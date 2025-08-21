България

Синтетична дрога причинила смъртта на мъжа, буйствал на автогарата в Стара Загора

Употребените от мъжа наркотици довели до блокиране на дишането и на сърдечната му дейност

21 август 2025, 11:48
Синтетична дрога причинила смъртта на мъжа, буйствал на автогарата в Стара Загора
Източник: БТА

О травяне със синтетични наркотици, довело до блокиране на дишането и на сърдечната дейност, е причина за смъртта на 26-годишен мъж с инициали Й.С. преди дни в Стара Загора. Това показва заключението на съдебномедицинска експертиза, изготвена от три вещи лица по досъдебно производство на Окръжната прокуратура в Стара Загора, съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

Мъж почина в болница в Стара Загора, след като буйства на автогарата

От съдебномедицинската експертиза става известно, че не са установени причинени телесни увреждания вследствие на задържането на Й.С. и действията на полицейските служители. По досъдебното производство са извършени разпити на свидетели, приложена е медицинска документация и други, посочват още от пресцентъра.

Заключението на съдебномедицинската експертиза по досъдебното производство на Окръжната прокуратура в Стара Загора е постъпило на 20 август. 

Й.С. е починал в болница на 13 август, след подаден сигнал, че буйствал в района на автогарата в Стара Загора. Той употребил наркотични вещества, не се чувствал добре и буйствал, поради което бил подаден сигнал и на място пристигнал екип на Спешна помощ.

Медиците направили опити да успокоят мъжа и да го качат в линейката, но не са успели. Той продължавал да буйства. Поради тази причина били повикани и на място пристигнали полицейски служители. С тяхна помощ Й.С. бил качен в медицинския автомобил и откаран в болнично заведение в Стара Загора. Мъжът е бил настанен в отделение по реанимация, където по-късно е починал.  

Източник: Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов    
Стара Загора автогара буйстващ мъж починал болница наркотици
Последвайте ни
Виктор Илиев е изписан от болницата, вече е в ареста

Виктор Илиев е изписан от болницата, вече е в ареста

„Ченето ми падна“ - кой е късметлията, получил мотор от Путин

„Ченето ми падна“ - кой е късметлията, получил мотор от Путин

Зеленски: Русия прехвърля допълнителни войски в Запорожие

Зеленски: Русия прехвърля допълнителни войски в Запорожие

Туристка плати 1506 евро за километър такси в Хърватия

Туристка плати 1506 евро за километър такси в Хърватия

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
10 най-дълголетни породи кучета

10 най-дълголетни породи кучета

dogsandcats.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 2 дни
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 2 дни
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 2 дни
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 2 дни

Виц на деня

- Скъпи, ти никога не ми правиш комплименти! - Какво пък е това? - Ами, кажи ми нещо хубаво. Например за моята фигура! - Фигурата…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След гонка с полицията: Пиян шофьор се вряза в детска площадка в София

След гонка с полицията: Пиян шофьор се вряза в детска площадка в София

България Преди 7 минути

Това съобщи кметът на район "Слатина" Георги Илиев

„Едно на милион“: 18-годишно момиче живее с изключително рядко кожно заболяване

„Едно на милион“: 18-годишно момиче живее с изключително рядко кожно заболяване

Свят Преди 44 минути

Порша е родена с ихтиоза конфети – изключително рядко генетично кожно заболяване, което оставя яркочервени петна по тялото ѝ

Пускат АМ "Европа" изцяло за движение до средата на септември

Пускат АМ "Европа" изцяло за движение до средата на септември

България Преди 1 час

Общата дължина на трасето е 63 км

Крайният срок за кандидатстване за стипендиите NOVA EMBA Scholarship продължава до 14 септември

Крайният срок за кандидатстване за стипендиите NOVA EMBA Scholarship продължава до 14 септември

Любопитно Преди 1 час

За трета поредна година NOVA и Американският университет в България подкрепят социални предприемачи

Снимката е илюстративна

Украйна унищожи руски кораб с лазер в Черно море

Свят Преди 1 час

Корабът е ударен с ракета, насочвана от лазер, управляван от дрон

Секретен самолет на ВВС заснет над Зона 51

Секретен самолет на ВВС заснет над Зона 51

Любопитно Преди 1 час

Появата му в Хангар 18 отново разпали слуховете, които витаят от десетилетия – свързвайки Зона 51 с тайни експерименти

<p>Какво да правите, ако детето ви използва изкуствен интелект за домашните?</p>

Родители срещу чатботове: Как да насочим децата към правилна употреба на AI?

