Ето какво се случва от тъмната страна на Луната

К итайската безпилотна мисия Chang'e-4 – първата, която каца на „тъмната” страна на Луната, разкрива все повече детайли за тази мистериозна зона на земния спътник.

Chang'e-4 кацна в кратера Фон Карман на 3 януари 2019 г., след което освободи лунохода Yutu-2.

Главната цел на лунохода бе да изследва басейна Южен полюс-Ейткън, най-стария и най-голям кратер от тъмната страна на Луната.

Басейнът Южен полюс-Ейткън е с диаметър от 2500 км и дълбочина от 13 км.

China's Chang'e 4, the first rover ever to visit far side of the Moon, has discovered a layer of lunar dust up to 12 meters deep.The groundbreaking rover measured surface dust with radar, according to a paper published by Science Advances Wednesday. pic.twitter.com/bDWHRhKhpM — Global Times (@globaltimesnews) February 27, 2020

От началото на мисията до днес успяхме да разберем, че кратерът е пълен с дебел слой пулверизирани скали и прах.

Подобно нещо установяват и астронавтите от „Аполо 11”, когато кацат на „по-близката” страна на земния спътник.

Екипиран със специални уреди, роувърът успява да изучава лунната повърхност на дълбочина до 40 метра, изпращайки радио сигнали до учените на Земята.

China's Chang'e 4 mission has spent over a year on the lunar surface, and now its provided the first subsurface details from the moon's far sidehttps://t.co/13ZFK8qn5o — CNET (@CNET) February 27, 2020

Целта на подобен вид изследвания е да отговорят на въпросите за това как се е формирала Луната, както и да открехне завесата зад историята на нейния вулканизъм и хиляди сблъсъци с метеорити.

От наблюденията на лунохода Yutu-2 разбираме, че под повърхността на земния спътник се наблюдават разнообразни скални слоеве, съставени от по-едри и по-дребни частици.

China’s rover Chang'e-4 takes a deeper look at the far side of the moon and its radar data shows multiple debris layers under the rover, recording eons of lunar history. https://t.co/wr7mc2UpRT pic.twitter.com/RGodq07Ho7 — Scientific American (@sciam) February 26, 2020

Според учените това е така поради бурната история на Луната, която в миналото е била непрестанно бомбардирана от астероиди и други космически останки.

Цялото проучване на китайския екип от учение е публикувано в Science Advances.

В момента работата на Yutu-2 на тъмната страна на Луната продължава. Екипът, отговарящ за мисията, обмисля план за взимане на проби, които да донесат на Земята.

