Най-революционните космически открития за 2019 г.

В сички любители на космическите науки със сигурност трябва да изпратят 2019 г. с голямо удовлетворение.

Тази година станахме свидетели на революционни открития и космически събития, които се случват веднъж в живота.

Днес ще си спомним за всички тях.

Ultima Thule-- the word literally means 'a place beyond the known world,' & with that in mind NASA scientists gave it as a temporary name to an oddly-shaped space object. The term was also used by Nazis, however, & for many, that was a reason that it had to go.