Трима се удавиха за ден в Бургаско, дете е в критично състояние

13-годишно момиче от Молдова е транспортирано по спешност в УМБАЛ – Бургас, с опасност за живота е

21 август 2025, 13:32
Трима се удавиха за ден в Бургаско, дете е в критично състояние
З а няколко тежки инцидента по Южното Черноморие, при които има трима загинали и едно дете в критично състояние, съобщиха от ОДМВР Бургас за "Фокус".

Малко след 12:00 ч. в сряда (20 август) е подаден сигнал, че в района на плажа към къмпинг "Каваци-юг" в морето срещу втори спасителен пост се удавила 72-годишна жена от София.  

Около 16:30 ч. в района на северния плаж на Приморско до пост №7 в морето се е удавил 35-годишен чешки турист, пристигнал в България на 16 август.

Малко преди 18:00 ч на неохраняема зона на плаж "Силистар" се е удавил 41-годишен мъж от София.  

Около 17.45 ч. на плажа срещу хотел в Слънчев бряг от морето до спасителен пост №5 е извадено 13-годишно момиче от Молдова. По данни на родителите малко по-рано то влязло в морето, но от вълните залитнало и се потопило под вода за кратко време.

Вероятно е получило паник атака, впоследствие направило "гърч" и е транспортирано по спешност в УМБАЛ – Бургас, където е настанено в отделение "Реанимация" на апаратно дишане, в критично състояние и с опасност за живота.

Източник: Агенция "Фокус"    
Черноморие удавяне дете критично състояние
