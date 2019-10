Човекът, който стигна до Луната, но не стъпи на нея

З абравеният.

Може би тази дума описва достатъчно точно американския астронавт Майкъл Колинс, който макар и част от историческата мисия „Аполо 11”, често остава в сянка.

Сянката на Нийл Армстронг и Бъз Олдрин, първите хора, които стъпват на естествения земен спътник – Луната.

Майкъл Колинс е третият астронавт от екипажа на „Аполо 11”. Той управлява командния модул, обикалящ около Луната, докато Армстронг и Олдрин правят първите си крачки по нейната повърхност.

Разбира се, историята ще вземе предвид този факт и ще остави Колинс на заден план макар и неговият подвиг да не е по-маловажен в сравнение с този на останалите астронавти от мисията.

Майкъл Колинс се ражда на 31 октомври 1930 г. в италианската столица Рим, където баща му – генерал Джеймс Лоутън Колинс, е мобилизиран.

След като САЩ влиза във Втората световна война, семейството на Майкъл се мести във Вашингтон, където той посещава училище.

Няколко години по-късно Майкъл кандидатства и е приет във военната академия West Point Military Academy в Ню Йорк и решен да следва стъпките на мъжете в семейството, отива да се обучава там.

През 1952 г. Колинс се дипломира успешно с бакалавър в областта на природните науки. Същата година той се присъединява към военновъздушните сили на САЩ.

Майкъл се вдъхновява от идеята да стане астронавт, благодарение на Джон Глен – първият американец, летял в орбита около Земята.

Първият опит на Колинс да се включи в тренировъчната програма на НАСА е неуспешен, но това не го отказва от мечтата му. През 1963 г. кандидатурата му е одобрена и той започва да се обучава в третата група астронавти на НАСА.

Майкъл лети два пъти в космоса.

Първият му полет е на 18 юли 1966 г. от програмата Gemini 10, когато извършва и разходка в открития космос.

Вторият полет на Колинс е по време на мисията „Аполо 11”. И докато Бъз и Нийл се разхождат по повърхността на Луната, Майкъл стои сам в командния модул и обикаля в орбита около земния спътник.

Какво ли си е мислил по време на тези самотни часове, реещ се някъде там из космоса? Според думите на самия Колинс той не се е чувствал самотен.

Усещанията, които изпитва тогава, са по-скоро „бдителност, удовлетворение, увереност”.

