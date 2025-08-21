Любопитно

Какви са странните симптоми на синдром, който пречи на оригването?

Един от симптомите на млада жена се проявява особено когато целува някого

21 август 2025, 14:07
Какви са странните симптоми на синдром, който пречи на оригването?
Източник: iStock

23-годишната Изабел Зейднер за първи път осъзнава, че нещо не е наред с тялото ѝ, когато е на 9 или 10 години. Настинките ѝ често бяха съпроводени от излишна слюнка и бълбукащи звуци, наподобяващи крякане на жаба, пише New York Post.

„Просто си спомням, че беше наистина странно“, каза тя пред The Post за симптомите си „Започнах да го забелязвам още в пети клас и продължи през цялата гимназия.“

Зейднер също така забелязваше бълбукането, когато консумира определени храни. В крайна сметка започна да го усеща почти постоянно — особено когато целува някого. Освен това имаше подуване на корема, киселини и пристъпи на повръщане, ако бълбукането продължи.

Най-близките ѝ първоначално отхвърляха проблема като рефлукс, но всъщност тя страдаше от ретроградна крикофарингеална дисфункция (R-CPD).

Терминът звучи сложно, но просто означава, че тя не може да се оригне, защото мускул в горната част на хранопровода не се отпуска правилно, което пречи на въздуха да премине обратно от хранопровода към гърлото.

В университета Зейднер преминава ендоскопия и изследване за изпразване на стомаха, за да проверят храносмилателната ѝ система. Объркващо е, че резултатите се оказват нормални.

Накрая тя е насочена към д-р Сет Каплан, сертифициран отоларинголог и хирург на глава и шия, директор на Центъра за глас и преглъщане към Northwell Health. При подозрение за R-CPD Каплан обикновено прави преглед на главата и шията, включващ визуализиране на гърлото и задава на пациента четири въпроса:

  •  Успявали ли сте някога да се оригнете?
  • Имате ли подуване на корема?
  • *Страдате ли от повишено отделяне на газове?
  •  Чувствате ли натиск в горната част на гърдите и гърлото или бълбукащи звуци?

„Отговорих на тези въпроси и той каза: Да, определено имате това“, спомня си Зейднер.

Студентката по социална работа в Колумбийския университет намери бързо облекчение през април — само с една инжекция ботокс в крикофарингеалния мускул, за да го отпусне и да позволи на въздуха да излезе.

„Крикофарингеалният мускул действа като клапа, отпускайки се, за да позволи на храната да премине в хранопровода и на въздуха да излезе по време на оригване,“ обяснява Каплан.

„Той също така предотвратява връщането на храната във фаринкса“, добавя той. „При нормално преглъщане мускулът се отпуска за кратко, след което се свива, за да предотврати рефлукс.“

Каплан казва пред The Post, че диагнозите на R-CPD, известен и като „синдром без оригване“, се увеличават с повишаването на осведомеността.

Зейднер публикува видеоклип за състоянието си в TikTok през януари, който събра 19,9 милиона гледания. 

Причините за състоянието все още не са напълно изяснени.

Зейднер казва, че никой в семейството ѝ няма това необичайно състояние, което обикновено се проявява в детството, въпреки че родителите ѝ отбелязват, че е била „с тежки колики“ като бебе.

„Няма категорични доказателства за генетични или развити фактори, които предразполагат към R-CPD,“ обяснява Каплан.

„Потенциалните причини могат да бъдат неврологични проблеми, гастроезофагеален рефлукс или анормална мускулна функция, вероятно поради повишен мускулен тонус, но всичко това е теоретично, тъй като все още не разбираме точната патофизиология.“

R-CPD обикновено не отшумява самостоятелно. Оставено без лечение, състоянието може да доведе до хроничен дискомфорт, раздуване на хранопровода и дори перфорация в тежки случаи.

Крикофарингеалната миотомия, при която се разрязва мускулът, е възможен метод за лечение.

Каплан казва, че рядко се налага тази процедура, тъй като има 90% успеваемост с една инжекция ботокс и почти 100% след втора, ако е необходимо.

Ботоксът обикновено започва да действа след два до три дни. Чести странични ефекти са леко възпалено гърло за ден или два.

Пациентите обикновено могат да започнат да консумират газирани напитки пет до седем дни след процедурата.

„Сега, ако пия селцер или сода,“ казва Зейднер, „се чувствам много по-добре — много по-малко стомашно неразположение и подуване на корема. Просто е истинско спасение.“

Източник: New York Post    
Синдром без оригване Изабел Зейднер Ботокс лечение Крикофарингеален мускул Храносмилателни смущения Подуване на корема Медицинска диагноза Рядко състояние R CPD
