBC .

Въпреки присъствието на водещи бизнес лидери, общият обем на търговията между САЩ и Китай намалява през последните години заради задълбочаващата се търговска война, както и заради наложените мита и други търговски ограничения.

През миналата година двустранната търговия между двете най-големи икономики в света е възлизала на 414,7 милиарда долара (307,3 милиарда британски лири). Това е значителен спад спрямо пиковите 690,4 милиарда долара (511,6 милиарда лири), отчетени през 2022 година.

Един от основните проблеми, които президентът Тръмп поставя, е дисбалансът в търговията между двете страни. През миналата година САЩ са внесли от Китай стоки за над 200 милиарда долара повече, отколкото са изнесли за китайския пазар.

Един от начините този дефицит да бъде намален е чрез увеличаване на продажбите на американски стоки в Китай, ход, който би бил добре приет и в самите Съединени щати заради потенциала да създаде работни места и нови икономически възможности.

Сред секторите, които най-вероятно биха спечелили от евентуално ново търговско споразумение, са американските производители на соя и говеждо месо, както и самолетостроителният гигант Boeing.

Главният изпълнителен директор на Boeing Кели Ортбърг наскоро заяви пред инвеститори, че е „изключително уверен“ в постигането на сделка, която може да доведе до „голям брой“ нови поръчки на самолети в резултат от срещата на върха.

Въпреки това остава неясно дали подобни очаквания ще се реализират. По време на първия мандат на Доналд Тръмп САЩ и Китай също постигнаха търговско споразумение, но Пекин впоследствие не изпълни всички обещани покупки на американски стоки. Сега предстои да се види дали историята няма да се повтори.

Кои придружават Тръмп?

Сред придружаващите президента са водещи фигури от технологичния сектор, финансовата индустрия, селското стопанство, авиацията и разплащателните услуги, което подчертава икономическите и бизнес приоритети на администрацията му.

В делегацията са:

Тим Кук, Apple Илон Мъск, Tesla/SpaceX Дейвид Соломон, Goldman Sachs Кели Ортбърг, Boeing Брайън Сайкс, Cargill Кристиано Амон, Qualcomm Стивън Шварцман, Blackstone Лари Финк, BlackRock Джейн Фрейзър, Citi Джим Андерсън, Coherent Хенри Лорънс Кълп, GE Aerospace Джейкъб Тайсен, Illumina Майкъл Мийбах, Mastercard Дина Пауъл Маккормик, Meta Санджай Мехротра, Micron Райън МакИнърни, Visa Дженсън Хуанг, Nvidia

Главният изпълнителен директор на Cisco Чък Робинс също е получил покана, но няма да присъства заради публикуването на финансовите резултати на компанията тази седмица.

Прави впечатление и отсъствието на големи представители на петролната и газовата индустрия на фона на продължаващата война с Иран, която разтърси световните енергийни пазари и наруши доставките.

Въпреки по-ранни информации, че няма да присъства, главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг действително се е присъединил към делегацията. Компанията се опитва да разшири продажбите на чипове за изкуствен интелект в Китай въпреки действащите ограничения. Преди това Хуанг заяви, че за него би било „голяма чест“ да участва в срещата.

Кореспондентката на The Hill Джулия Манчестър съобщи в социалната мрежа X, че Хуанг се е качил на борда на Air Force One по време на зареждане в Аляска. Според нея в самолета е и водещият на Fox News Шон Ханити.

Самият Тръмп потвърди присъствието на Хуанг в публикация в Truth Social, където написа:

„CNBC погрешно съобщи, че великият Дженсън Хуанг от Nvidia не е поканен на невероятната среща на най-великите бизнесмени и бизнесдами в света, които с гордост пътуват към Китай. В действителност Дженсън в момента е на борда на Air Force One и освен ако не го помоля да слезе, което е много малко вероятно, репортажът на CNBC е грешен или, както казват в политиката това са – ФАЛШИВИ НОВИНИ!“

Тръмп допълни, че за него е чест да пътува заедно с Хуанг, Мъск, Лари Финк, Стивън Шварцман, Кели Ортбърг от Boeing, Брайън Сайкс от Cargill, Джейн Фрейзър от Citi, Лари Кълп от GE Aerospace, Дейвид Соломон от Goldman Sachs, Санджай Мехротра от Micron, Кристиано Амон от Qualcomm и други.

„Ще помоля президента Си, лидер с изключителен авторитет, да отвори Китай, така че тези блестящи хора да могат да покажат способностите си и да помогнат на Китайската народна република да достигне още по-високо ниво“, написа още Тръмп.

Според двама източници на Reuters американските ръководители търсят конкретни споразумения и регулаторни договорености.

South China Morning Post съобщи, че към делегацията ще се присъедини и режисьорът Брет Ратнър, известен с филмите „Rush Hour“ и документалния филм за Мелания Тръмп. Според изданието той ще работи по подготовката на „Rush Hour 4“ и ще се срещне с екипа, актьори и потенциални разпространители.

Старшият анализатор в Eurasia Group Доминик Чиу заяви пред Newsweek , че значително по-малката делегация в сравнение с 2017 година показва, че администрацията е наясно с напрежението между изпращането на голяма бизнес делегация в Пекин и реториката за „намаляване на зависимостта“ и връщане на производството в САЩ.

„Присъствието на толкова много представители на технологичния сектор, изкуствения интелект и финансите показва къде администрацията вижда бъдещата битка за икономическо лидерство на САЩ“, каза Чиу.​