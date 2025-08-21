Любопитно

Китай се бори да спаси морската свиня без перки

Пълната забрана за риболов в река Яндзъ остави 220 000 рибари без работа

21 август 2025, 11:15
Източник: iStock

С лед като едни от най-легендарните обитатели на река Яндзъ изчезнаха, китайските учени се борят да спасят последния голям речен хищник – морската свиня без перки – с помощта на пълната забрана на риболова, пише BBC

В Института по хидробиология в Ухан, на около 5 км от брега на реката, се съхраняват екземпляри на вече изчезналия речен делфин (байджи) и рибата гребло.

„Сега, когато те вече изчезнаха, нашата цел е да спасим морската свиня от река Яндзъ“, казва професор Уанг Си пред BBC. „Това животно стана най-важното тук.“

През 2002 г. последният известен байджи умира, 22 години след като изследователи от института започват да се грижат за него. Година по-късно последната известна риба гребло – вид лъчеперка, която може да достигне над 3 метра – е случайно уловена от рибари. Въпреки че е пусната обратно във водата, тя изчезва.

Днес целта е да се предотврати същата съдба за речната морска свиня без перки в Яндзъ – според последните оценки около 1200 от тях все още живеят в дивата природа.

„Това е единственият хищник от най-високо ниво, останал в реката“, обяснява професор Уанг. „Те са редки, а броят им отразява здравето на екологичната система.“

Идеята за пълна забрана на риболова е предложена за първи път от професор Цао Венсюан от Китайската академия на науките през 2006 г., но е бил необходим голям натиск от страна на други учени, преди 10-годишната забрана да влезе в сила почти преди пет години.

Забраната е подкрепена от полицията и предвижда затвор за онези, които ловят риба по Яндзъ, както и в съседните езера и притоци. Това решение доведе до загуба на работа за около 220 000 рибари.

Въпреки усилията, морската свиня без перки – принадлежала към най-стария клон в семейството на морските свине – остава критично застрашена.

Живите морски свине в института се държат за научни наблюдения. Те могат да се видят както отгоре на водата, така и отдолу, чрез стълби към дълбок резервоар с наблюдателна зона. Учените отбелязват, че животните проявяват любопитство към хората – плуват бързо до стъклото и сякаш се усмихват палава, когато минават край посетителите.

В дивата природа морските свине все още обитават места, където други видове не могат да оцелеят.

Строежът на язовир „Три клисури“ през 2006 г. не е повлиял пряко на морските свине без перки, тъй като те не се нуждаят да се придвижват нагоре по течението за хвърляне на хайвера. Въпреки това структурата е катастрофална за други големи речни животни, като рибата гребло и китайската есетра.

Уанг Динг от Международния съюз за опазване на природата (IUCN) е посветил живота си на опазването на здравето на река Яндзъ. Той помни трудностите по време на сезонните наводнения:

„Трябваше да организираме екип със силни мъже, за да подсилим бреговете срещу бързата вода, ако наводнението удари“, спомня си той.

Сега язовирът смекчава наводненията, но пречи на гигантските есетри да достигнат местата си за хвърляне на хайвера. Въпреки кратките успехи за откриване на алтернативни места, тези риби оцеляват единствено благодарение на масовото им изкуствено пускане в реката – 10 000 наведнъж. Миналата година над един милион отгледани в плен есетри бяха пуснати във водата, но те не се размножават сами в дивата природа.

Професор Уанг и колегите му се надяват пълната забрана за риболов да продължи и след първите 10 години. Техните изследвания, публикувани в бюлетина на Китайската академия на науките, показват драстично увеличение на броя на рибите от въвеждането на забраната през 2021 г.

Друга сериозна заплаха за морската свиня без перки е шумът от корабите, който създава подводно шумово замърсяване и обърква животните. Уанг Си подчертава, че именно това вероятно е допринесло за смъртта на делфините байджи, които комуникират чрез сонар.

Забраната на риболова е постижима, но пълното ограничаване на речния трафик – жизнен за транспорт на стоки и пътници – е нереалистично.

„Спасяваме морската свиня без перки, за да спасим река Яндзъ“, казва Уанг Динг. „Това е като огледало – показва колко добре се справяме с опазването на екосистемата. Ако морските свине се развиват, това означава, че екологичното здраве на цялата река се подобрява.“

