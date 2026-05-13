Прокурорската колегия почна дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова

Д нес Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет образува дисциплинарно производство срещу изпълняващата функциите административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, но отказа да започне такова срещу доскорошния и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

„След внимателно запознаване с всички материали ще преценя дали да обжалвам пред Върховния административен съд отказа на Прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно дело срещу Борислав Сарафов или да внеса предложението отново, с корекции“.

Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов, който присъства на заседанието на колегията днес, за да подкрепи предложението, съобщиха от правосъдното ведомство.

Прокурорската колегия на ВСС решава за дисциплинарно производство срещу Сарафов

Членовете на Прокурорската колегия днес отново отказаха да образуват дисциплинарно дело срещу доскорошния и.ф. главен прокурор по предложението на служебния министър Андрей Янкулов, като се позоваха на изтекла давност за част от сочените нарушения, и на липса на правни основания и достатъчно данни за останалите.

Правосъдният министър подчерта: „Твърденията в предложението са притеснителни. Макар, според прокурорската колегия, да не е налице основание за ангажиране на дисциплинарна отговорност и дори за образуване на такова производство, в по-широкия смисъл на думата престижът на съдебната власт, считам, че е увреден. И трябва да се предприемат необходимите действия, за да бъде възстановен, доколкото може. Като министър на правосъдието ще действам в тази насока“.

Предложените от парламентарната група на „Прогресивна България“ изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ) са насочени почти изцяло към осигуряване на непосредствен избор на нов ВСС и осигуряване на процедурни гаранции за неговата честност и безпристрастност, коментира също министърът на правосъдието.

„Управляващото мнозинство ще представи пълен план за поетапна съдебна реформа със заложени срокове и законови промени, които ще бъдат ясно обосновани. Добре е да започнем да мислим системно, а не инцидентно за решаване на един или друг проблем чрез законодателни промени на парче“, категоричен бе Николай Найденов.

По отношение на възобновената от Янкулов процедура по избор на европейски прокурор от България Найденов каза, че ако процедурата е приета в Европейската комисия и на национално ниво е потвърдена, ще я подкрепи.

Във връзка с временно отстранения от длъжност европейски прокурор от България Теодора Георгиева и дисциплинарните производства, които се водят срещу нея, правосъдният министър каза, че би продължил търсенето на контакти в европейските структури за изясняване на случая, което търсене е започнал Янкулов.