Любопитно Преди 1 час

„Уверете се, че децата използват AI като помощно средство за учене, а не преписване“, казват експерти

Адът в Украйна не стихва: Руска атака с дронове и крилати ракети взе поредна жертва, има и ранени

Адът в Украйна не стихва: Руска атака с дронове и крилати ракети взе поредна жертва, има и ранени

Свят Преди 1 час

Нападението бе извършенo на фона на активните усилия на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на войната

<p>Боец на ИД пред Sky News: Основната цел беше да управляваме света</p>

Боец на „Ислямска държава“ пред Sky News: Основната цел беше да управляваме света

Свят Преди 1 час

Журналистът Алекс Кроуфорд получи изключително рядък достъп за интервю с двама бойци на терористичната групировка „Ислямска държава“ (ИД) в северната част на Сомалия – регион, превърнал се в огнище на екстремистка активност

Актьорът от „Клъцни/Срежи“ Дилън Уолш претърпя тежка катастрофа

Актьорът от „Клъцни/Срежи“ Дилън Уолш претърпя тежка катастрофа

Свят Преди 2 часа

Автомобилът на актьора се е ударил последователно в два електропроводни стълба, преди да спре

Външният министър на Русия Сергей Лавров

Русия: Преговори за сигурността на Украйна без Москва са „път за никъде“

Свят Преди 2 часа

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров обвини европейските лидери, които отидоха със Зеленски на срещата във Вашингтон в извършване на „доста агресивна ескалация на ситуацията, доста нескопосани и като цяло неетични опити за промяна на позицията на администрацията на Тръмп и лично на президента на Съединените щати“

След като мъж падна от необезопасена тераса в Свищов: Санкционираха фирмата за надзор

След като мъж падна от необезопасена тераса в Свищов: Санкционираха фирмата за надзор

България Преди 2 часа

80-годишен загина. Във въпросната сграда живеят 126 семейства

<p>Японец, смятан за жертва на мечка, се оказа&nbsp;убит от сина си</p>

Япония: 93-годишен мъж, смятан за жертва на мечка, се оказа убит от сина си

Свят Преди 2 часа

Случаят първо беше възприет като поредното нападение от мечка, които зачестяват в страната

„Най-милият съдия в света“ почина на 88-годишна възраст

„Най-милият съдия в света“ почина на 88-годишна възраст

Свят Преди 2 часа

Франк Каприо почина след диагноза рак на панкреаса

Камион се запали на изхода на Пазарджик в посока Пловдив

Камион се запали на изхода на Пазарджик в посока Пловдив

България Преди 3 часа

За щастие инцидентът се е разминал без пострадали

За поколението Z парите са всичко

За поколението Z парите са всичко

Любопитно Преди 3 часа

Финансовата сигурност измести удовлетворението от работата в очите на младите от поколението Z

Всичко от днес

От мрежата

Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Хирург проговори за лицето на Кристиано Роналдо: Ето истината!

Edna.bg

Слънцето влиза в Дева: Какво значи това за всяка зодия

Edna.bg

Челси представи третия си екип

Gong.bg

Георги Иванов: В момента БФС е в много по-добро състояние, опитваме да подобрим целия футбол

Gong.bg

След гонка с полицията: Шофьор, употребил алкохол, се вряза в детска площадка в София

Nova.bg

Не са открити нарушения в „Майчин дом” след сигнала за обиди и шамари

Nova.bg