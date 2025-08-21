Защо Алиша Силвърстоун напусна Холивуд на върха на славата си

Алиша Силвърстоун беше една от красавиците на Холивуд на 90-те години след участието си в култовия филм от 1995 г. „Баровки“, както и в продукции като „Батман и Робин“.
Въпреки огромната си слава, блондинката бързо започва да се отдръпва от светлината на прожекторите, предпочитайки по-малки роли вместо такива в касови продукции.
Today October 4 marks the birthday of Alicia Silverstone, who turns 46, Happy Birthday Alicia! One of her more famous roles was her turn as Batgirl from Batman & Robin, and to celebrate here's a few promotional/publicity photos of her as Batgirl in the regular Batsuit & Ice Armor pic.twitter.com/GMV6iHO5xO— Daily Batman Anthology (@BatmanAnthology) October 5, 2022
Стъпка назад
Алиша признава, че е трябвало да си вземе почивка от Холивуд, защото работата в индустрията вече „не ѝ се струвала забавна“, докато се е справяла с неуправляемата си популярност, пише списание HELLO!.
„Мисля, че имаше период, в който не беше толкова приятно, а аз бях силно ангажирана с активизма и писането на моите книги The Kind Diet, The Kind Mama. После – да имам бебе и да бъда пълноценна майка“, сподели тя пред Fox News Digital.
Love exploring with this one… especially during the summertime! ☀️💛 What are some of your favorite summer memories? pic.twitter.com/s3tL42JbsS— Alicia Silverstone (@AliciaSilv) August 20, 2025
48-годишната актриса става майка на син – Беър Блу Джареки – през 2011 г., от брака си с музиканта Кристофър Джареки. Двамата се разделят през 2018 г. след 13 години заедно. Тя обяснява, че любовта ѝ към театъра се е разраснала именно когато се е отдръпнала от прожекторите:
„Работех непрекъснато, но в един момент осъзнах: „Чакай, аз наистина обичам актьорството“. Започнах да правя много театър. Играх в множество Бродуей постановки и други театрални продукции. Там открих радостта си и си казах: „Нека да го направим“. Можеш да правиш всичко, но трябва да го правиш внимателно. Много е трудно“.
Цената на славата
В интервю за The Hollywood Reporter Алиша споделя, че славата, донесена ѝ от „Баровки“, я е хванала неподготвена: „Беше много сложно и не мисля, че знаех как да се справя: нямах основата, нито нужните инструменти. Не бях готова за това по никакъв начин. Нямах идея какво се случва и не се чувствах комфортно“.
Актрисата признава, че „не е била щастлива“ и затова се е дистанцирала от актьорската си кариера, като се е насочила към активизма: „Отидох в Африка, за да помагам на слоновете, в Перу – за да подпомагам опазването на дъждовните гори. Намерих страстта си в писането на книги за здраве и изцеление. The Kind Diet дойде малко по-късно, но това беше началото на този път“.
Wanna win a pair of tickets to my live Q&A and Clueless screening later this month?— Alicia Silverstone (@AliciaSilv) July 1, 2025
Post your favorite Clueless-inspired look on Instagram using #Clueless30thAnniversaryLive and don’t forget to tag me so I can see!
Can’t wait to see your looks… 💛 pic.twitter.com/QocqWTXqx6
Завръщане
Алиша се завърна на екрана с новата драма Irish Blood, която проследява историята на адвокатка по бракоразводни дела от Лос Анджелис, опитваща се да разкрие семейни тайни в Ирландия.
„Мисля, че това е наистина забавна мистерия, криминалните елементи са интересни, шоуто е странно, но и емоционално богато. Смятам, че зрителите ще се забавляват – бързо повествование, увличащо и забавно“, сподели тя.
Happy premiere day! Who’s ready for a new series that has some drama… mystery… suspense… and humor? The first two episodes of #IrishBlood are out now, streaming only on @AcornTV! pic.twitter.com/4lilCNavdq— Alicia Silverstone (@AliciaSilv) August 11, 2025
Освен това актрисата ще се появи и в предстоящия сериал на Peacock по „Баровки“, където отново ще изиграе емблематичната роля на добросърдечната и стилна Шер Хоровиц. Сценарият ще бъде написан от създателите на Gossip Girl Джош Шварц и Стефани Савидж заедно с Джордан Уайс. Оригиналната създателка на „Баровки“ Ейми Хекърлинг ще бъде изпълнителен продуцент редом с Алиша.