Туристка плати 1506 евро за километър такси в Хърватия

Жената била на обиколка в Европа през маѝ

21 август 2025, 11:43
Източник: iStock

Н овозеландска туристка плати сметка от 1506 евро за пътуване с такси на разстояние от 1,05 километра в хърватската столица Загреб, съобщи местното издание „Ютарни лист“.

Жената била на обиколка в Европа през маѝ. В Хърватия пристигнала, след като посетила Италия и Словения. Планирала да види също Сърбия, България и Гърция, но огромната сметка за такси, изчерпала бюджета ѝ.

Хванала такси от гарата в Загреб, а таксиметровият шофьор я предупредил, че може да плати само в кеш, пише "Ютарни листи". След като забелязала на светофар, че сумата за превоза ѝ достигнала 85 евро, жената помолила шофьора да спре, за да слезе, тъй като разполагала само с 65 евро в брой. Той ѝ казал, че ще може да плати с карта, когато пристигнат на адреса, където ще ги чака колега с ПОС терминал. 

Накрая сумата, която трябвало да плати новозеландката, била 185 евро, но след като протестирала, шофьорът ѝ направил отстъпка и поискал 150 евро. Жената видяла тази сума изписана на ПОС терминала. 

След това таксиметровият шофьор ѝ казал, че ще трябва да въведе ПИН кода си в устройството, взел картата от ръката ѝ и сам я пъхнал в ПОС терминала, предоставен от другия шофьор.  

Държеше я е над нивото на очите ми. Въведох ПИН кода си, след което той ми върна картата, разказва пред „Ютарни лист“ туристката Карол Кауен, която едва след като шофьорът си тръгнал, осъзнала, че не ѝ е дал касова бележка.

Тя се усъмнила и след като проверила сметката си, установила, че е платила за такси 1506 евро. По думите ѝ най-вероятно таксиметровият шофьор е натиснал цифрата 6 след сумата от 150 евро.

„Ютарни лист“ пише, че след като огласил случая, шофьорът, чийто бил ПОС терминала, върнал на туристката 1350 евро. Полицията разследва случилото се. 

Източник: БТА/София Ангелова    
Новозеландска туристка Такси измама Загреб Висока такса Полицейско разследване Бюджет за пътуване Хърватия Плащане с карта Таксиметров шофьор Възстановяване на сума
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
