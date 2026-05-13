Николай Младенов: Примирието в Газа се спазва

По думите му от „Хамас“ не се изисква „да изчезне като политическо движение“

13 май 2026, 19:23
„Имаме примирие (между Израел и „Хамас“ – бел.ред.). То се спазва. Не е идеално. Далеч не е идеално. Всеки ден се наблюдават нарушения, а някои от тях са много сериозни“.

Това заяви върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов, предаде АФП.

„Ако погледнем към десетките милиони тонове отломки, които трябва да бъдат отстранени, към броя на хората – над един милион души, които се нуждаят от някакъв вид постоянен подслон, както и от основни услуги за водоснабдяване и канализация – това, по всякакви мерки, е работа за цяло едно поколение в Газа“, каза Младенов. 

По думите му от „Хамас“ не се изисква „да изчезне като политическо движение“, но организацията трябва да бъде разоръжена.

„Призоваваме политическото ръководство на тези, които в момента управляват Газа, да се оттегли. Това се изисква от резолюцията на Съвета за сигурност в 20-точковия план“, каза българският дипломат по време на пресконференция в Йерусалим, като се позова на мирния план за територията. 

„Не искаме Хамас да изчезне като политическо движение. Политическа партия, която се откаже от въоръжени действия, може да участва в националните палестински избори. Това, което обаче не подлежи на преговори, е, че въоръжени фракции или милиции... могат да съществуват успоредно с преходна палестинска власт“, добави той.

Младенов е на посещение в Йерусалим, където се срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Бившият български министър определи предишната среща като „позитивна и съдържателна“, като по думите му и двете страни са потвърдили ангажимента си към 20-точковия план на американския президент Доналд Тръмп за следвоенна Газа, на фона на продължаващите преговори за разоръжаване на „Хамас“.

В момента територията на анклава е приблизително разделена между контрола на Израел и „Хамас“.

Съветът за мир, натоварен с управлението на следвоенна Газа, даде срок на „Хамас“ до 11 април да приеме предложението за постепенно предаване на всички оръжия, но организацията до голяма степен е отхвърлила исканията.

Вместо това палестинската групировка е представила контрапредложение до Съвета за мир, настоявайки въпросът за оръжията ѝ да бъде разглеждан единствено в рамките на процес, който да доведе до създаването на палестинска държава — перспектива, която е неприемлива за израелското правителство.

